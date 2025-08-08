Bavorská policie zatkla podezřelé krajně pravicové Reichsbürgery

Německo: Policie zabavila ostré zbraně - podezřelý je politik AfD
8. 8. 2025Při razii v Meklenbursku-Předním Pomořansku našli vyšetřovatelé ostré zbraně a výbušniny - v centru pozornosti je místní politik.
Tři lidé podezřelí z příslušnosti ke krajně pravicové skupině "Reichsbürger" byli zatčeni, uvedla ve čtvrtek bavorská státní kriminální policie v jižním Německu.
Úřady obviňují podezřelé z členství v teroristické organizaci, jejímž cílem bylo násilně svrhnout německý ústavní pořádek.
Generální prokuratura v Mnichově potvrdila, že německé speciální policejní jednotky vzaly ve čtvrtek brzy ráno do vazby tři podezřelé muže.
Zatčení následovalo po razii v 6 hodin ráno zaměřené na šest podezřelých - pět mužů a jednu ženu ve věku od 40 do 61 let - v německých spolkových zemích Bavorsko, Sasko a Durynsko.
Přibližně 300 vyšetřovatelů prohledalo čtyři nemovitosti. Předpokládá se, že tato místa jsou spojena s minulými aktivitami skupiny, včetně výcviku se zbraněmi a plánovacích schůzek.
Šest podezřelých se údajně v dubnu 2022 zúčastnilo tréninkové akce s dalšími členy skupiny na bývalé německé armádní střelnici poblíž Bayreuthu.
Vyšetřovatelé se domnívají, že výcvik se střelnými zbraněmi měl být přípravou na možný ozbrojený útok na německý Bundestag v Berlíně. Prokurátoři považují událost za součást širších polovojenských příprav sítě, která odmítá legitimitu německé Spolkové republiky.
Operaci podpořilo zhruba 300 policistů, včetně jednotek speciálních sil. Vyšetřovatelé zabavili předměty regulované zákonem o zbraních a elektronická zařízení pro ukládání dat pro další analýzu.
Úřady tvrdí, že důkazy mohou pomoci určit úroveň zapojení podezřelých a to, zda skupina získala širší podporu.
"Reichsbürgeři" – neboli "říšští občané" – jsou volnou sítí konspiračních teoretiků v Německu, kteří odmítají legitimitu moderního německého státu.
Ačkoli se někteří členové překrývají s krajní pravicí, hnutí je definováno čtyřmi základními přesvědčeními: že Německá říše stále legálně existuje; že poválečné Německo postrádá platnou ústavu; že Spolková republika Německo je pouze soukromou společností; a že Německo zůstává pod spojeneckou okupací.
Ústřední postava skupiny Heinrich XIII. princ Reuss a další klíčoví vůdci krajně pravicové skupiny byli zatčeni v prosinci 2022.
Soudní řízení proti 27 údajným vůdcům gangů probíhají ve Stuttgartu, Frankfurtu a Mnichově, další podezřelí jsou vyšetřováni.
V jednom případě soud ve městě Koblenz na západě země poslal do vězení pět lidí, kteří plánovali unést bývalého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha jako součást spiknutí.
Prokurátoři tvrdí, že skupina měla v úmyslu dosadit Reusse jako dočasnou hlavu státu po svržení vlády.
Členové Reichsbürgerů, kteří se objevili v 80. letech, působí jak jako organizované skupiny, tak jako jednotlivci. Někteří odmítají platit daně, ignorují soudní rozhodnutí nebo vytvářejí samozvané "mikrostáty" s názvy jako "Svobodný stát Prusko" nebo "Knížectví Germania". Mnoho z nich vyrábí falešné pasy, řidičské průkazy, a dokonce i královské tituly.
Dlouho byli odmítáni jako excentrici, ale v posledních letech přitáhli zvýšenou pozornost kvůli rostoucí radikalizaci. V roce 2016 přívrženec Reichsbürgerů při razii smrtelně postřelil policistu. Ve stejném roce začala německé vnitřní zpravodajské služby toto hnutí oficiálně monitorovat s odvoláním na rostoucí vazby na extremismus a násilí.
Zdroj v angličtině: ZDE
