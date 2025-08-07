„Milion hovorů za hodinu“: Izrael využívá cloud Microsoftu pro rozsáhlé sledování Palestinců
7. 8. 2025
Jednoho odpoledne na konci roku 2021 se generální ředitel Microsoftu Satya Nadella setkal s velitelem izraelské vojenské sledovací agentury Unit 8200. Na programu šéfa špionáže bylo přesunutí obrovského množství přísně tajných zpravodajských materiálů do cloudu americké společnosti.
Na schůzce v sídle společnosti Microsoft poblíž Seattlu, bývalé drůbežárně přeměněné na high-tech kampus, získal šéf špionáže Yossi Sariel podporu Nadelly pro plán, který by jednotce 8200 umožnil přístup do přizpůsobené a oddělené oblasti v rámci cloudové platformy Microsoft Azure.
Díky téměř neomezené kapacitě úložiště Azure začala jednotka 8200 budovat nový výkonný nástroj pro hromadné sledování: rozsáhlý a invazivní systém, který shromažďuje a ukládá záznamy milionů mobilních telefonních hovorů, které každý den vedou Palestinci v Gaze a na Západním břehu.
Tento cloudový systém, který byl poprvé odhalen v rámci vyšetřování deníku Guardian ve spolupráci s izraelsko-palestinským časopisem +972 Magazine a hebrejským médiem Local Call, byl uveden do provozu v roce 2022 a umožňuje jednotce 8200 ukládat obrovské množství hovorů denně po dlouhou dobu.
Microsoft tvrdí, že Nadella nevěděl, jaké údaje jednotka 8200 plánuje v Azure ukládat. Ale únik dokumentů Microsoftu a rozhovory s 11 zdroji z firmy a izraelské vojenské rozvědky ukazují, jak Azure jednotka 8200 používá k ukládání rozsáhlého archivu každodenní palestinské komunikace.
Podle tří zdrojů z jednotky 8200 cloudová úložná platforma usnadnila přípravu smrtících leteckých úderů a ovlivnila vojenské operace v Gaze a na Západním břehu.
Díky kontrole, kterou Izrael vykonává nad palestinskou telekomunikační infrastrukturou, již dlouho odposlouchává telefonní hovory na okupovaných územích. Nový systém však umožňuje zpravodajským důstojníkům přehrávat si ze záznamu obsah mobilních hovorů Palestinců a zachytit tak rozhovory mnohem většího počtu běžných civilistů.
Zdroje zpravodajských služeb obeznámené s projektem uvedly, že vedení jednotky 8200 se obrátilo na Microsoft poté, co dospělo k závěru, že vojenské servery nemají dostatečnou úložnou kapacitu ani výpočetní výkon, aby dokázaly zaznamenávat telefonní hovory celé populace.
Několik zpravodajských důstojníků z jednotky, která je svými sledovacími schopnostmi srovnatelná s americkou Národní bezpečnostní agenturou (NSA), uvedlo, že se uvnitř jednotky vžilo heslo, které vystihuje rozsah a ambice projektu: „Milion hovorů za hodinu“.
Systém byl vybudován tak, aby byl umístěn na serverech společnosti Microsoft za vylepšenými bezpečnostními vrstvami, které vyvinuli inženýři společnosti podle pokynů jednotky 8200. Uniklé soubory Microsoftu naznačují, že velká část citlivých dat jednotky se nyní může nacházet v datových centrech společnosti v Nizozemsku a v Irsku.
Odhalení o roli platformy Azure společnosti Microsoft v projektu sledování přichází v době, kdy americký technologický gigant čelí tlaku ze strany zaměstnanců a investorů kvůli svým vazbám na izraelskou armádu a roli, kterou jeho technologie sehrála v 22měsíční ofenzivě v Gaze.
V květnu jeden ze zaměstnanců narušil projev Nadelly protestním výkřikem: „Co takhle ukázat, jak Azure napomáhá izraelským válečným zločinům?“
Poté, co Guardian a další média v lednu odhalila závislost Izraele na technologii Microsoftu během války v Gaze, společnost zadala externí prověření tohoto vztahu. Podle Microsoftu přezkum „dosud nenašel žádné důkazy“ o tom, že Azure nebo jeho produkty umělé inteligence byly „použity k cílení nebo poškození lidí“ na tomto území.
Vysoký zdroj z Microsoftu uvedl, že společnost vedla rozhovory s izraelskými představiteli obrany a stanovila, jak by měla být její technologie v Gaze používána, přičemž trvala na tom, že systémy Microsoftu nesmějí být využívány k identifikaci cílů pro smrtící údery.
Zdroje z jednotky 8200 však uvedly, že informace získané z obrovských úložišť telefonních hovorů uložených v Azure byly použity k výzkumu a identifikaci cílů bombardování v Gaze. Jeden ze zdrojů uvedl, že při plánování leteckého úderu na osobu nacházející se v hustě osídlené oblasti s vysokým počtem civilistů používali důstojníci cloudový systém k prozkoumání hovorů lidí v bezprostřední blízkosti.
Zdroje také uvedly, že používání systému se během kampaně v Gaze, při které bylo zabito více než 60 000 lidí, z nichž většina byli civilisté, včetně více než 18 000 dětí, zvýšilo.
Původním cílem systému však byla Západní břeh, kde podle odhadů žije 3 miliony Palestinců pod izraelskou vojenskou okupací. Zdroje z jednotky 8200 uvedly, že informace uložené v Azure představují bohatý zdroj informací o obyvatelstvu, které někteří členové jednotky údajně používali k vydírání lidí, jejich zadržování nebo dokonce k ospravedlnění jejich zabití po činu.
„Když potřebují někoho zatknout a nemají k tomu dostatečný důvod, najdou si výmluvu,“ řekl jeden z nich s odkazem na informace uložené v cloudu.
Mluvčí společnosti Microsoft uvedl, že „nemá žádné informace“ o druhu dat, která jednotka 8200 ukládá v jejím cloudu. Řekl, že „spolupráce společnosti s jednotkou 8200 je založena na posilování kybernetické bezpečnosti a ochraně Izraele před kybernetickými útoky ze strany jiných států a teroristů“.
Hnací silou cloudového projektu – který jeden zdroj popsal jako „revoluci“ v rámci jednotky – byl Sariel, velitel jednotky 8200 od začátku roku 2021 do konce roku 2024. Sariel, kariérní zpravodajský důstojník, byl silným zastáncem projektů tohoto rozsahu.
Po vlně smrtících útoků mladých Palestinců, z nichž mnozí byli teenageři neznámí bezpečnostním službám, v roce 2015 dohlížel Sariel na výrazné rozšíření objemu palestinské komunikace, kterou jednotka 8200 zachycovala a ukládala.
Jeho odpovědí bylo začít „sledovat všechny, po celou dobu“, uvedl důstojník, který v té době pro Sariela pracoval. Namísto tradičního sledování konkrétních cílů se Sarielův projekt opíral o masové sledování Palestinců na Západním břehu a k získávání informací využíval nové metody umělé inteligence.
„Najednou byla celá veřejnost naším nepřítelem,“ uvedl další zdroj, který pracoval na projektu, jehož cílem bylo předvídat, zda někdo představuje hrozbu pro izraelskou bezpečnost.
Jeden systém vyvinutý v tomto období podle zdrojů skenoval všechny textové zprávy mezi Palestinci na Západním břehu a každé zprávě přiřazoval hodnocení rizika na základě automatické analýzy, zda obsahuje slova považovaná za podezřelá. Tento systém, známý jako „noisy message“ (hlučná zpráva), je stále v používání a dokáže identifikovat textové zprávy, ve kterých lidé mluví o zbraních nebo diskutují o touze zemřít.
Když se Sariel na začátku roku 2021 stal velitelem jednotky 8200, dal prioritu navázání partnerství s Microsoftem, které by jednotce umožnilo jít ještě dál a zachytávat a analyzovat obsah milionů telefonních hovorů každý den.
Při setkání s Nadellou později téhož roku Sariel podle interních záznamů ze schůzky zřejmě výslovně nezmínil svůj plán ukládat palestinské telefonní hovory do cloudu, ale hovořil o „citlivých úkolech“ týkajících se tajných dat.
Dokumenty však naznačují, že inženýři společnosti Microsoft chápali, že data uložená v Azure budou zahrnovat surové zpravodajské informace, včetně zvukových souborů, zatímco někteří izraelští zaměstnanci společnosti Microsoft, včetně absolventů jednotky 8200, zřejmě věděli, čeho chce jednotka společným projektem dosáhnout.
„Nemusíte být génius, abyste na to přišli,“ řekl jeden zdroj. „Řeknete [Microsoftu], že na serverech nemáte místo, že jde o zvukové soubory. Je celkem jasné, o co jde.“
Mluvčí Microsoftu uvedl: „Nejsme si vědomi toho, že by Azure byl používán k ukládání takových dat.“ Uvedli, že jednotka 8200 byla pouze zákazníkem jejich cloudových služeb a že Microsoft „nevyvíjel ani nekonzultoval s jednotkou 8200“ cloudový systém sledování.
Na začátku roku 2022 však inženýři Microsoftu a jednotky 8200 rychle a úzce spolupracovali na návrhu a implementaci pokročilých bezpečnostních opatření v rámci Azure, aby splnili standardy jednotky. „Interakce s [jednotkou] probíhá denně, shora dolů i zdola nahoru,“ uvádí jeden dokument.
Mezi zaměstnanci Microsoftu byl projekt zahalen značným tajemstvím a inženýři měli zakázáno zmiňovat jednotku 8200 jménem. Podle plánu měly být obrovské zásoby surových zpravodajských materiálů uloženy v datových centrech Microsoftu v zahraničí.
Soubory naznačují, že do července letošního roku bylo na serverech Microsoft Azure v Nizozemsku uloženo 11 500 terabytů izraelských vojenských dat, což odpovídá přibližně 200 milionům hodin zvukového záznamu, zatímco menší část byla uložena v Irsku. Není jasné, zda všechna tato data patří jednotce 8200; některá mohou patřit jiným izraelským vojenským jednotkám.
Podle dokumentů jednotka 8200 informovala Microsoft, že plánuje postupně přesunout až 70 % svých dat, včetně tajných a přísně tajných dat, do Azure a je ochotna „posunout hranice“ s citlivými a utajovanými informacemi, které zpravodajské agentury obvykle uchovávají na svých vlastních serverech. „Vždy se snaží zpochybňovat status quo,“ poznamenal jeden z vedoucích pracovníků.
Na dotaz ohledně setkání Sariela s Nadelou mluvčí Microsoftu odpověděl, že „není přesné“ tvrdit, že generální ředitel poskytl osobní podporu projektu s jednotkou 8200. Uvedl, že Nadella „se na konci schůzky zúčastnil na 10 minut“ a že se „nediskutovalo“ o obsahu dat, která jednotka plánovala přesunout do Azure.
Podle interních záznamů Microsoftu o schůzce však Nadella nabídl podporu Sarielově snaze přesunout do cloudu velkou část dat elitní sledovací jednotky, která byla na začátku schůzky popsána jako citlivé zpravodajské materiály.
„Satya navrhl, abychom nejprve identifikovali určité pracovní úlohy a poté postupně směřovali k 70 %,“ uvádí jeden záznam. Dodává, že Nadella řekl, že „budování partnerství je velmi důležité“ a „Microsoft se zavazuje poskytnout prostředky na podporu“.
„Řešení našich problémů“
Několik měsíců před setkáním s generálním ředitelem Microsoftu Nadelou v roce 2021 vydal Sariel pod pseudonymem – který Guardian odhalil jako jméno šéfa tajné služby – knihu o umělé inteligenci, v níž vyzval armády a zpravodajské služby k „přechodu do cloudu“.
Sariel, známý v izraelských zpravodajských kruzích jako technologický evangelista, si podle vysokého zdroje ze zpravodajských služeb cenil toho, co svým kolegům popisoval jako přátelský vztah s Nadellou. „Yossi se hodně chlubil, dokonce i mně, svým spojením se Satya,“ uvedl zdroj. (Microsoft popřel, že by Nadella a Sariel měli blízký vztah.)
„Prodal [partnerství] interně a získal obrovský rozpočet,“ řekl další bývalý kolega ze zpravodajské služby. „Tvrdil, že je to řešení našich problémů v palestinské aréně.“
Sariel se odmítl vyjádřit a otázky ohledně projektu odkázal na izraelské obranné síly. Mluvčí IDF uvedl, že spolupráce s firmami jako Microsoft je založena na „právně kontrolovaných dohodách“.
Dodal: „IDF jedná v souladu s mezinárodním právem s cílem bojovat proti terorismu a zajistit bezpečnost státu a jeho občanů.“
Po zveřejnění vydaly IDF nové prohlášení. „Oceňujeme podporu společnosti Microsoft při ochraně naší kybernetické bezpečnosti. Potvrzujeme, že Microsoft nespolupracuje a nikdy nespolupracoval s IDF na ukládání nebo zpracování dat.“
Společnost Microsoft považovala toto víceleté partnerství za lukrativní obchodní příležitost. Podle dokumentů vedoucí pracovníci očekávali příjmy v řádu stovek milionů dolarů a „neuvěřitelně silný moment pro značku“ Azure.
„Vedení [jednotky 8200] doufá, že v příštích letech rozšíří tuto misi kriticky důležitou práci desetkrát,“ poznamenal jeden z vedoucích pracovníků.
Jakmile jednotka 8200 začala v roce 2022 využívat úložné kapacity Azure, zpravodajští důstojníci rychle pochopili nové možnosti, které se jim otevírají. „Cloud je nekonečné úložiště,“ řekl jeden zdroj obeznámený se systémem.
Hovory – včetně hovorů Palestinců na mezinárodní a izraelská čísla – jsou obvykle uchovávány v cloudu po dobu asi jednoho měsíce, ale úložiště lze rozšířit, což jednotce umožňuje uchovávat hovory po delší dobu, pokud je to nutné, vysvětlilo několik zpravodajských zdrojů.
To jednotce umožňuje vrátit se v čase a vyhledat telefonní hovory osob, které se staly předmětem zájmu, uvedly tyto zdroje. Dříve bylo nutné předem vybrat osoby, které měly být sledovány, aby bylo možné jejich hovory zachytit a uložit.
Několik zdrojů trvalo na tom, že cloudový systém zabránil smrtícím útokům proti Izraelcům. Jeden z nich uvedl, že „záchrana životů“ Izraelců byla hlavní motivací Sarielovy vize tohoto systému. Zejména však nedokázal zabránit útokům Hamásu ze 7. října 2023, při nichž bylo v jižním Izraeli zabito téměř 1 200 lidí a 240 lidí bylo uneseno.
Po útocích čelil Sariel kritice za to, že zjevně upřednostňoval „návykovou a vzrušující“ technologii před staromódními zpravodajskými metodami, což podle některých kritiků přispělo k katastrofě. Sariel loni rezignoval a přijal odpovědnost za „podíl 8200 na selhání zpravodajských služeb a operací“.
V následující válce v Gaze byl cloudový systém, který Sariel jako první zavedl, často využíván spolu s řadou nástrojů pro doporučování cílů založených na umělé inteligenci, které byly rovněž vyvinuty pod jeho vedením a poprvé použity armádou v kampani, která zdevastovala civilní obyvatelstvo a vyvolala hlubokou humanitární krizi.
