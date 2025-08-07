Prohlášení předsednictva hnutí Starostové po jednání s ministryní spravedlnosti Evou Decroix
7. 8. 2025
Prohlášení předsednictva hnutí Starostové a nezávislí po jednání s ministryní spravedlnosti Evou Decroix:
Jsme rádi, že paní ministryně přišla věc vysvětlit na naše předsednictvo.
Oceňujeme, že připustila chybu v komunikaci angažmá a ukončení spolupráce s koordinatorem Uhlířem. Přijala za ni odpovědnost a slíbila to v pátek napravit svoláním tiskové konference, kde veřejnosti jasně vysvětlí okolnosti působení pana Uhlíře na ministerstvu spravedlnosti i okolnosti ukončení spolupráce s ním, tak jako se je pokusila vysvětlit nám.
Ministryně odůvodnila skutečnost, že od koordinátora nepožadovala závěrečnou zprávu o jeho působení, tím, že by byla duplicitní s auditem. Vzhledem k absenci zprávy koordinátora považujeme za důležité, aby audit byl zveřejněn bezodkladně a v úplnnosti, jakmile budou další části auditu vypracovány, celý pak do 31. 8.
Sára Beránková, tisková mluvčí hnutí Starostové a nezávislí
Diskuse