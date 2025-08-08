BBC: Benjamin Netanjahu prohlásil, že chce dočasně znovu obsadit celé pásmo Gazy
8. 8. 2025
Sir Mark Lyall Grant: "Myslím, že je spravedlivé říci, že Izrael posledních 22 měsíců porušuje mezinárodní právo, pokud jde o kolektivní trestání, omezení humanitární pomoci a pravděpodobně i využívání potravin jako zbraně. Ale samozřejmě násilné vysídlení nebo přemístění civilistů je samo o sobě v rozporu s mezinárodním právem, takže pokud přesunete 1 000 000 lidí na polotrvalý pobyt ze severní Gazy na jih, je to porušení mezinárodního práva, o tom není pochyb."
Moderátorka, pořad PM, BBC Radio 4, čtvrtek 7. srpna 2025, 17 hodin: V tuto chvíli Netanjahu tento plán projednává se svou bezpečnostní radou. Přineseme vám nejnovější informace a reportáž od obyvatelky města Gaza, která bude možná nucena znovu opustit svůj domov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael hodlá převzít vojenskou kontrolu nad celým pásmem Gazy, ale neplánuje v tomto území zůstat jako vládní orgán. Své komentáře pro americkou televizní stanici Fox News pronesl v době, kdy se izraelská bezpečnostní rada schází, aby projednala Netanjahuovy plány na úplnou okupaci Jeruzaléma. Na místě je náš korespondent pro Blízký východ Hugo Bachega.
Netanjahu: „A nechceme ho spravovat. Nechceme tam být jako vládní orgán. Chceme ho předat arabským silám, které to udělají. Budou ho spravovat řádně, bez ohrožování nás a zajistí obyvatelům Gazy dobrý život.“
Mpoderátorka: V tuto chvíli tento plán projednává se svou bezpečnostní radou. Přineseme vám nejnovější informace a reportáž od obyvatelky města Gaza, která bude možná nucena znovu opustit svůj domov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael hodlá převzít vojenskou kontrolu nad celým pásmem Gazy, ale neplánuje v tomto území zůstat jako vládní orgán. Své komentáře pro americkou televizní stanici Fox News pronesl v době, kdy se izraelská bezpečnostní rada schází, aby projednala Netanjahuovy plány na úplnou okupaci Jeruzaléma. Na místě je náš korespondent pro Blízký východ Hugo Bachega.
Reportér: Plán premiéra naráží na odpor i ze strany vojenského vedení. Náčelník generálního štábu armády prohlásil, že úplná okupace Gazy by byla pastí, která by ohrozila životy vojáků a 20 rukojmích, kteří jsou podle odhadů stále naživu v Gaze. Izraelská média uvádějí, že podle interních odhadů je pravděpodobné, že většina, ne-li všichni rukojmí, zemřou v případě rozšíření ofenzívy, a to buď rukou svých únosců, nebo náhodně izraelskými vojáky. Organizace spojených národů a humanitární organizace se obávají, že nové eskalace by ohrozily životy nesčetných Palestinců a zhoršily humanitární krizi v této oblasti. Tvrdé jádro koalice Benjamina Netanjahua plán podporuje, protože chce Gazu osídlit židy.
Příbuzní rukojmích zadržovaných v Gaze se dnesvydali na cestu do tohoto území na flotile 11 lodí ozdobených žlutými vlajkami a protestními transparenty. Organizátoři, kteří tvrdí, že se chtějí dostat co nejblíže ke svým blízkým, vyzvali izraelskou vládu, aby neobětovala životy jejich příbuzných pro to, co považují za nekonečnou válku.
Jak jste již slyšeli v poslední půlhodině, izraelská vláda projednává plán Benjamina Netanjahua na obsazení Gazy. Jednalo by se o úplné vojenské převzetí pásma Gazy. Izraelská armáda v současné době kontroluje asi tři čtvrtiny Gazy a pokud by byl tento plán schválen, obsadila by i zbývající část území. Televize Fox News se zeptala Benjamina Netanjahua na jeho plán.
Převezme Izrael kontrolu nad celou Gazou?
Máme v úmyslu to udělat, abychom zajistili naši bezpečnost. Přesuneme tam Hamás, umožníme obyvatelstvu osvobodit se v Gaze a předáme ji civilní správě. Nebude to Hamás ani nikdo, kdo prosazuje zničení Izraele. To musí skončit.
Říkáte dnes, že převezmete kontrolu nad celým 26 mil dlouhým pásmem Gazy, tak jak tomu bylo před 20 lety, v tomto měsíci roku 2005?
No, nechceme si ji ponechat. Chceme mít bezpečnostní perimetr, ale nechceme ji spravovat. Nechceme tam být jako správní orgán. Chceme ji předat arabským silám, které ji budou spravovat řádně, bez ohrožení nás a bez ohrožení dobrých životních podmínek obyvatel Gazy, což s Hamásem není možné.
Masivní nucené přesídlení obyvatel by šlo ruku v ruce s rozsáhlým nasazením izraelských ozbrojených sil, které by bylo nutné, pokud by se tento plán uskutečnil tak, jak si to přeje Benjamin Netanjahu. Organizace spojených národů tento plán označila za plán s katastrofálními důsledky. Pokud však bude realizován, Netanjahu trvá na tom, že je to jediný způsob, jak zničit Hamás a osvobodit rukojmí, které tato skupina stále drží. Promluvme si s Hugem Bachegou, naším korespondentem na Blízkém východě. Máme nějaké podrobnosti o tomto plánu?
Reportér: Známe jen podrobnosti uniklé do izraelských médií. Izraelské noviny se těmito plány zabývají, ale víme jen to, že plán počítá s vojenskou operací v Gaze a v táborech uprostřed pásma. Žije tam milion Palestinců, takže dojde k masovému vysídlení obyvatelstva. Je zřejmé, že existují obavy z humanitární krize v této oblasti. Humanitární organizace OSN varují, že by to ohrozilo životy nesčetných Palestinců, a tento plán se setkal s odporem vojenského vedení. Náčelník generálního štábu řekl premiérovi, že úplná okupace Gazy by byla pastí. Ohrozilo by to 20 rukojmí, kteří jsou podle všeho naživu a pravděpodobně držení v těchto oblastech Gazy. To je také postoj rodin rukojmí. A myslím, že bylo velmi zajímavé, že jeden z hlavních izraelských deníků dnes ráno uvedl, že podle hodnocení armády většina, možná dokonce všichni živí rukojmí, zemřou během jakéhokoli rozšíření vojenské ofenzivy, buď zabiti svými únosci, nebo náhodně izraelskými vojáky. Proto je velmi silný odpor ze strany rodin rukojmích, které naléhají na vládu, aby uzavřela dohodu s Hamásem o propuštění rukojmích.
Moderátorka: A jsou nějaké podrobnosti o tom, co se stane s obyvateli Gazy, kteří byli vysídleni z města Gaza a z těch stanů, které jste právě popsal? Kam mají jít?
Reportér: Myslím, že víte, že všichni budou vytlačeni do jižních částí Gazy, kde v současné době žije další milion obyvatel. To samozřejmě vyvolává mnoho otázek ohledně humanitární situace v této oblasti. Organizace spojených národů označila zprávy o rozšíření vojenské operace za velmi alarmující. Zajímavé je, že premiér se před tímto setkáním rozhodl poskytnout rozhovor americké televizní stanici v angličtině. Snažil se tak objasnit, čeho chce touto operací dosáhnout. Tvrdí, že nejde o převzetí kontroly nad Gazou, o anexi Gazy, ale pouze o porážku Hamásu, protože si myslí, že mnoho lidí bude klást otázky ohledně skutečných cílů tohoto plánu, když členové koalice obhajují vyhnání Palestinců z Gazy a osídlení Gazy židy, což je velmi kontroverzní plán. A opět, nedávné průzkumy veřejného mínění shodně naznačují, že drtivá většina izraelské veřejnosti je pro dohodu s Hamásem, která by vedla k propuštění rukojmí a ukončení války. A dnes mluvíme o rozšíření války, nikoli o způsobech, jak ji ukončit.
Moderátorka: Hugo Bachego, děkuji vám moc. Pokud se tento plán uskuteční, je možné, že bude mnoho Palestinců, kteří budou nuceni odejít, asi 1 000 000, jak jste slyšeli od Huga Bachegy. V Gaze a jejím okolí. Gada Al Khud je novinářka v Gaze. Zeptala jsem se jí, co si myslí o možnosti opětovné okupace IDF.
Pro nás je to něco neuvěřitelného, že nás znovu vyženou do neznáma. Většina pásma Gazy, ať už na severu nebo na jihu, je zcela zničena, nezničeno je méně než 20 % pásma Gazy. To znamená, že nemáme na výběr, nemáme kam jít. Kam máme jít? Trpíme hladem a je to pro nás něco strašného, už téměř dva roky, ale žijeme. Znovu nás urážet, nebo nás donutit opustit Gazu a znovu ji obsadit. To je pro všechny lidi nepřijatelné.
Moderátorka: Takže pokud budou shazovat letáky, pokud zazní výzva, musíte odejít. Jste tam se svou rodinou, řekněte nám, s kým tam právě jste a co máte v úmyslu dělat.
No, žiji se svými dcerami, bratry a strýcem v malém bytě. Horní patro budovy je úplně zničené a my žijeme v přízemí a velmi trpíme nedostatkem vody a jídla a jestliže nás letáky donutí odejít. Odejít na neznámé místo bez ničeho, to nemůžeme udělat. Možná nebudeme mít na výběr. Možná budeme muset. Nemáme jasné rozhodnutí ohledně evakuace. Opakuji, nemáme žádné rozhodnutí. Ano, nemáme na výběr, pokud bude pokračovat bombardování a vojenská operace, budeme muset odejít. Jen abychom si zachránili život. Ale kam? Jak se tam dostat, když jsme tak vyčerpaní?
Moderátorka: Říkala jste, že nevíte, jestli budete moci odejít, ani kam byste šel po dvou letech, a myslím, že v Gaze žije asi milion lidí. Co říkají vaši přátelé a sousedé? Pokud přijde rozkaz k evakuaci, co budou dělat?
Nemáme jasnou představu. Nemáme plán, jak odejít. Nemáme peníze. Potřebujeme nákladní auta, potřebujeme auta. Musíme si vzít své věci, oblečení, konzervy, a to si už nemůžeme dovolit. Byli jsme na tomto místě mnohokrát, desítkykrát bez konzerv, bez jídla. Jak se můžeme přestěhovat? A navíc jsme slabí. Nemůžeme moc chodit.
Moderátorka: Benjamin Netanjahu řekl, že tento okupační plán je součástí jeho plánu na porážku Hamásu. Je Hamás v současné době přítomen v Gaze?
Nemůžeme popřít, že jsou zde v Gaze přítomni. Byli tu více než 17 let a stále mají určitý vliv. Nemůžeme popřít, že existují, jejich mediální kancelář stále funguje. Mají určitý vliv na místní situaci.
* * *
Moderátorka: Sir Mark Lyall Grant byl stálým zástupcem Spojeného království při OSN a poradcem pro národní bezpečnost Spojeného království v letech 2015 až 2017. Spojené království i evropští spojenci volají po příměří, ale Benjamin Netanjahu se zdá, že udělal pravý opak.
Mark Lyall Grant: No, je to určitě obrovský vojenský a politický hazard. Pokud bezpečnostní kabinet souhlasí s Netanjahuovým záměrem obsadit Gazu, byť jen na omezenou dobu, je to vojenské riziko, protože v této kampani za posledních 22 měsíců již zahynulo téměř 1000 izraelských vojáků a mnoho dalších bude jistě vystaveno partyzánské válce zbývajících bojovníků Hamásu, pokud tam vstoupí. Je to také obrovské riziko pro zbývajících asi 20 rukojmích, o kterých se předpokládá, že jsou naživu, protože je těžké uvěřit, že budou všichni zachráněni izraelskými obrannými silami. Je příznačné, že ze 148 dosud propuštěných bylo pouze osm zachráněno IDF. Ostatní byli propuštěni v důsledku příměří a dohody. Jedná se tedy o velmi riskantní vojenskou politiku Netanjahua, a to i z vojenského hlediska, protože jak jsme slyšeli od Huga Bachegy, většina obyvatel Izraele tento přístup k propuštění zbývajících rukojmích nepodporuje. Existuje tedy i domácí opozice, stejně jako jsme slyšeli o vojenské opozici vůči tomuto nápadu.
Moderátorka: Nemluvě o tom, že je to naprosto děsivé pro Palestince, kteří se do toho opět dostali. Benjamin Netanjahu řekl, že nakonec předá pásmo, území arabským silám. Je to reálná myšlenka, zejména když osadníci říkají, že na to vlastně čekají, aby se tam mohli nastěhovat?
Mark Lyall Grant: No, z informací, které máme, je velmi těžké odhadnout, jak to dopadne. Jednalo by se o operaci v několika fázích trvající několik měsíců, která by začala na severu, kde by bylo evakuováno přes milion civilistů do táborů na jihu. Izraelské obranné síly by se pak postupně přesunuly do střední a jižní části Gazy, kde se podle nich nacházejí zbývající bojovníci Hamásu. Nemyslím si, že je realistické předpokládat, že do oblasti vstoupí arabské síly a převezmou vládu. Teoreticky je to možné. Evropské vojenské síly by mohly vstoupit jako stabilizační nebo mírové síly, ale nebudou chtít vládnout palestinskému území, které je nelegálně okupováno Izraelem. Víte, že budou chtít, aby se objevilo nějaké palestinské vedení, samozřejmě ne Hamás, ale nějaká politická vedení z Palestinské samosprávy. Nebo cokoli, co přijde potom, ale nemyslím si, že najdete arabské politiky, kteří by chtěli vládnout Gaze jménem okupačních sil Izraele.
Moderátorka: Mohl to dělat bez požehnání prezidenta Trumpa?
Mark Lyall Grant: Pravděpodobně ne, protože prezident Trump stále drží v rukou finance na velkou část vojenských dodávek pro Izrael. Je ale jasné, že má, pokud ne zelenou, tak alespoň žlutou, tedy souhlas prezidenta Trumpa, aby v této operaci pokračoval, řekl. Podívejte, je na Izraelcích, aby se rozhodli, co udělají, což Netanjahua v tomto přístupu jistě povzbuzuje. Ale stojí za to zmínit, že toto rozhodnutí, pokud k němu dojde, vychází z frustrace, že po 22 měsících bojů Izrael nedosáhl všech svých válečných cílů a Hamás má stále určitou viditelnost jako bojová síla a stále drží izraelské rukojmí. A myslím, že Netanjahu cítí, že teď je poslední šance na zásadní změnu bezpečnostní situace v regionu, ale jak jsem řekl, je to obrovský vojenský a politický hazard.
Moderátorka: Jaká je pro Netanjahua a z hlediska mezinárodního práva pozice Izraele?
Mark Lyall Grant: Myslím, že je spravedlivé říci, že Izrael už posledních 22 měsíců porušuje mezinárodní právo, pokud jde o kolektivní trestání, omezení humanitární pomoci a pravděpodobně i využívání potravin jako zbraně. Ale samozřejmě násilné vysídlení nebo přemístění civilistů je samo o sobě v rozporu s mezinárodním právem, takže pokud přesunete 1 000 000 lidí na polotrvalý pobyt ze severní Gazy na jih, je to porušení mezinárodního práva, o tom není pochyb.
Diskuse