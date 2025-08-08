Velkoobchodní ceny benzínu v Rusku stoupají na historický rekord
8. 8. 2025
Cena benzínu na ruském velkoobchodním trhu nadále rychle roste, a to navzdory rozhodnutí vlády zcela zakázat jeho vývoz přinejmenším do konce srpna.
V pondělí na Petrohradské obchodní burze stanovily náklady na AI-95 nový historický rekord - 70001 rublů za tunu. Cena vzrostla o 1,18 % za den a o 28 % od začátku roku.
Benzín Regular-92 od začátku roku zdražil o 1,18 % denně a téměř o 30 % a jeho cena v závěru obchodování - 66 642 rublů za tunu - nedosáhla o méně než 5 % na absolutní maximum uvedené v září 2023.
Podle zdrojů agentury Reuters na trhu s pohonnými hmotami se v srpnu a září Rusko potýká s opakováním plnohodnotné benzínové krize - podobné tomu, co se stalo před dvěma lety, v roce 2021 a také v roce 2018.
Podle jiného zdroje se stejně jako na začátku roku 2024, kdy se velké rafinerie vzpamatovávaly z útoků ukrajinských dronů, může ruská vláda obrátit o pomoc na Bělorusko. "Trh bude nyní vyžadovat zcela manuální ovládání. Budou se snažit odložit opravy (rafinérie), kde je to možné. Produkce (benzínu) bude požádána o zvýšení. Bělorusové budou povoláni," řekl zdroj agentuře Reuters.
Podle zdrojů agentury patří mezi důvody nedostatku benzínu nedostatek zásob na soukromých čerpacích stanicích, kolaps na letištích, kvůli kterému lidé začali více používat vozidla, a také časté opravy rafinérií.
Kolik paliva se v Rusku vyrábí, není jisté. V roce 2024, po náletech bezpilotních letounů na ropné rafinérie, úřady utajily oficiální statistiky o výrobě benzínu a poté i motorové nafty. Podle odhadů agentury Reuters se objem rafinace ropy v zemi v loňském roce vrátil na dvanáctileté minimum - 269,9 milionu tun.
Problémy s opravou rafinérií jsou způsobeny sankcemi, řekl v červenci v Radě federace šéf ministerstva energetiky Sergej Civiljev. Podle něj jsou "poruchy", ke kterým dochází v továrnách, spojeny s problémy s dodávkami zařízení. Vztahovaly se na něj evropské sankce v rámci prvního balíku pro invazi na Ukrajinu.
"Proč někdy dochází k selháním? Protože teď v sankčním režimu, ve kterém se nacházíme: je plánováno, řekněme, na opravy podmíněně 4 měsíce, a u něčeho jsme měli zpoždění, něco nebylo dodáno," stěžoval si Civiljev.
Zdroj v ruštině: ZDE
