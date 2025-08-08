Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu se již třetí měsíc v řadě propadly o téměř 30 %
8. 8. 2025
Rezort zaznamenává již třetí měsíc v řadě pokles o přibližně 30 % a podle výsledků 7 měsíců roku 2025 klesly příjmy z ropy a plynu o 19 %, tedy o 1,2 bilionu rublů, vyplývá z jeho statistik: rozpočet obdržel 5,52 bilionu rublů oproti 6,777 bilionu v lednu až červenci loňského roku.
Výběr klíčové daně z těžby nerostných surovin (MET) se meziročně propadl o 38 % na 634,1 miliardy rublů. Z této částky 543,4 miliardy rublů zaplatily ropné společnosti, což je o 36 % méně než o rok dříve.
Příjmy z plynu se snížily o více než polovinu v důsledku vývozu Gazpromu na evropský trh, který letos dosáhl nového minima od počátku 70. let. Během měsíce rozpočet obdržel 51,1 miliardy rublů daně z těžby nerostných surovin z plynu, což je o 53 % méně než o rok dříve.
Původně ministerstvo financí plánovalo, že v letošním roce inkasuje 10,94 bilionu příjmů z ropy a zemního plynu, z čehož 1,8 bilionu mělo být doplněno do Fondu národního blahobytu (FNB). Klesající ceny ropy a posilující rubl však donutily úřady rozpočet přepsat. Nyní ministerstvo financí očekává snížení příjmů z prodeje energetických zdrojů téměř o čtvrtinu plánu, na 8,32 bilionu rublů. To donutí vládu pokračovat ve výdajích z FNB, jehož likvidní aktiva se od začátku války klesla téměř trojnásobně a v červnu sotva přesáhla 4 biliony rublů.
Osmnáctý balík sankcí EU, který zavedl nový mechanismus "cenového stropu" pro ruskou ropu, může být novou ranou pro tok komoditní renty do státní pokladny, uvedl Vladimir Černov, analytik společnosti Freedom Finance Global.
Namísto pevné úrovně 60 dolarů bude nyní stanovena na 15 % pod průměrnými tržními cenami. V počáteční fázi bude nový "strop" činit 47,6 dolaru za barel a jeho další revize proběhne za tři měsíce. Podle Černova může ruská státní pokladna kvůli novým opatřením přijít o 1,5 bilionu rublů na daních ze surovin ročně, což je 18 % částky, kterou ministerstvo financí plánovalo vybrat v letošním roce (8,9 bilionu rublů).
"Toto opatření může vyvinout znatelný tlak na ruskou ekonomiku a především na příjmy federálního rozpočtu," vysvětluje Černov. "Rizika jsou umocněna skutečností, že země je stále silně závislá na příjmech z komodit a většina ropy se vyváží do států, kde lze strop uplatnit omezením přístupu k pojištění, logistice a finančnímu vypořádání."
Na konci prvního pololetí dosáhl schodek federálního rozpočtu 3,7 bilionu rublů a úřady přemýšlejí o snížení výdajů. Pro dodatečné financování armády a orgánů činných v trestním řízení je nutné uvolnit rezervu ve výši 2 bilionů rublů ročně snížením "neefektivních" výdajů, varoval na konci července Anatolij Artamonov, šéf Výboru Rady federace pro rozpočet a finanční trhy.
