Podle OSN zbývá hladovějícím Palestincům v Gaze kvůli izraelské válce pouze 1,5 % zemědělské půdy
7. 8. 2025
Tento údaj je nižší než 4 % v dubnu. Izrael pokračuje v ničení zemědělské půdy v kdysi úrodném pásmu Gazy
Podle nových údajů OSN mají hladovějící Palestinci v Gaze kvůli izraelské destrukci přístup pouze k 1,5 % zemědělské půdy, která je přístupná a vhodná k obdělávání.
Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) se tento podíl snížil z 4 % v dubnu, což naznačuje, že Izrael od začátku března, kdy zahájil úplnou blokádu a výrazně omezil přístup humanitární pomoci do pásma Gazy, kde uvízlo 2 miliony hladovějících lidí, pokračuje v ničení palestinské zemědělské půdy.
Před konfliktem byla Gaza prosperujícím zemědělským centrem, kde zemědělci a obyčejní Palestinci pěstovali širokou škálu ovoce, zeleniny, ořechů a obilovin pro místní spotřebu.
Podle FAO tvořilo zemědělství přibližně 10 % ekonomiky pásma Gazy a více než 560 000 lidí, tedy čtvrtina obyvatelstva, bylo alespoň částečně závislých na zemědělství a rybolovu.
Izrael se od začátku obléhání Gazy v říjnu 2023 zaměřuje na likvidaci zdrojů potravin – na sady, skleníky, zemědělskou půdu a rybáře.
Do 28. července 2025 Izrael poškodil 86 % zemědělské půdy v pásmu Gazy, což odpovídá téměř 13 000 hektarů (32 000 akrů), což je nárůst oproti 81 % v dubnu, uvedla FAO. Zatímco necelých 9 % zemědělské půdy je stále fyzicky přístupných, pouze 1,5 % – což odpovídá 232 hektarům – je přístupných a zároveň nepoškozených izraelskou ofenzívou.
V severní Gaze izraelské tanky a bomby zničily nebo poškodily 94 % nejúrodnější a nejproduktivnější půdy na tomto území a Palestinci nemají přístup k zbývajícím 6 % své orné půdy. V Rafahu, poblíž egyptských hranic, je 79 % území zničeno a zbytek je blokován v rámci takzvaného izraelského vojenského koridoru.
Minulý týden izraelské síly částečně zničily semennou banku v Hebronu na Západním břehu Jordánu a zničily nástroje a vybavení používané k reprodukci tradičních semen.
Od začátku roku 2024 varují experti OSN, agentury a humanitární organizace, že Izrael organizuje kampaň úmyslného masového vyhladovění v Gaze systematickým ničením místní produkce potravin a blokováním humanitární pomoci, což je v rozporu s mezinárodním právem. Stovky Palestinců již zemřely hlady a tisíce dalších byly zabity při pokusech získat přístup k potravinové pomoci.
