Lékaři bez hranic: Zakažte "Humanitární nadaci pro Gazu"
7. 8. 2025
Fotografie Lékaři bez hranic
Dobrý den,
dovoluji si Vám jménem Lékařů bez hranic níže zaslat tiskovou zprávu a nový report Lékařů bez hranic s názvem „This is not Aid. This is orchestrated killing“ (Tohle není pomoc. Je to zorganizované zabíjení) ohledně dopadu systému distribuce pomoci a potravin skrze tzv. Humanitární nadaci pro Gazu (GHF).
-
Zpráva
analyzuje zdravotnická data a výpovědi pacientů ze dvou klinik Lékařů
bez hranic – Mawasi a Attar. Ty dokazují, že na místech,
kde pomoc distribuuje tzv. Humanitární nadace pro Gazu (GHF), dochází k
bezohlednému násilí vůči neozbrojeným civilistům.
-
Mezi 7. červnem a 24. červencem 2025
přijaly týmy Lékařů bez hranic 1 380 pacientů, kteří na distribučních místech utrpěli zranění, z toho 28 lidí bylo prohlášeno ihned po přijetí do klinik za mrtvé.
- Lékaři bez hranic vyzývají k okamžitému zrušení tohoto systému distribuce, který je spoluorganizován ze strany Spojených států, a jejího financování. Obnovit by se měl mechanismus dodávek koordinovaný Organizací spojených národů (OSN).
„Masakrují nás. Zranili mě už asi 10krát. Viděl jsem to na vlastní oči. Okolo mě bylo asi 20 mrtvol. Všechny střelili do hlavy, do břicha,“ říká Mohammed Riad Tabasi, pacient, o kterého Lékaři bez hranic pečovali na klinice v Mawasi.
Při analýze střelných zranění u pacientů přivezených do kliniky Mawasi se ukázalo, že u 11 % případů došlo ke zranění hlavy a oblasti krku, u 19 % hrudníku, břicha a zad. Oproti tomu lidé převezeni z distribučního centra v Chán Júnisu měli daleko častěji střelná poranění v oblasti dolních končetin. Data jasně naznačují, že se jednalo o úmyslné a cílené útoky na lidi v distribučních centrech i okolo nich, a nikoli o nehody.
Střílelo se i do dětí
Nová
rozsáhlá zpráva Lékařů bez hranic dokumentuje hrůzy, kterých byli
svědky mnozí pacienti i samotní zaměstnanci organizace. Lékaři přijímali
ve dvou klinikách Mawasi a Attar
v jižní části Pásma Gazy během posledních dvou měsíců velké počty
raněných. Právě tyto dvě kliniky jsou totiž v blízkosti distribučních
center GHF. Mezi pacienty bylo i 71 dětí se střelnými poraněními. Celkem
25 z nich nebylo ještě ani patnáct let.
Mezi zraněnými byl i 12letý chlapec, kterého střela zasáhla do dutiny břišní, nebo 5 mladých děvčat. Jedné z nich bylo pouhých 8 let a byla postřelená v oblasti hrudníku. „Děti, které se snažily získat nějaké jídlo, střelili do hrudníku. Některé jednotlivce ušlapali v tlačenici. Střílí se do davů. Jako Lékaři bez hranic jsme za více jak 50 let naší existence jen málokdy viděli takovou míru systematického násilí proti neozbrojeným civilistům,“ říká Raquel Ayora, generální ředitelka Lékařů bez hranic. „Distribuční centra Humanitární nadace pro Gazu sice nosí ‚nálepku pomoci‘, ve skutečnosti se ale spíš jedná o továrny na krutost,“ dodává.
Systém, který lidem bere důstojnost
Systém
byl zavedený v květnu, kdy izraelské úřady začaly rušit mechanismus
dodávek humanitární pomoci koordinovaný OSN a nahradili ho
militarizovaným systémem distribuce potravin
pod taktovkou Humanitární nadace pro Gazu (GHF). Všechna čtyři
distribuční místa se však nacházejí v (evakuovaných) zónách Gazy – plně
spadající pod vojenskou kontrolu Izraele a z bezpečnostního hlediska na
ně dohlížejí ozbrojené síly, najaté skrze soukromé
americké dodavatele.
Mluvilo se o „inovativním řešení“, které mělo údajně být odpovědí na nikdy nepodložená tvrzení o zneužívání pomoci v Pásmu Gazy a obvinění OSN z nečinnosti. Stávající systém je ale jen další součástí politiky izraelských úřadů, jejichž cílem je nechat Palestince vyhladovět a zabíjet. To začalo už 2. března 2025, kdy Izrael zavedl úplnou blokádu na Pásmo Gazy.
Nová zdravotnická zkratka: „Zbit ostatními“
Během
výše zmíněných sedmi týdnů ošetřily týmy Lékařů bez hranic 196 pacientů
se zraněními, která utrpěli při chaotických potyčkách během distribucí.
Mezi pacienty byl i 5letý
chlapec s těžkým poraněním hlavy, či žena, která zemřela na udušení,
pravděpodobně způsobené během tlačenice v davu.
Je
potřeba také dodat, že těm, kterým se podaří na těchto místech nějaké
potravinové příděly získat, často čelí riziku krádeže ze strany jiných
hladovějících lidí.
Lékaři bez hranic museli do svého registru pacientů přidat novou zkratku – BBO, tzv. „Beaten By Others“
(česky lze přeložit jako zbit ostatními). Ta se vztahuje na zraněné v
tlačenici poté, co byli zbiti davem nebo okradeni o své zásoby.
„Americký
zvláštní velvyslanec pro Blízký východ navštívil 1. srpna jedno
z center Humanitární nadace pro Gazu. Ve stejný den byl v okolí tohoto
zařízení zabit 15letý chlapec Mahmoud Jamal
Al-Attar, když se pokoušel sehnat jídlo. Přivezli nám ho do kliniky
v Mawasi, měl prostřelený hrudník,“ říká Aitor Zabalgogeazkoa,
koordinátor projektů Lékařů bez hranic v Gaze.
„Léčíme jen zlomek z celkového počtu lidí, kteří byli na těchto místech zraněni. Není možné popsat vraždu dětí jinak než jako úmyslnou,“ říká Zabalgogeazkoa. „Navzdory tomu, že někteří aktéři odsuzují tento systém a volají po jeho zrušení, mezinárodní společenství nic pro zastavení nečiní. Je to nepochopitelné,“ uzavírá.
