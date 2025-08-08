76 % Ukrajinců kategoricky odmítá ruský "mírový plán"
8. 8. 2025
Americký plán může přijmout 39 % respondentů, toto číslo se zvýšilo z 29 % v květnu, zatímco pro 49 % Ukrajinců je plán kategoricky nepřijatelný, když v květnu to bylo 62 %, uvádí zpráva.
Podle průzkumu je 54 % respondentů připraveno přijmout podmíněný společný plán mezi Evropou a Ukrajinou (51 % v květnu) a 30 % považuje tento plán za kategoricky nepřijatelný (35 % v květnu).
Respondenti byli vybráni náhodně a přečetli pouze jeden ze tří opčních plánů, aniž by bylo uvedeno, zda tento plán pochází ze Spojených států, od Evropy s Ukrajinou nebo z Ruska, poznamenává KIIS.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
