„Hrůzné“: zpráva odhaluje týrání těhotných žen a dětí v amerických detenčních zařízeních
7. 8. 2025
Zpráva senátora Jona Ossoffa odhalila 510 věrohodných případů porušování lidských práv od Trumpova nástupu do úřadu
Nová zpráva odhalila stovky nahlášených případů porušování lidských práv v amerických detenčních centrech pro imigranty.
Mezi odhalené případy údajného porušování lidských práv patří úmrtí ve vazbě, fyzické a sexuální zneužívání zadržených, špatné zacházení s těhotnými ženami a dětmi, nedostatečná lékařská péče, přeplněné a nehygienické životní podmínky, nedostatek jídla a vody, vystavení extrémním teplotám, odepření přístupu k advokátům a oddělování dětí od rodičů.
Zpráva, kterou sestavil úřad senátora Jona Ossoffa, demokratického zástupce státu Georgia, uvádí, že od 20. ledna 2025 bylo nalezeno 510 věrohodných zpráv o porušování lidských práv.
Vyšetřování jeho kanceláře je podle jejího prohlášení aktivní a pokračuje a obvinila Ministerstvo vnitřní bezpečnosti z maření dohledu Kongresu nad federální agenturou, která zastřešuje Imigrační a celní službu (ICE). Ossoff uvedl, že vláda omezuje jeho týmu přístup k dalším detenčním zařízením a k výslechům zadržených.
Za druhé Trumpovy vlády se zvýšil průměrný denní počet zatčení imigrantů v červnu 2025 o 268 % ve srovnání s červnem 2024, přičemž většina zatčených osob neměla žádný trestní záznam. Kapacita amerických imigračních detenčních zařízení je podle odhadů překročena o více než 13 500 osob.
Tento problém není nový, protože již před Trumpovým návratem do úřadu čelila americká imigrační detenční centra obviněním z nelidských podmínek. Kontroverze však zesílila v souvislosti s rozsáhlým tažením současné vlády proti imigraci a komunitám bez dokladů v USA, včetně lidí, kteří v USA žijí a pracují již řadu let nebo přišli v nedávné době v rámci různých legálních programů, které Trump zrušil.
Mezi zprávami citovanými v novém dokumentu z Ossoffovy kanceláře jsou obvinění z obrovského porušování lidských práv, včetně 41 případů fyzického a/nebo sexuálního zneužívání zadržených osob ve vazbě DHS, včetně zpráv o zadržených, kteří čelili odvetným opatřením za nahlášení týrání.
Mezi příklady patří nejméně čtyři tísňová volání na číslo 911, která od ledna uvádějí sexuální zneužívání v detenčním centru South Texas Ice.
Zpráva také cituje 14 věrohodných zpráv o špatném zacházení s těhotnými ženami ve vazbě DHS, včetně případu těhotné ženy, které bylo na žádost o lékařskou pomoc řečeno, aby pila vodu, a dalšího případu, kdy partner ženy ve vazbě DHS nahlásil, že žena je těhotná a několik dní krvácela, než ji zaměstnanci DHS odvezli do nemocnice, kde byla ponechána sama v pokoji, aby potratila bez vody a lékařské pomoci.
Zpráva uvádí 18 případů dětí ve věku od dvou let, včetně občanů USA, které byly ve vazbě DHS vystaveny špatnému zacházení, včetně odepření následné lékařské péče 10letému občanu USA zotavujícímu se po operaci mozku a zadržení čtyřletého dítěte, které bylo léčeno na metastatickou rakovinu a bylo deportováno bez možnosti konzultovat lékaře.
Zpráva z Ossoffovy kanceláře byla poprvé zveřejněna NBC News. Náměstkyně ministra DHS Tricia McLaughlinová v e-mailu zaslaném NBC News v reakci na zprávu uvedla: „Jakékoli tvrzení, že v zadržovacích centrech ICE panují podřadné podmínky, je nepravdivé.“ Tvrdila, že všichni zadržení v péči ICE dostávají „řádné jídlo, lékařskou péči a mají možnost komunikovat s právníky a svými rodinnými příslušníky“.
Meredyth Yoon, imigrační právnička a ředitelka pro soudní spory v organizaci Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, řekla NBC News, že se setkala s ženou, která potratila, 23letou mexickou občankou.
„Zadržovaná žena, která potratila, popsala Yoonové, že byla svědkem a zažila ‚hrozné‘ a ‚strašné podmínky‘, uvedla advokátka, včetně tvrzení o přeplněnosti, nutnosti spát na podlaze, nedostatečném přístupu k jídlu a lékařské péči, jakož i hrubém zacházení ze strany strážců, nedostatečných informacích o svém případu a omezené možnosti kontaktovat své blízké a právní pomoc,“ uvedla NBC News. DHS tato tvrzení popřelo.
