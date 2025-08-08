Jak Trumpova administrativa chápe lidská práva a proč a jak podporuje Ukrajinu
8. 8. 2025 / Boris Cvek
Tak zase tu máme rauš nad tím, jak se Trump údajně brzy setká s Putinem. Tím jsme žili už v únoru, už na jaře. Už v Rijádu se setkal Lavrov s Rubiem. Pamatujete? A bude mír. Už brzy. Média jsou toho plná. Experti rozdávají jedno poučení za druhým jako v únoru.
Zpráva z 18. února 2025:
„V saúdském Rijádu skončily po zhruba čtyřech a půl hodinách rozhovory mezi zástupci Spojených států a Ruska o ukončení války na Ukrajině. Podle zahraničněpolitického poradce Kremlu Jurije Ušakova jednání proběhlo dobře, diskutovalo se o budoucí schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Termín schůzky ale nebyl stanoven. Americkou stranu vedl ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož musí s řešením souhlasit všichni, kdo se konfliktu účastní. Jmenoval přitom Ukrajinu, Rusko i Evropu. Cílem je podle něj spravedlivý, trvalý a udržitelný konec války. Rusko je podle ministra ochotno zapojit se do vážně míněného procesu vedoucího k ukončení války.“
A budou v pátek vlastně ty sankce? Nebo jsme už zapomněli? Trump dal Putinovi 10-12 dní, aby skončil válku, což uplyne přesně v pátek 8. srpna 2025. Jinak prý zavede proti Rusku tvrdé sankce! Budou? Udrží to média v pozornosti v tomhle novém rauši? Budou se na to ptát? Zapamatují si to experti?
Mezitím se dozvídáme, že americká vláda ve své zprávě o lidských právech výrazně zmírní kritiku Ruska (a možná ho nebude kritizovat vůbec, např. o Salvadoru je tam prý psáno: „neexistují věrohodné zprávy o významném porušování lidských práv“) a zaměří se na dodržování svobody slova v Evropě. Fakticky to kopíruje šokující prohlášení viceprezidenta Vance v Davosu, že hlavní problém Evropy je omezování svobody slova (myslí se tím boj proti ruským dezinformacím). A naprosto to souzní s podporou, kterou má od Trumpa Orbán nebo AfD od Vance.
Samozřejmě stav dodržování lidských práv v západní Evropě je logicky z toho, jak je pojímají Trump a Vance, nesrovnatelně horší než v Rusku. Chybí nám tu mučírny a koncentráky, podřízení justice tajné policii, vraždění novinářů, pronásledování homosexuálů a translidí, potlačení opozice a svobody projevu, volební podvody a mnoho dalších skvělých lidskoprávních vymožeností.
A samozřejmě Trump to všechno dělá proto, aby Putina oslabil, hrdinně a ve jménu svobody a demokracie, založené na neuznávání výsledku zmanipulovaných voleb z roku 2020 (jak jinak! v USA se přece volby falšují, pokud je Trump prohraje, ale v Rusku ne!), proti němu bojuje.
Trump ovšemže podporuje Ukrajinu, protože ta bojuje za to, co chce Trump, tedy za lidská práva, demokracii, svobodu po vzoru Putina. Bylo by jen logické, kdyby americká vláda svou zprávou Ukrajině vzkazovala: do západní Evropy nelezte, tam je to s lidskými právy opravdu zlé, ale můžete si všimnout, že jsou země, kde je to s lidskými právy mnohem lepší. Proto vás budeme podporovat, abyste se dali skutečně na cestu opravdových lidských práv, i kdybyste náhodou nevěděli, co je pro vás skutečně dobré.
