Izraelci zaútočili dělostřeckým granátem na zdravotní humanitární centrum
7. 8. 2025
Palestinský Červený půlměsíc (PRCS) ve středu odpoledne oznámil, že izraelští vojáci zaútočili na jejich centrum v městě Khan Younis dělostřeleckým granátem.
Rodina Khamise al-Ayyada, palestinského Američana, který minulý týden zemřel v důsledku útoku izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu, požaduje vyšetření jeho smrti, a to v souvislosti s rostoucím počtem amerických občanů zabitých na tomto území.
Ayyad, čtyřicetiletý otec pěti dětí a obyvatel Chicaga, zemřel ve čtvrtek na následky vdechnutí kouře poté, co izraelští osadníci zaútočili na město Silwad nedaleko Ramalláhu a zapálili domy a auta. Ayyad podle svého bratra omdlel při pokusu o hašení požáru a zemřel cestou do nemocnice.
Byl nejnovějším z řady palestinských Američanů, kteří zemřeli na Západním břehu: od 7. října 2023 tam bylo zabito pět amerických občanů a Ayyad byl druhým, který zemřel v červenci.
Zatím nebyl nikdo za žádnou z těchto smrtí pohnán k odpovědnosti.
„Vláda by měla chránit občany, tak to stojí v americkém pasu. Proč nedělají nic, když jde o jejich vlastní občany, kteří žijí na Západním břehu?“ řekl Ayyadův bratr Anas al-Ayyad (39).
Anas al-Ayyad uvedl, že kontaktoval americkou ambasádu, která mu slíbila, že smrt jeho bratra prošetří.
V prohlášení mluvčí amerického ministerstva zahraničí potvrdil smrt amerického občana v Silwadu a uvedl, že rodině poskytují konzulární pomoc.
Indonésie přemění zdravotnické zařízení na svém v současné době neobydleném ostrově Galang na léčebnu pro asi 2 000 zraněných obyvatel Gazy, kteří se po uzdravení vrátí domů, uvedl ve čtvrtek mluvčí prezidenta podle agentury Reuters. Proč nedělá nic pro zraněné Palestince Česko?
Indonésie, kde většinu obyvatel tvoří muslimové, poslala humanitární pomoc do Gazy poté, co Izrael v říjnu 2023 zahájil ofenzivu, při které podle zdravotnických představitelů Gazy zahynulo více než 60 000 Palestinců (ministerstvo zdravotnictví Gazy nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky).
„Indonésie poskytne lékařskou pomoc asi 2 000 obyvatelům Gazy, kteří se stali oběťmi války, zraněným a pohřbeným pod troskami,“ řekl novinářům mluvčí Hasan Nasbi a dodal, že se nejedná o evakuaci.
Indonésie plánuje vyčlenit zařízení na ostrově Galang u pobřeží Sumatry a jižně od Singapuru k léčbě zraněných obyvatel Gazy a dočasnému ubytování jejich rodin, uvedl mluvčí s tím, že v současné době v okolí ostrova nikdo nežije. Pacienti budou po uzdravení vráceni do Gazy, dodal.
Hasan neuvedl časový rámec ani další podrobnosti a odkázal na indonéské ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany, které na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovaly.
Tento plán přichází několik měsíců poté, co nabídka prezidenta Prabowa Subianta poskytnout útočiště zraněným Palestincům vyvolala kritiku ze strany nejvyšších indonéských duchovních, kteří ji považovali za příliš podobnou návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa trvale přesídlit Palestince z Gazy.
V reakci na Trumpův návrh indonéské ministerstvo zahraničí, které podporuje dvoustátní řešení krize na Blízkém východě, tehdy uvedlo, že „důrazně odmítá jakékoli pokusy o násilné vysídlení Palestinců“.
Podle nových údajů OSN zanechalo izraelské zničení Gazy hladovějící Palestince s přístupem pouze k 1,5 % zemědělské půdy, která je přístupná a vhodná k obdělávání.
To je pokles z 4 % v dubnu, podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), což naznačuje, že Izrael pokračuje v útocích na palestinskou zemědělskou půdu od zahájení úplné blokády na začátku března, která výrazně omezuje přístup pomoci do pásma Gazy, kde je uvězněno 2 miliony hladovějících lidí.
Před konfliktem byla Gaza prosperujícím zemědělským centrem, kde zemědělci a obyčejní Palestinci pěstovali širokou škálu ovoce, zeleniny, ořechů a obilovin pro místní spotřebu.
Podle FAO tvořilo zemědělství přibližně 10 % ekonomiky pásma Gazy a více než 560 000 lidí, tedy čtvrtina obyvatelstva, bylo alespoň částečně závislých na zemědělství a rybolovu.
Izrael se od začátku obléhání Gazy v říjnu 2023 zaměřuje na zdroje potravin – sady, skleníky, zemědělskou půdu a rybáře.
Do 28. července 2025 Izrael poškodil 86 % zemědělské půdy v pásmu Gazy, což odpovídá téměř 13 000 hektarů (32 000 akrů), což je nárůst oproti 81 % v dubnu, uvedla FAO. Zatímco necelých 9 % zemědělské půdy je stále fyzicky přístupných, pouze 1,5 % – což odpovídá 232 hektarům – je přístupných a zároveň nepoškozených izraelskou ofenzívou.
„Gaza je nyní na pokraji totálního hladomoru. Lidé hladoví ne proto, že by neměli k dispozici potraviny, ale proto, že je jim přístup k nim zablokován, místní zemědělsko-potravinářské systémy se zhroutily a rodiny již nejsou schopny zajistit si ani nejzákladnější obživu,“ uvedl generální ředitel FAO Qu Dongyu. „Naléhavě potřebujeme bezpečný a trvalý přístup humanitární pomoci a okamžitou podporu k obnovení místní produkce potravin a obživy – to je jediný způsob, jak zabránit dalším ztrátám na životech. Právo na potraviny je základním lidským právem.“
Hodnocení EU zjistilo, že „významné překážky narušují humanitární operace v Gaze“
Humanitární situace v Gaze je i nadále velmi vážná, uvedl představitel EU pro agenturu Reuters poté, co zahraniční a humanitární zástupci členských zemí EU ve středu večer informovali o stavu dohody uzavřené minulý měsíc s Izraelem o zlepšení humanitárního přístupu do Gazy.
Úředník ve čtvrtek uvedl, že došlo k určitému pozitivnímu vývoji v oblasti dodávek paliva, znovuotevření některých tras a nárůstu počtu nákladních vozidel vstupujících denně na území a oprav některých důležitých infrastruktur.
Úředník však dodal, že „humanitární operace a dodávky pomoci do Gazy nadále významně narušují překážky, zejména nedostatek bezpečného prostředí pro distribuci pomoci v potřebném rozsahu“.
Izraelská bezpečnostní rada se má ve čtvrtek večer sejít, aby schválila plány na rozšíření operace v Gaze
Izraelská bezpečnostní rada se má ve čtvrtek večer sejít a schválit plány na rozšíření operace, a to navzdory vážným výhradám ze strany vysokých vojenských představitelů.
Včera izraelská armáda vydala nové příkazy k nucenému vysídlení části města Gaza a Khan Younis. Tento krok přichází uprostřed obav, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se chystá na konci tohoto týdne nařídit úplnou okupaci palestinského území.
Izraelský online deník Times of Israel s odvoláním na různé hebrejské mediální zprávy dodal, že kabinet by měl schválit „postupný plán na dobytí rozsáhlých nových oblastí pásma Gazy, který by mohl trvat více než pět měsíců a vést k vysídlení asi milionu Palestinců“. Cílem by navíc bylo zničit Hamás a vyvinout tlak na tuto skupinu, aby propustila všechny zbývající rukojmí, uvedlo vydání.
Veřejnoprávní stanice Kan také informovala, že zprostředkovatelé z Egypta a Kataru prostřednictvím USA tlačí na Izrael, aby plán neprováděl, a zároveň vyzývají Hamás k obnovení jednání.
Ve středu ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že v pobřežním pásmu, které se kvůli úplné blokádě humanitární pomoci ze strany Izraele na začátku tohoto roku ocitlo v devastující hladomoru, zemřelo dalších pět lidí.
Jordánsko ve středu oznámilo, že konvoj 30 nákladních vozidel s humanitární pomocí, který vyrazil do Gazy, byl při vjezdu do Izraele napaden militantními židovskými osadníky. Po útoku, který byl již druhým za několik dní, Jordánsko obvinilo Izrael, že nezasáhl, aby zabránil opakovaným útokům.
Naomi Klein a Angela Davis jsou mezi desítkami mezinárodních akademiků a spisovatelů, kteří podepsali dopis adresovaný deníku Guardian, v němž vyzývají britskou vládu, aby zrušila zákaz organizace Palestine Action. Signatáři z významných akademických institucí z celého světa také uvádějí, že jsou „zvláště znepokojeni“ možným dopadem tohoto zákazu na univerzity v Británii i jinde.
