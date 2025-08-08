Prokremelští ekonomové předpovídají v roce 2026 hrozící recesi
8. 8. 2025
Ruská ekonomika bude čelit plnohodnotné recesi již v roce 2026, vyplývá z analytické zprávy zveřejněné Centrem pro makroekonomické analýzy a krátkodobé prognózy (CMASF), které je blízké Kremlu.
Zpráva s názvem "Co ukazují předstihové indikátory systémových finančních a makroekonomických rizik?" hodnotí pravděpodobnost, že indikátor SDI (kompozitní předstihový indikátor, který odráží vstup ruské ekonomiky do recese) dosáhne kritických hodnot na základě statistik dostupných v červenci. Hodnota SDI v květnu byla 0,1 oproti 0,07 v dubnu s kritickou úrovní 0,18, říkají ekonomové a zdůrazňují, že další růst SDI a "proražení kritické úrovně jsou nevyhnutelné".
CMASF identifikuje následující faktory, které přispívají k růstu indikátoru SDI, který bude "signalizovat" do konce tohoto roku: "komprese salda běžného účtu" ruské platební bilance, zvýšení pravděpodobnosti scénáře s bankovní krizí v Ruské federaci, zachování vysoké úrovně sazeb ruského peněžního trhu atd.
Zpráva tvrdí, že přechod k poklesu HDP nezastaví ani další snížení klíčové sazby centrální banky (to "nezastaví procesy, které již začaly"), která ji letos již dvakrát snížila (na konci července z 20 % na 18 %). Hodnota SDI dosáhne kritické úrovně v říjnu, pokud centrální banka udrží úroveň klíčové sazby na spodní hranici prognózy pro rok 2025, což bude signalizovat recesi od roku 2026, říkají analytici.
Ekonomové analyzovali i další indikátor (SDI překonání recese), který podle analýzy překonal svou kritickou hranici: Květen byl druhým měsícem v řadě, kdy vykázal hodnotu 0,25 (minimum je 0,35). "Pokud hodnoty tohoto SDI zůstanou pod kritickou hranicí více než dvanáct měsíců v řadě, pak to může signalizovat, že očekávaná recese bude vleklá, tj. pokles fyzického objemu HDP (v průběhu klouzavého roku) může trvat více než čtyři čtvrtletí v řadě," vysvětluje CMASF.
Podle Sofie Doněc, hlavní ekonomky společnosti T-Investments, jsou obavy z blížící se recese opodstatněné. Poznamenává, že ochlazování ekonomiky je vysoce setrvačný proces, a připomíná, že v první polovině roku 2025 byla v mnoha odvětvích zaznamenána stagnace, zatímco ekonomická aktivita zůstala na stagnaci. Za těchto podmínek, poznamenává Doněc, se spolu se současným zpomalením investic vytváří základ pro další snížení ekonomické aktivity ve druhé polovině roku a pravděpodobně na začátku roku 2026.
V červnu oznámil skutečnost, že ruská ekonomika je na pokraji recese, šéf ministerstva hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov.
Podle střednědobé prognózy zveřejněné v červenci centrální banka předpověděla růst HDP Ruské federace o 1-2 % do konce letošního roku. Den předtím regulátor upřesnil, že podle jeho propočtů se ekonomický růst do konce roku 2025 zpomalí téměř na nulu a v roce 2026 se nebude pohybovat nad pásmem 0,5-1,5 %, a to i přes deklarovaný rychlý růst v předchozích letech v důsledku pumpování peněz do vojenského průmyslu. Ministerstvo hospodářského rozvoje předpokládalo v roce 2025 růst o 2,5 %, podle své dubnové prognózy socioekonomického vývoje.
Zdroj v ruštině: ZDE
