Současný český život v normalizačním bezčasí

27. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Přemýšlel jsem, proč se mi stále hůře hledají s většinovou českou společností společné hodnoty, píše Dan Přibáň. A čím více o tom člověk přemýšlí, tím více si uvědomuje, že je Česko velice konzervativní zem, ač samo sebe tak nevnímá.

Nemáme manželství pro všechny, zato máme spoustu dětí v dětských domovech, místo u pěstounů.

Tvrdíme, že když děti (nejen) ve škole trpí, připraví je to na život. Po mnoha letech jsme konečně uzákonili zákaz fyzického trestání dětí rodiči, jenže bez postihu.





Odmítáme euro a absurdně si zakládáme na naší slabé koruně.





Pořád máme pocit, že nám škodí "nařízení z EU", ač jde většinou nápady našich politiků.





Za migrační krize jsme měli panickou hrůzu z muslimů, ač je tu v podstatě nemáme a z výzkumů vycházelo, že jsme nejvíce protimuslimská zem Evropy.





Je tady silný rasismus a xenofobie, a i když sami sebe přesvědčujeme, jak jsme úžasní, že pomáháme Ukrajincům, tak tady byla "ukáčka" roky považována za největší póvl na mizernou práci a s Romy to platí pořád.





Nezajímá nás veřejný prostor, modlou jsou parkovací místa, automobilismus a individualismus.





Nemáme problém s podporou bezpráví, pokud míří na ty "správné" lidi.





Máme trauma z toho, že nás okupovali a utiskovali, ale vidíme se v okupantech a šikanátorech.





V politice si většinově vybíráme mezi konzervativci a konzervativci, přičemž jedni nabízí, že nás vrátí do 90. let, což odpovídá 80. letům na Západě, a druzí do 80. let tady.





Jsme zaseklí v minulosti a ještě si to pochvalujeme.





A pokud chcete z tohoto zatuchlého rybníčku ven, zjistíte, že tu nejen není koho volit, ale že tu zřejmě ani není dost velká skupina lidí, kteří si myslí, že toto není dobrý směr. Pokud se tedy dá stagnace a vzhlížení k minulosti nazvat směrem.





Pozn. JČ: Bohužel byl neuvěřitelně úspěšný Gustáv Husák. Zlikvidoval pozůstatky Pražského jara a zavedl normalizaci, izolaci Česka od světa, v níž se Češi začali cítit jako doma. Velmi konzervativní režim. Žijí v něm dodnes.

