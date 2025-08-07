Tohle Izrael nedá. Babylon končí
7. 8. 2025 / Jan Molič
Přání bývá otcem myšlenky, ale může tomu být naopak, když realita dostihne iluzi. Iluzi nepřemožitelnosti. Babylon se zhroutí pod tíhou pýchy, na níž byl vystavěn. Flašinet lží může nadále vyhrávat, ale pravdu nepřehluší.
Teprve včera jsem shlédl video s Rogerem Watersem, když jsem hledal důkazy potvrzující teorii, že útok 7. října byl zinscenovaný (podobně jako když si Němci zapálili Reichstag). Ten rozhovor je rok starý, ale naprosto vystihuje můj současný pohled na dění v Gaze. Už chápu, proč mám Pink Floydy na vinylech. Předtím jsem ale nevěděl, jaké myšlenky Waters vlastně razí a především, jak špičkový je diskutér.
To video prostě musíte vidět:
Když moderátorovi Piers Morganovi dojdou argumenty, zaútočí na Waterse “antisemitism”. Když ani to nezafunguje, protože Waters ho totálně ignoruje a převezme kontrolu – následuje útok ad hominem.
(Pozn. red. Paradoxní je, že Piers Morgan, v tomto rok starém rozhovoru nekriticky hájící Izrael , od té doby naprosto obrátil a je nyní ostrým kritikem izraelských válečných zločinů.)
Jen víc a houšť takových lidí jako je Roger Waters. Lidí, kteří jsou schopní se postavit izraelské propagandě, Izraelské lobby.
Ptám se proto, kde jsou další celebrity, které by měly hlas? Proč mlčí? A odpovídám si – protože lobby. Protože je to celé podplacené, infiltrované, prolobbované skrze nejrůznější organizace, a není se čemu divit, že média o Gaze informují jako v jednom šiku. Cinknutě, jednostranně.
Ještě než se dostanu k podstatě sdělení, musím říct, že předtím než jsem zhlédl video s Watersem, vytočil jsem se u diskuse na novinkách. Paní redaktorka Jitka Zadražilová stiskla CTRL-R a nahradila “židi” za “Palestinci”, zbytek z německého originálu zůstal stejný:
Radek Stastny
Přesně lepší je nechat vyhladovět, vyhnat a pak zabrat půdu. Jak se tam děje již od roku 1948 kdy dorazili kolonisti.
Vlastimil Novacek
To je divá zvěř...divim se ze tam humanitarka nejezdi s ozbrojenou ochranou...
David Ross
Prostě zvířata, těm není pomoci. Teď jsem si uvědomil, že jsem urazil zvířátka, snad mi to odpustí.
Marcel Zhorný
To jsou lidé? Mě to přijde jako stádo zvířat.
Martin Staněk
Takhle se zvíře nechová.
zdroj: https://www.novinky.cz/diskuze/zahranicni-blizky-a-stredni-vychod-kamion-s-humanitarni-pomoci-ujizdel-pred-davem-palestincu-a-prevratil-se-dvacet-mrtvych-40533196
Vážené elity, vážená média. Když tohle jednou vypustíte, pak se nedivte, kam to povede. Třeba zase k nějakým pogromům, až se to příště obrátí proti židům.
Chtěl jsem ovšem sdělit toto:
Vážená židovská obci, vážení Svobodní zednáři. Proč taky mlčíte? To jste se snad upsali ďáblu jako Faust, že jste schopni zapřít sami sebe za pár šušní? Za kariéru? Vy to snad nevidíte, že sloužíte něčemu, co přitom dělá pravý opak? Strom se pozná podle ovoce a to ovoce hnije. Můžete tvrdit, že uctíváte Svobodu, Rovnost, Bratrství, Toleranci a Humanitu. Jenže praxe mluví opačně. A vy? Mlčíte.
Už jsem pochopil ten princip. Slova se překroutí, jazyky se zmatou, a pak ta vaše Svoboda, Rovnost, Bratrství, Tolerance a Humanita klidně vyústí v genocidu v Gaze - za vašeho mlčení. Nebo se kvůli "antisemitismu" ještě hodláte soudit?
Tak proč nic neděláte? Proč novinky.cz, nejčtenější český web, mohou zveřejňovat takovéhle fašistické kecy bez postihu? A neříkejte, že nemáte vliv!
Nebo jste byli taky obelháni, ale ještě to nechápete, ještě se pořád držíte toho, co vám říkali? Iluze vyvolených? Nejste vyvolení. Ani geneticky, ani vírou, ani příslušností k nějaké organizaci. Jste úplně normální homo sapiens sapiens jako já nebo spíš němečtí fašisté. Jen jste si ve své pýše namysleli, že jste víc. Líbí se vám to, že si můžete někde potají navzájem potvrzovat svou pýchu.
Jenže tenhle Babylon se jednou zhroutí. Není psáno kdy, ani není psáno že tohle už je ten Babylon. (Ono těch Babylonů nejspíš bylo v historii víc.) Tentokrát však si pod tím pojmem představte organizovanou lobby, která všechny nutí opakovat ty lži – jako toho moderátora – a když jim dojdou argumenty, sáhnou k nálepce “antisemitismus”. To je ten princip. Neuvěřitelné, že přitom obviní z antisemitismu člověka, který se vždy zastával lidí jako takových, nezávisle na barvě pleti nebo víře.
Ten Babylon už se ale hroutí. Nevidíte to? Netanjahu je hrobníkem. V rámci svých malicherných zájmů byl schopen potopit celý váš desítky let budovaný projekt. Projekt, bohužel, vystavěný na lži, takže vlastně dobře, že se to ukázalo. Toto jste celou dobu stavěli?
Nemůžete donekonečna lakovat skutečnost na jinou barvu. Už to přestává fungovat, už to bylo prohlédnuto. Asi taky díky internetu a možná dokonce díky AI, která je schopna ihned udělat fact-check. Nepovedlo se vám ji dosud zcenzurovat tak jako jste ovládli média. Pravda chce ven, nepotlačíte ji.
Netanjahu to přepískl. Neví co dál. Nedosáhl konečného vítězství v Gaze a když mluví o totální kontrole, nemá další strategii. Humanitární krize je tak extrémní, že neví co se dvěma miliony lidí. Izrael nemá na to, aby se o ně postaral. Nechat je tam? To by byl teprve hladomor a genocida, ale takových rozměrů, že by to přesvědčilo i nevěřícího Tomáše!
Dokonce už ani armáda nechce Netanjahua poslechnout. Je frustrovaná, vysílená a přitom má vedle sebe Írán, který už se nemůže dočkat, až oplatí nedávný útok. Jen čeká na pravou chvíli. Ta armáda ani není tak silná jak se dělala. Bez pomoci USA příště ani ránu.
Jenže USA taky nejsou v kondici. Trump neví, jestli má dřív řešit Rusko nebo Čínu. Zároveň se zjistilo, že vyčerpali zásoby zbraní a další útok na Írán by byl nereálný. Navíc podpora Trumpa klesá a pro další válčení na Blízkém východě nejspíš nebude.
O rukojmí dávno nejde, to všichni taky vidí. Společnost v Izraeli je rozdělená, nechce plnou anexi, protože pak by ani zbývající rukojmí nepřežili.
Netanjahu ztrácí legitimitu a nemá čím dalším by si udržel moc. A to ještě čelí soudnímu procesu za korupci, který je momentálně odsunut na druhou kolej. Možná se přesto pustí do hry vabank, co myslíte, vyhraje?
Situace v Gaze je na hraně kolapsu společnosti. I kdyby tam nebyl hladomor, i kdyby tam teď nakrásně pustili kamiony s pomocí, nedá se tam žít. Všechno srovnali se zemí. Hrozí propuknutí epidemií a masový exodus. Ten Izrael NEDÁ.
Tedy dá, ale pouze pokud ustoupí, začne vyjednávat a do hry vpustí arabské státy (ty Palestince totiž nechtějí taky, takže je to také v jejich zájmu). Ve hře by bylo opět dvoustátní řešení. Nicméně, může Izrael ustoupit? Nesežerou ho?
Vůbec nejhorší scénář by byl vnitřní puč, masové nepokoje v kombinaci s masovým exodem obyvatel Gazy.
Ve finále se to možná odehraje a možná to bude paradoxně řešení. Totiž Izrael bude nadále existovat, ale už ne jako společnost apartheidu, nýbrž společnost, která asimiluje všechny obyvatele. To že jsem použil slovo asimiluje není od věci, protože biologie je v tomhle neúprosná. Evropští "bílí židé” tvoří v Izraeli jen asi 25% populace, takže za sto let, ani kdyby se nesmísili s těmi z Gazy, stejně by byli všichni zase snědí – jako původní obyvatelé – semité.
Roger Waters v úvodu rozhovoru navrhuje dokonce jiný název pro takový multietnický Izrael: Země zaslíbená. Myslel to sice sarkasticky, ale vlastně proč ne? Ono to tak možná nakonec dopadne. A vše bude tak, jak má být.
