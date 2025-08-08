UNICEF: Ze súdánských dětí "zbyla kost a kůže"
"Během minulého týdne jsem cestoval z Port Sudan do států Al Džazíra a Chartúm a byl jsem svědkem dopadu, který má tato krize – největší humanitární krize na světě – na děti a rodiny."
"Během mise jsem viděl zničené domy, domy a budovy. Viděl jsem, jak byl náš sklad v Chartúmu vyrabován a proměněn v trosky. Viděl jsem, že naše humanitární zásoby v tomto skladu byly zničeny. Viděl jsem vykořeněné komunity a děti, které byly nuceny uprchnout, žijící v přelidněných čtvrtích."
"Setkal jsem se s matkami, které chodily pěšky na velmi dlouhé vzdálenosti, aby našly bezpečí, a se zdravotníky, kteří se navzdory rizikům starali o nemocné a podvyživené. Viděl jsem také naše týmy a partnery, jak neúnavně pracují, často v nebezpečných a nejistých podmínkách, a pokračovaly v poskytování život zachraňující pomoci."
"Navštívil jsem Džebel Aulia, jednu ze dvou lokalit ve státě Chartúm, které byly identifikovány jako extrémně ohrožené hladomorem."
"Lokality Džebel Aulia a Chartúm nesou 37 % břemene podvýživy ve státě. Tyto lokality jsou také nejvíce zasaženy pokračujícím násilím a omezením přístupu. Byl jsem přímým svědkem toho, jak děti omezily, ale stále více měly omezen přístup k nezávadné vodě, potravinám, zdravotní péči a vzdělání. Podvýživa je běžná a mnoho dětí je redukováno jen na kůži a kosti. Děti a rodiny v sousedství jsou často ukryty v malých, poškozených nebo nedokončených budovách. Silnice jsou úzké, blátivé a často neprůjezdné a s pokračujícími dešti se stávají den ode dne neprůjezdnějšími."
"Cholera se v této čtvrti rychle šířila. Několik málo fungujících zdravotních středisek a středisek nutriční péče v této oblasti je velmi přetížených a přeplněných lidmi."
"S našimi partnery děláme vše, co je v našich silách. Bezpečnost zůstává nejistá, ale zlepšuje se. Po měsících úsilí máme konečně přístup do komunity a nadále podporujeme zdravotní a výživové služby, vodu a hygienu a přemisťujeme kritické zásoby tam, kde jsou nejvíce potřeba. Vytváříme také bezpečný prostor pro děti, aby se mohly učit, hrát si a léčit se. Rozsah potřeb je však ohromující a spolu s našimi partnery jsme napnuti na hranici svých možností."
"Bohužel to platí pro celou zemi, kde se situace rychle zhoršuje. Děti umírají hladem, nemocemi a přímým násilím. Jsou odříznuti od služeb, které by jim mohly zachránit život."
"To není hypotetické. Je to rýsující se katastrofa. Jsme na pokraji nevratného poškození celé generace dětí ne proto, že by nám chyběly znalosti nebo nástroje k jejich záchraně, ale proto, že kolektivně nedokážeme jednat s naléhavostí a v rozsahu, který tato krize vyžaduje. Potřebujeme přístup k těmto dětem."
"S nedávnými škrty ve financování bylo mnoho našich partnerů ve státě Chartúm a jinde v Súdánu nuceno šetřit a my je zintenzivňujeme, ale nemůžeme to udělat sami."
"Potřebujeme zdroje a trvalý přístup, abychom byli schopni rychle rozšířit oblasti, do kterých se nyní můžeme dostat. Rekordně vysoký počet přijatých dětí, které se léčí s těžkou akutní podvýživou v místech jako Džebel Aulia a ve velkých částech státu Al Džazíra, jsou jasnými známkami toho, že potřeby v nově přístupných oblastech jsou ohromující."
"Musíme rychle rozšířit život zachraňující služby pro děti a potřebujeme k tomu bezpečný a trvalý přístup, ať jsou děti kdekoli."
"To je obzvláště kritické v oblastech na frontové linii, které jsou v současné době odříznuty od pomoci - Al Fašír, Dilling a Kadugli. Každý den bez přístupu na tato místa ohrožuje životy dětí více."
"Jak nám řekla jedna z vysídlených matek: "Od začátku války moje dcera upadla do stavu ticha a já cítím, jak jí srdce buší strachem.""
"Její slova jsou mrazivou připomínkou neviditelných ran, které tato válka zasazuje dětem v Súdánu."
"Během této mise a o rok později v Súdánu jsem viděl to nejhorší, co může válka způsobit, a to nejlepší, co lidstvo může nabídnout jako odpověď. Děti v Súdánu jsou odolné. Snášejí válku již více než dva roky. Bez pomoci ale nepřežijí."
Nadále vyzýváme k trvalému diplomatickému úsilí o mír. A zatímco konflikty trvají, všichni musíme kolektivně udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili děti – nemůžeme je nechat za to zaplatit nejvyšší cenu."
"Svět se nesmí dívat jinam. Teď ne."
