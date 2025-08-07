Putin asi neví, že mu hrozí krutý Trumpův hněv a zničující sankce

Skvělá příležitost potřást si rukama a usmát se na sebe. A to nemluvím o desítkách zavražděných, včetně dětí, z jen několik dní starého útoku na Kyjev. Jak zpívá Kryl: vám poděkování a vřelá objetí za provokování a střelbu do dětí.
Setkání trvalo asi tři hodiny a Kreml vydal spokojené prohlášení: šlo prý o konstruktivní dialog, Trump a Putin si prý vyměnili signály. Trump ale dal Rusku v médiích ultimátum, že do pátku musí být s válkou konec, jinak na Rusko uvrhne tvrdé sankce.
Putin to asi neví. Stejně jako nevěděl, že musí okamžitě, ale okamžitě jednat se Zelenským, stejně jako nevěděl, že do Velikonoc musí být příměří, stejně jako nevěděl, že týden po patnáctém květnu bude konec války (naši poslanci Vondráček a Šlachta i Farský to v tom květnu ale věděli!). Zajímavé. Světová média toho byla a jsou plná. Celý svět čeká, co se stane, až uplyne oněch 10 - 12 dní (dvanáct to bude v pátek), které dal Trump Rusku jako další z mnoha posledních lhůt. A Putin si v pohodě vraždí dále, jako by se nechumelilo.
A víte, co bylo a je od samé inaugurace prioritou prezidenta Trumpa? Přece zastavit vraždění na Ukrajině! To zbytečné umírání! Ale možná ty děti v Kyjevě v Trumpových očích nezemřely zbytečně a Trump poslal Witkoffa, aby Putinovi složil poklonu za tak skvělý výkon. Jednání dopadla zjevně zcela ke spokojenosti Kremlu. Ten bude ale překvapen, až na něj dopadnou ty sankce, že?
Zpráva Reuters i s videem:
https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-putin-witkoff-hold-useful-talks-trumps-sanctions-deadline-nears-2025-08-06/
