HRW: Izrael použil při bombardování škol v Gaze bez válečného důvodu bomby vyrobené v USA
8. 8. 2025
Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) zveřejněné ve čtvrtek zbytky bomb nalezené po izraelských leteckých útocích na dvě různé školy v Gaze pocházely z munice vyrobené v USA.
Munice byla použita při nejméně třech izraelských leteckých útocích na dívčí školu Khadija v Deir al-Balah dne 27. července 2024, při nichž zahynulo nejméně 15 lidí, a na školu al-Zeitoun C v Gaze dne 21. září 2024, při nichž zahynulo nejméně 34 lidí, uvádí HRW.
HRW dospěla k závěru, že nejméně dvě malé bomby GBU-39 svržené při útoku na dívčí školu Khadija byly vyrobeny společností Boeing a poté „předány Izraeli se souhlasem vlády USA v rámci programů prodeje zbraní do zahraničí nebo přímého komerčního prodeje“.
Podle palestinské civilní obrany, organizace poskytující nouzové a záchranné služby v Gaze, se v dívčí škole Khadija několik měsíců ukrývalo asi 4 000 vysídlených Palestinců.
Podle svědectví ředitele nemocnice al-Aqsa Martyrs Hospital v Deir al-Balah, která se nachází kilometr od školy, byla k dívčí škole Khadija připojena také polní nemocnice.
Zpráva HRW nenašla žádný jasný důvod pro vojenské údery na školu nebo v její blízkosti v den útoku. Po prozkoumání stránek skupin na sociálních médiích uvedla, že neexistují žádné důkazy o tom, že by některý z mužů zabitých ve škole byl členem palestinských ozbrojených skupin.
HRW kontaktovala izraelskou armádu s žádostí o další informace o cíli, ale nedostala žádnou odpověď.
Civilisté nebyli varováni, že první útok bude směřovat na dívčí školu, kde došlo k většině obětí, ale zřejmě byli varováni před druhým a třetím útokem.
Podle nevládní organizace Airwars, která vyšetřuje újmu na civilistech v konfliktních zónách, byli mezi oběťmi útoků čtyři děti, čtyři ženy, sedm mužů a další dvě osoby, jejichž jména nebyla identifikována.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v té době oznámilo, že při útocích bylo zabito 30 lidí a 100 jich bylo zraněno.
Zpráva HRW zdůraznila, že po stovkách izraelských útoků na školy, které poskytovaly útočiště palestinským uprchlíkům, „včetně nezákonných nerozlišujících útoků s použitím americké munice“, v Gaze již neexistují žádná bezpečná místa pro vysídlené osoby.
„Nedávné izraelské útoky na školy přeměněné na úkryty jsou součástí současné vojenské ofenzívy izraelských sil, která ničí většinu zbývající civilní infrastruktury v Gaze, znovu vysídluje stovky tisíc Palestinců a zhoršuje již tak zoufalou humanitární situaci,“ uvádí se ve zprávě.
HRW vyzvala USA, aby uvalily na izraelskou vládu zbrojní embargo a přijaly další opatření k prosazení Úmluvy Organizace spojených národů o prevenci a trestání zločinu genocidy.
Žádné vojenské cíle
V samostatném vyšetřování útoku na školu al-Zeitoun C v Gaze dne 21. září 2024 HRW zjistila, že alespoň jedna malá bomba GBU-39 vyrobená v USA přímo zasáhla jednu ze školních budov a zabila nejméně 34 lidí.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze a mediální kancelář v Gaze tehdy oznámily, že bylo zabito 22 lidí, včetně šesti žen a 13 dětí.
Mezi oběťmi bylo podle organizace Airwars, která k identifikaci zabitých použila informace z otevřených zdrojů, tři muži, čtyři ženy a 16 dětí, tedy 23 lidí z devíti rodin.
HRW identifikovala a zjistila jména dalších čtyř zabitých osob, včetně jedné ženy, dvou chlapců a jedné ženy neznámého věku.
HRW opět nenašla žádné důkazy o vojenském cíli ve škole nebo v jejím okolí, kde se podle palestinské civilní obrany v Gaze ukrývaly tisíce lidí. Mnoho obětí byly údajně vdovy a sirotci.
Izraelská armáda uvedla, že „provedla přesný úder proti teroristům, kteří operovali uvnitř velitelského a řídícího centra Hamásu ... umístěného v areálu, který dříve sloužil jako škola Al-Falah“, ale HRW nenašla žádné důkazy o tom, že by zemřelí muži měli jakékoli vazby na ozbrojené skupiny.
Bombardování škol během ozbrojeného konfliktu je podle mezinárodního práva považováno za válečný zločin.
Na dotaz, zda bude provedeno vyšetřování USA ohledně použití americké munice při izraelských útocích na školy, ministerstvo zahraničí USA uvedlo, že odmítá závěry zprávy HRW s tím, že tato organizace na ochranu lidských práv „je dlouhodobě nepřátelská vůči Izraeli“.
Uvedlo, že stojí na straně Izraele a že izraelská vláda vyšetřuje incidenty v Gaze, při nichž byli zraněni civilisté. Pro více informací odkázalo na izraelskou vládu.
Dodal také, že Izrael má „téměř nemožný úkol bojovat na několika frontách proti těm, kteří ho chtějí zničit, včetně Gazy, kde se zbabělci z Hamásu schovávají za nemocnicemi, školami a další civilní infrastrukturou“, a dodal, že to je „důvod, proč prezident Donald Trump a ministr Marco Rubio zajistí, aby Hamás nikdy znovu nevládl v Gaze“.
Vyšetřování HRW nezjistilo žádné důkazy o vojenské činnosti ve školách ani o jakékoli spojitosti mezi oběťmi a Hamasem.
