Bavorská policie zatkla podezřelé krajně pravicové Reichsbürgery

8. 8. 2025

Policie zatkla tři podezřelé členy skupiny známé jako Reichsbürgeři obviněné ze spiknutí s cílem násilně svrhnout německý ústavní pořádek. Zatčení následovalo po ranních raziích ve třech státech, píše Richard Connor.

Tři lidé podezřelí z příslušnosti ke krajně pravicové skupině "Reichsbürger" byli zatčeni, uvedla ve čtvrtek bavorská státní kriminální policie v jižním Německu.

Úřady obviňují podezřelé z členství v teroristické organizaci, jejímž cílem bylo násilně svrhnout německý ústavní pořádek.

Co víme o raziích u Reichsbürgerů?

Generální prokuratura v Mnichově potvrdila, že německé speciální policejní jednotky vzaly ve čtvrtek brzy ráno do vazby tři podezřelé muže.

Zatčení následovalo po razii v 6 hodin ráno zaměřené na šest podezřelých - pět mužů a jednu ženu ve věku od 40 do 61 let - v německých spolkových zemích Bavorsko, Sasko a Durynsko.

Přibližně 300 vyšetřovatelů prohledalo čtyři nemovitosti. Předpokládá se, že tato místa jsou spojena s minulými aktivitami skupiny, včetně výcviku se zbraněmi a plánovacích schůzek.

Šest podezřelých se údajně v dubnu 2022 zúčastnilo tréninkové akce s dalšími členy skupiny na bývalé německé armádní střelnici poblíž Bayreuthu.

Vyšetřovatelé se domnívají, že výcvik se střelnými zbraněmi měl být přípravou na možný ozbrojený útok na německý Bundestag v Berlíně. Prokurátoři považují událost za součást širších polovojenských příprav sítě, která odmítá legitimitu německé Spolkové republiky.

Co vyšetřovatelé hledali?

Operaci podpořilo zhruba 300 policistů, včetně jednotek speciálních sil. Vyšetřovatelé zabavili předměty regulované zákonem o zbraních a elektronická zařízení pro ukládání dat pro další analýzu.

Úřady tvrdí, že důkazy mohou pomoci určit úroveň zapojení podezřelých a to, zda skupina získala širší podporu.

Kdo jsou Reichsbürgeři?

"Reichsbürgeři" – neboli "říšští občané" – jsou volnou sítí konspiračních teoretiků v Německu, kteří odmítají legitimitu moderního německého státu.

Ačkoli se někteří členové překrývají s krajní pravicí, hnutí je definováno čtyřmi základními přesvědčeními: že Německá říše stále legálně existuje; že poválečné Německo postrádá platnou ústavu; že Spolková republika Německo je pouze soukromou společností; a že Německo zůstává pod spojeneckou okupací.

Ústřední postava skupiny Heinrich XIII. princ Reuss a další klíčoví vůdci krajně pravicové skupiny byli zatčeni v prosinci 2022.

Soudní řízení proti 27 údajným vůdcům gangů probíhají ve Stuttgartu, Frankfurtu a Mnichově, další podezřelí jsou vyšetřováni.

V jednom případě soud ve městě Koblenz na západě země poslal do vězení pět lidí, kteří plánovali unést bývalého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha jako součást spiknutí.

Prokurátoři tvrdí, že skupina měla v úmyslu dosadit Reusse jako dočasnou hlavu státu po svržení vlády.

Členové Reichsbürgerů, kteří se objevili v 80. letech, působí jak jako organizované skupiny, tak jako jednotlivci. Někteří odmítají platit daně, ignorují soudní rozhodnutí nebo vytvářejí samozvané "mikrostáty" s názvy jako "Svobodný stát Prusko" nebo "Knížectví Germania". Mnoho z nich vyrábí falešné pasy, řidičské průkazy, a dokonce i královské tituly.

Dlouho byli odmítáni jako excentrici, ale v posledních letech přitáhli zvýšenou pozornost kvůli rostoucí radikalizaci. V roce 2016 přívrženec Reichsbürgerů při razii smrtelně postřelil policistu. Ve stejném roce začala německé vnitřní zpravodajské služby toto hnutí oficiálně monitorovat s odvoláním na rostoucí vazby na extremismus a násilí.

