Haaretz: I někteří Netanjahuovi příznivci varují: Jeho nová ofenzíva v Gaze zabije izraelské rukojmí
8. 8. 2025
Plán premiéra Benjamina Netanjahua převzít úplnou kontrolu nad pásmem Gazy by mohl znamenat konec pro izraelské rukojmí, kteří jsou stále naživu. Navrhovaná vojenská operace ignoruje prosby rodin, varování izraelské armády, veřejné mínění i poučení z minulých neúspěchů
Někdy stačí jediná věta, aby vystihla vše. Tak tomu bylo ve středu večer, kdy se stovky Izraelců shromáždily na spontánní demonstraci v Tel Avivu, aby protestovaly proti plánu premiéra Benjamina Netanjahua rozšířit válku v Gaze. Navrhovaná ofenzíva by vyslala armádu do oblastí enklávy, kde jsou stále drženi izraelští rukojmí hnutím Hamás.
Demonstraci vedly rodiny rukojmích. Nejsilnější slova večera pronesl Dani Miran, otec rukojmího Omriho Mirana, mého souseda z kibucu Nahal Oz, který byl unesen ze svého domu 7. října 2023.
„Rozšíření války bude pro mého syna rozsudkem smrti, pokud už není mrtvý,“ řekl 80letý otec.
Později vyjádřil lítost nad závěrečnou částí svého prohlášení, protože izraelská rozvědka v současné době věří, že Omri je stále naživu. Nějakým způsobem přežil téměř dva roky v nelidských a nesnesitelných podmínkách, navzdory všem předpokladům.
Daniho hluboké obavy jsou však zcela oprávněné – nejen kvůli katastrofálnímu plánu Netanjahua vyslat vojáky hlouběji do Gazy, ale také kvůli děsivým videím, která minulý týden zveřejnil Hamás a na nichž jsou dva další rukojmí, Rom Braslavski a Evyatar David, na pokraji smrti hladem.
V dubnu Hamás zveřejnil video Omriho Mirana krátce po jeho 48. narozeninách. Tyto záběry byly již srdcervoucí, ale nejnovější videa Roma a Evyatara jsou ještě horší. Odhalují, jak dramaticky se za poslední čtyři měsíce zhoršil fyzický a zdravotní stav rukojmích – zatímco Netanjahuova vláda zahájila a neúspěšně ukončila vojenskou operaci nazvanou „Gideonovy vozy“.
Tato kampaň, která měla vytvořit lepší podmínky pro dohodu o propuštění rukojmích, místo toho vedla k patové situaci v Gaze: od března bylo zabito téměř 50 izraelských vojáků a propuštěn byl pouze jeden rukojmí.
Když se Omriho video objevilo, jeho rodina reagovala veřejnými vzkazy, v nichž ho vyzývala, aby „zůstal silný“, a ujišťovala ho, že dělají vše pro to, aby se vrátil domů. Rukojmí, kteří byli dříve propuštěni v rámci výměnných dohod, dosvědčili, že měli občas přístup k izraelskému rozhlasovému a televiznímu vysílání. Videa Roma a Evyatara však podobné vzkazy nevyvolala. Vyhublí a sotva se držící při životě vypadali jako kost a kůže. Nebylo místo pro opatrný optimismus – jen strašlivý pocit hrůzy a naléhavosti.
Tato naléhavost se ještě zintenzivnila s Netanjahuovým záměrem nařídit další vojenský postup do Gazy – tentokrát potenciálně v blízkosti tunelů, kde Hamás pravděpodobně drží Omriho a další rukojmí.
Rodiny se obávají opakování tragédie z srpna 2024, kdy armáda postoupila hlouběji do Rafáhu v jižní Gaze a přiblížila se příliš k tunelu, kde Hamás držel šest živých rukojmí, mezi nimiž byl i izraelsko-americký občan Hersh Goldberg-Polin. Výsledkem bylo rychlé rozhodnutí Hamásu zavraždit všech šest, na které nyní Hershovi rodiče vzpomínají jako na „krásnou šestku“.
Nyní Netanjahu tlačí na znovudobytí města Gaza, oblasti, kde armáda od prvních týdnů války neoperovala. To by nejen ohrozilo rukojmí, ale také stálo životy dalších izraelských vojáků. Mohlo by to vyvolat ještě větší humanitární katastrofu, protože stovky tisíc civilistů, kteří stále žijí ve městě, by byly nuceny se evakuovat. Takový krok by ještě více eskaloval mezinárodní tlak na Izrael, který je již nyní obrovský.
Netanjahuova vláda pro to nemá žádný plán, kromě toho, že se upíná k naději, že americký prezident Donald Trump nezmění názor, až se v mezinárodních médiích začnou objevovat nevyhnutelné znepokojivé záběry.
Většina Izraelců tento postup odmítá. Potvrzují to průzkumy veřejného mínění i postoj náčelníka generálního štáru izraelské armády generálporučíka Eyala Zamira. Proti plánu se vyslovil i deník The Jerusalem Post, který se obvykle kloní k pravici a Netanjahua podporuje. V ojedinělém editorialu vyzval premiéra, aby změnil kurz a zabránil katastrofě, která se rýsuje.
