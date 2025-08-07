Trump by se mohl setkat s Putinem kvůli válce na Ukrajině „již příští týden“
7. 8. 2025
Summit s ruským prezidentem by navázal na „významný pokrok“, kterého prý dosáhl zvláštní vyslanec Steve Witkoff během své návštěvy Moskvy
Donald Trump by se mohl setkat s Vladimirem Putinem již příští týden, aby projednali válku na Ukrajině, uvedli představitelé Bílého domu, ačkoli vysocí Trumpovi úředníci varovali, že k dosažení příměří stále existují vážné „překážky“.
Zástupci Bílého domu informovali americká média, že Trump bude usilovat o summit s Putinem poté, co se ve středu v Kremlu setkal ruský prezident se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem. Po tomto setkání Trump prohlásil, že během jednání o ukončení války na Ukrajině bylo dosaženo „velkého pokroku“.
Trump později evropským lídrům sdělil, že plánuje setkání s Putinem již příští týden, po kterém by mělo následovat setkání s Volodymyrem Zelenským, informoval deník New York Times.
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, uvedl, že nechce přehánět pokrok dosažený během Witkoffových rozhovorů s Putinem. „Doufejme, že pokud se věci budou dále vyvíjet, prezident bude mít příležitost setkat se s Vladimirem Putinem i prezidentem Zelenským, doufejme v blízké budoucnosti,“ řekl Rubio novinářům. „Ale než k tomu dojde, musí se samozřejmě stát ještě mnoho věcí.“
Podle něj stále existuje mnoho „překážek“ míru, zejména pokud jde o územní nároky Ruska, a na stole není žádný konkrétní návrh na příměří. „Máme lepší představu o podmínkách, za kterých by Rusko bylo ochotno ukončit válku,“ řekl. USA by pak musely porovnat tyto podmínky s „tím, co jsou Ukrajinci ochotni akceptovat“.
Tříhodinové rozhovory Witkoffa se konaly dva dny před termínem, který americký prezident stanovil Rusku pro dosažení mírové dohody ve válce, jinak mu hrozí nové sankce.
„Můj zvláštní vyslanec Steve Witkoff právě absolvoval velmi produktivní schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ napsal Trump na sociálních sítích. „Bylo dosaženo velkého pokroku! Poté jsem informoval některé naše evropské spojence. Všichni se shodují, že tato válka musí skončit, a v nadcházejících dnech a týdnech na tom budeme pracovat.“
Trump neposkytl žádné další podrobnosti o tom, co bylo projednáno, a někteří analytici budou opatrní v interpretacích těchto komentářů, protože předchozí tvrzení Trumpa, že Putin je připraven jednat, vedla k malému pokroku. Putin zatím nijak nenaznačil, že je připraven učinit ústupky nebo že je ochoten upravit základní válečné cíle Ruska.
V posledních dnech se však objevily nepotvrzené zprávy, že Kreml by mohl Trumpovi navrhnout zastavení dálkových útoků na obou stranách. Zatím není známo, zda byla tato možnost během středečních rozhovorů v Kremlu diskutována.
Ve středu večer Trump zavolal Zelenskému, který se vracel do Kyjeva z návštěvy frontových oblastí na severovýchodě země.
„Naše společné stanovisko je velmi jasné: válka musí skončit a musí to být spravedlivý konec,“ napsal Zelenskyj poté na sociálních sítích. „Hovoru se zúčastnili také evropští lídři a jsem vděčný každému z nich za podporu. Diskutovali jsme o tom, co bylo řečeno v Moskvě. Ukrajina musí bránit svou nezávislost. Všichni potřebujeme trvalý a spolehlivý mír. Rusko musí ukončit válku, kterou začalo.“
Trump pohrozil, že pokud do pátku nedojde k pokroku v mírových jednáních, zavede sekundární cla na země dovážející ruskou ropu. Ve středu vydal výkonný příkaz uvalující dodatečné clo ve výši 25 % na indické zboží s odůvodněním, že Indie pokračuje v dovozu ruské ropy.
Indické ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že je „velmi nešťastné, že USA se rozhodly uvalit na Indii dodatečná cla za kroky, které v zájmu svých národních zájmů podniká i několik dalších zemí“.
Vysoký představitel administrativy uvedl, že další cla by mohla být zavedena v pátek. „Rusové mají velký zájem pokračovat v jednání se Spojenými státy. Očekává se, že sekundární sankce budou zavedeny v pátek,“ uvedl tento představitel.
Witkoff přiletěl ve středu brzy ráno a byl vyfotografován při ranní procházce parkem v centru Moskvy s Kirillem Dmitrijevem, vyslancem Kremlu, který dosud hrál klíčovou roli v jednáních. Ruské agentury informovaly, že Witkoff opustil Rusko ve středu brzy večer.
Byla to Witkoffova pátá cesta do Moskvy v roli Trumpova hlavního vyjednavače s Kremlem, ale první od té doby, co Trump zaujal vůči Rusku tvrdší postoj. Trump již dříve zkrátil 50denní lhůtu, kterou dal Putinovi, s tím, že v Kremlu nevidí žádnou snahu změnit své chování, a označil nedávné útoky, při nichž zahynuli civilisté v Kyjevě, za „odporné“.
Poté, co Trump pohrozil dalšími sankcemi, bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv prohlásil, že tvrdá rétorika by mohla vést k přímému konfliktu mezi Ruskem a USA. Trump v reakci na to vydal rozkaz k přesunu dvou jaderných ponorek.
Trump i Kyjev volají po úplném a bezpodmínečném příměří, které by umožnilo zahájení jednání, ale i pozastavení útoků na dlouhé vzdálenosti by mohlo oběma stranám poskytnout vítaný oddech.
Ukrajina zasáhla ruskou energetickou a vojenskou infrastrukturu pomocí dronů s dlouhým doletem, což donutilo uzavřít letiště. Ruské raketové a dronové útoky na ukrajinská města mezitím pokračují téměř každou noc.
Některé noci Rusko vysílá na Ukrajinu až 500 dálkových bezpilotních letounů typu kamikadze a od května bylo jen v Kyjevě zabito 72 lidí.
