Trestní oznámení za podporu genocidy vývozem českých zbraní do Izraele
7. 8. 2025
čas čtení 3 minuty
TRESTNÍ OZNÁMENÍ na podezření ze spáchání trestného činu napomáhání válečným zločinům a genocidě prostřednictvím vývozu zbraní do Izraele
¨
Podávající subjekt: Název: Victims of wars aid z.s.Forma:
Spolek IČO: 04825535 vowa.cz
Sídlo: Kollárova 1336, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Datová schránka ku93feu
Zastoupený: Markéta Všelichová
Adresát:Vrchní státní zastupitelství v Praze nám. Hrdinů 1300/11140 65 Praha 4
Datová schránka uzcaety
E‑mail: podatelna@vsz.pha.justice.cz¨
Popis skutku: Podáváme tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu napomáhání válečným zločinům a genocidě podle § 401 a násl. zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Domníváme se, že Česká republika, prostřednictvím svých orgánů a konkrétních odpovědných osob (zejména Ministerstva průmyslu a obchodu, které vydává licence na vývoz vojenského materiálu), dále ministerstva zahraničí a ministerstva obrany, dodává vojenský materiál a zbraně do Izraele, a to i v době, kdy existuje vážné podezření, že Izrael se dopouští válečných zločinů a jednání s možnými znaky genocidy na území Pásma Gazy.
Vývoz zbraní do takové země může být kvalifikován jako napomáhání trestným činům podle mezinárodního práva, případně jako porušení mezinárodních závazků České republiky.
Odůvodnění: Česká republika v roce 2024 exportovala dle dostupných údajů vojenský materiál do Izraele v hodnotě přes 30 milionů EUR. Mezinárodní soudní dvůr dne 26. ledna 2024 vydal předběžné opatření, kterým nařídil Izraeli zabránit jednání s charakteristikami genocidy.https://www.icj.org/gaza-israel-must-implement.../Na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua byl v roce 2024 vydán mezinárodní zatykač Mezinárodním trestním soudem v Haagu pro podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy.
Česká republika i po tomto rozhodnutí pokračovala v dodávkách zbraní a vojenského materiálu.
Toto jednání lze vyhodnotit jako vědomé napomáhání zločinům, včetně genocidy, ostatních zločinů proti lidskosti a napomáhání válečným zločinům. Požadujeme: Prošetření okolností vývozu zbraní do Izraele po 7. říjnu 2023.Zjištění odpovědných osob za vydávání vývozních licencí. Prověření naplnění znaků trestných činů dle § 401, § 407 a dalších ustanovení trestního zákoníku. Žádáme, aby nás Vrchní státní zastupitelství v Praze informovalo o výsledku šetření a přijatých opatřeních v této věci. ¨
¨
Za spolek Victims od wars aid z.s.: Markéta Všelichová, statutární zástupce, Miroslav Všelicha, statutární zástupce.
181
Diskuse