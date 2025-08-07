Podle OSN zbývá hladovějícím Palestincům v Gaze kvůli izraelské válce pouze 1,5 % zemědělské půdy

7. 8. 2025

čas čtení 3 minuty

Tento údaj je nižší než 4 % v dubnu. Izrael pokračuje v ničení zemědělské půdy v kdysi úrodném pásmu Gazy

Podle nových údajů OSN mají hladovějící Palestinci v Gaze kvůli izraelské destrukci přístup pouze k 1,5 % zemědělské půdy, která je přístupná a vhodná k obdělávání.

Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) se tento podíl snížil z 4 % v dubnu, což naznačuje, že Izrael od začátku března, kdy zahájil úplnou blokádu a výrazně omezil přístup humanitární pomoci do pásma Gazy, kde uvízlo 2 miliony hladovějících lidí, pokračuje v ničení palestinské zemědělské půdy.



Před konfliktem byla Gaza prosperujícím zemědělským centrem, kde zemědělci a obyčejní Palestinci pěstovali širokou škálu ovoce, zeleniny, ořechů a obilovin pro místní spotřebu.

Podle FAO tvořilo zemědělství přibližně 10 % ekonomiky pásma Gazy a více než 560 000 lidí, tedy čtvrtina obyvatelstva, bylo alespoň částečně závislých na zemědělství a rybolovu.

Izrael se od začátku obléhání Gazy v říjnu 2023 zaměřuje na likvidaci zdrojů potravin – na sady, skleníky, zemědělskou půdu a rybáře.

Do 28. července 2025 Izrael poškodil 86 % zemědělské půdy v pásmu Gazy, což odpovídá téměř 13 000 hektarů (32 000 akrů), což je nárůst oproti 81 % v dubnu, uvedla FAO. Zatímco necelých 9 % zemědělské půdy je stále fyzicky přístupných, pouze 1,5 % – což odpovídá 232 hektarům – je přístupných a zároveň nepoškozených izraelskou ofenzívou.

„Gaza je nyní na pokraji totálního hladomoru. Lidé hladoví ne proto, že by neměli jídlo, ale proto, že je jim přístup k němu zablokován, místní zemědělsko-potravinářské systémy se zhroutily a rodiny již nejsou schopny zajistit si ani nejzákladnější obživu,“ uvedl generální ředitel FAO Qu Dongyu. 

„Naléhavě potřebujeme bezpečný a trvalý přístup humanitární pomoci a okamžitou podporu k obnovení místní produkce potravin a obživy – to je jediný způsob, jak zabránit dalším ztrátám na životech. Právo na jídlo je základním lidským právem.“

V severní Gaze izraelské tanky a bomby zničily nebo poškodily 94 % nejúrodnější a nejproduktivnější půdy na tomto území a Palestinci nemají přístup k zbývajícím 6 % své orné půdy. V Rafahu, poblíž egyptských hranic, je 79 % území zničeno a zbytek je blokován v rámci takzvaného izraelského vojenského koridoru.

Minulý týden izraelské síly částečně zničily semennou banku v Hebronu na Západním břehu Jordánu a zničily nástroje a vybavení používané k reprodukci tradičních semen.

Od začátku roku 2024 varují experti OSN, agentury a humanitární organizace, že Izrael organizuje kampaň úmyslného masového vyhladovění v Gaze systematickým ničením místní produkce potravin a blokováním humanitární pomoci, což je v rozporu s mezinárodním právem. Stovky Palestinců již zemřely hlady a tisíce dalších byly zabity při pokusech získat přístup k potravinové pomoci.

Na začátku tohoto týdne Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny, konstatoval: „Izrael vybudoval nejúčinnější stroj na vyhladovění, jaký si lze představit. I když je vždy šokující vidět lidi hladovět, nikdo by neměl předstírat překvapení. Všechny informace jsou veřejně dostupné od začátku roku 2024.“

Zdroj v angličtině ZDE

