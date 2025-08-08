Boston Consulting Group vytvořila plán na „přemístění Palestinců“ z Gazy do Somálska
8. 8. 2025
BCG jednala jménem izraelských podnikatelů, kteří chtějí po vyhnání Palestinců toto území znovu rozvíjet
Boston Consulting Group (BCG) vytvořila plán na přemístění Palestinců z Gazy do Somálska a Somalilandu jménem izraelských podnikatelů, kteří chtějí tuto enklávu znovu rozvíjet.
Lidé obeznámení s touto prací sdělili Financial Times, že tyto dva africké státy byly zařazeny mezi řadu zemí, do kterých by mohli být Palestinci deportováni.
Na seznamu byly také Egypt, Spojené arabské emiráty a Jordánsko.
Tento model vzešel z práce BCG, která pomáhala založit americkou Gaza Humanitarian Foundation (GHF), která je široce kritizována za obrovský počet lidí zabitých na místech, kde poskytovala humanitární pomoc.
Po zveřejnění těchto poválečných modelů se zvedla vlna protestů a poradenská firma se od této práce veřejně distancovala s tím, že partner, který měl projekt na starosti, dostal pokyn, aby jej neprováděl.
Plány na přesídlení vycházely z mediálních zpráv, podle nichž izraelští a američtí představitelé jednali s východoafrickými lídry o přijetí deportovaných Palestinců výměnou za výhody, jako je uznání odtrženého Somalilandu jako nezávislého státu.
Hrozba přesídlení, která podle amerického prezidenta Donalda Trumpa umožní obnovu pásma Gazy, byla lidskoprávními organizacemi, mezinárodními orgány a zahraničními představiteli označena za etnické čistky.
„Přijetím obyvatel Gazy, kteří se dočasně a dobrovolně přesídlí, získá každá země příliv obyvatel, který bude mít zjevně významný ekonomický přínos,“ řekl FT jeden z lidí obeznámených s touto prací.
„Země v modelu však nebyly vybrány na základě znalosti konkrétních diskusí. Cílem bylo pochopit ekonomické otázky související s možnostmi, které prezident Trump předložil.“
Prezentace související s plánem předpokládala, že 25 procent Palestinců v Gaze se rozhodne přestěhovat mimo enklávu a většina se nevrátí.
BCG odhadovala ekonomický přínos pro země, které přijaly Palestince během prvních čtyř let, na 4,7 miliardy dolarů.
Bylo oznámeno, že BCG, mezi jejíž absolventy patří izraelský premiér Benjamin Netanjahu, se zapojila do GHF, když americká bezpečnostní agentura Orbis najala tuto firmu, aby pomohla s proveditelností nové humanitární operace.
Diskuse