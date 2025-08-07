Útok na uprchlický tábor Zamzam v Súdánu si zřejmě vyžádal více než 1 500 civilních obětí
7. 8. 2025
„Zabíjeli nás jako zvířata“: příběh o tom, jak se v Zamzamu odehrála jedno z největších zvěrstev súdánské války
Při útoku na největší uprchlický tábor v Súdánu v dubnu bylo zřejmě zabito více než 1 500 civilistů, což by bylo druhým největším válečným zločinem v katastrofickém konfliktu v této zemi.
Vyšetřování deníku Guardian ohledně 72hodinového útoku polovojenských Rychlých podpůrných sil (RSF) na tábor Zamzam v severním Dárfúru, největší tábor pro lidi vysídlené válkou v zemi, odhalilo opakované svědectví o hromadných popravách a rozsáhlých únosech. Stovky civilistů jsou stále pohřešovány.
Rozsah pravděpodobných obětí znamená, že útok RSF se řadí hned za podobný etnický masakr v západním Dárfúru před dvěma lety.
Válka mezi arabskými RSF a súdánskou armádou, která vypukla v dubnu 2023, se vyznačuje opakovanými zvěrstvy, které vyhnaly miliony lidí z jejich domovů a způsobily největší humanitární krizi na světě.
Dosavadní zprávy o útoku na Zamzam mezi 11. a 14. dubnem uváděly, že během třídenního útoku bylo zabito až 400 nearabských civilistů. OSN hovoří o „stovkách“ mrtvých.
Výbor zřízený k vyšetření počtu obětí však dosud „napočítal“ více než 1 500 zabitých při útoku, který se odehrál v předvečer konference vedené britskou vládou v Londýně, jejímž cílem bylo nastolit mír v Súdánu.
Mohammed Sharif, člen výboru z bývalé správy Zamzamu, uvedl, že konečný počet obětí bude výrazně vyšší, protože mnoho těl stále nebylo nalezeno v táboře, který je nyní pod kontrolou RSF.
„Jejich těla leží v domech, na polích, na silnicích,“ řekl Sharif.
Expert na zvěrstva s desítkami let zkušeností v Dárfúru, který vyslechl desítky přeživších ze Zamzamu, se domnívá, že mohlo být zabito až 2 000 lidí.
Pod podmínkou anonymity dodal, že míra násilí byla šokující i ve srovnání s genocidním vyvražďováním afrických etnických skupin v Dárfúru v první dekádě tohoto století arabskými milicemi, z nichž později vznikla RSF.
„Každý, kdo unikl, znal někoho z rodiny, kdo byl zabit. To jsem nikdy předtím neviděl.“
Abdallah Abugarda z britské organizace Darfur Diaspora Association uvedl, že asi 4 500 členů jeho organizace znalo přítele nebo příbuzného, který byl při útoku zabit.
Podle něj je stále pohřešováno nejméně 2 000 obyvatel Zamzamu.
„Masakr v Zamzamu, domově vysídlených lidí po více než 20 let, je jedním z nejohavnějších zločinů v nedávné světové historii. Přesto se neozvala žádná celosvětová vlna pobouření,“ dodal Abugarda.
Claire Nicoletová, zástupkyně vedoucího pro mimořádné situace organizace Lékaři bez hranic (MSF), uvedla, že útok byl namířen proti „jedněm z nejzranitelnějších lidí na zemi“. Ti, kteří přežili, podle ní čelili „rozsáhlému rabování, sexuálnímu násilí a dalším útokům na cestě a otřesným životním podmínkám v přechodných uprchlických táborech“.
Velké množství žen bylo uneseno a stále se pohřešuje. Sharif uvedl, že mají informace o více než 20 ženách, které byly odvezeny do Nyaly, bašty RSF 160 km od Zamzamu.
Minulý měsíc Mezinárodní trestní soud uvedl, že má „důvodné podezření“, že v Dárfúru dochází k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti.
V Geneině, hlavním městě Západního Dárfúru, bylo podle odhadů během dvou měsíců od poloviny dubna 2023 zabito více než 10 000 lidí, převážně Masalitů a dalších nearabských Súdánců, RSF a spojenými milicemi.
Podle OSN bylo během bojů v listopadu téhož roku v předměstí El Geneiny zabito více než 800 lidí.
Diskuse