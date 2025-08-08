Čína obnovuje opatření z doby COVIDu kvůli viru přenášenému komářím kousnutím
8. 8. 2025
Epicentrem epidemie bylo město Fo-šan s deseti miliony obyvatel. Podle BBC zde bylo od července zaznamenáno více než 7 000 případů nákazy. V městských nemocnicích jsou pacienti umístěni na lůžka pokrytá moskytiérami, kde zůstávají po dobu jednoho týdne, nebo dokud virus již není detekovatelný v testech. 95 % případů je propuštěno do sedmi dnů a většina případů je mírná, říkají místní úřady.
Čína však již nyní zavádí komplexní opatření připomínající dobu boje proti COVIDu-19. Ve Fošanu bylo podle agentury Bloomberg zavedeno hromadné testování, sledování cestovatelské anamnézy, dezinfekce na okresní úrovni a dokonce i kontrola nad nákupem léků. Lékárny jsou povinny registrovat údaje kupujících 47 druhů léků, které zmírňují horečku, vyrážky a bolesti kloubů - standardní příznaky horečky čch'-kchun-kun-ja. Podobný algoritmus byl v zemi použit během boje proti koronaviru: nákup některých léků mohl automaticky omezovat pohyb člověka a vyžadovat PCR test.
Na čínských platformách sociálních médií, jako jsou Weibo a Xiaohongshu, se reakce uživatelů pohybují od poplachu až po ironii, přičemž mnozí vnímají taková opatření jako "déjà vu" s návratem do časů totální kontroly. Úřady přitom zatím neuvažují o zavedení přísných lockdownů, které během pandemie zasadily ekonomice vážnou ránu.
Zdravotníci však kritizují přehnanost některých kroků. Podle Donala Bisanzia, hlavního epidemiologa RTI International, by prioritou mělo být zničení komářích přenašečů, spíše než použití protikoronavirových přístupů. Virus se nepřenáší z člověka na člověka: komár se nakazí kousnutím nemocné osoby a poté může infikovat ostatní, čímž pokračuje v řetězci.
Místní úřady se stále soustředí na hubení hmyzu. Ve Fošanu byla zahájena týdenní kampaň na vymýcení komárů: hromadná dezinfekce, úprava stojaté vody, používání mucholapek a také povinné používání moskytiér. Hotely, restaurace a podniky, které ignorují zdravotní předpisy, mohou dostat pokutu až do výše 1 000 jüanů (asi 140 dolarů).
Kromě toho některé regiony mimo Kuang-tung posílily kontrolu pohybu. Ve městech Fu-čou a Čchüan-čou (provincie Fudžijan) bylo zavedeno čtrnáctidenní sledování zdravotního stavu pro ty, kteří přicestovali z Fošanu. Obyvatelé by měli sledovat příznaky jako je horečka, bolest hlavy a kloubů, a v případě jejich výskytu vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Podobná opatření byla zavedena v některých oblastech Šen-čenu.
