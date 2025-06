Írán tvrdí, že př izraelských leteckých útocích na věznici Evin zahynulo nejméně 71 lidí

29. 6. 2025

čas čtení 11 minut

Izraelský letecký útok na teheránskou věznici Evin zabil nejméně 71 lidí, tvrdí íránská justice



Íránská justice uvedla, že izraelský letecký útok na nechvalně známou teheránskou věznici Evin zabil nejméně 71 lidí.



Mluvčí justice Asghar Jahangir na oficiálních stránkách úřadu Mizan uvedl, že mezi zabitými v pondělí byli zaměstnanci, vojáci, vězni a členové rodin na návštěvě.



Útok ze dne 23. června, den před vstupem v platnost příměří mezi Izraelem a Íránem, zasáhl několik budov věznice a vyvolal obavy o bezpečnost vězňů, z nichž mnozí byli íránskou vládou zadrženi z politických důvodů.



Francouzský ministr zahraničí například uvedl, že útok je „nepřijatelný“, protože ohrozil životy dvou francouzských občanů, kteří byli v věznici zadržováni.



Jahangir neupřesnil počet obětí, ale uvedl, že útok zasáhl vězeňskou ošetřovnu, technickou budovu, soudní oddělení a návštěvní sál, kde byli zabiti a zraněni členové rodin vězňů.





V neděli uvedla agentura civilní obrany v Gaze, že při izraelských leteckých útocích a střelbě zahynulo nejméně 17 lidí, včetně tří dětí.

Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal řekl agentuře AFP, že 16 lidí zahynulo při leteckých útocích na pěti místech v pásmu Gazy a další při izraelské střelbě poblíž centra pro distribuci pomoci. Zahynuli při leteckých útocích na čtyřech místech v pásmu Gazy a další při izraelské střelbě poblíž centra pro distribuci pomoci.



Úřad vlády Gazy ve středu uvedl, že během posledního měsíce bylo při pokusech o přístup k humanitární pomoci izraelskými silami zabito nejméně 549 Palestinců a 4 066 dalších bylo zraněno.

Počet obětí izraelských útoků na Gazu dosáhl 56 500, uvádí ministerstvo zdravotnictví

Od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 56 500 Palestinců a 133 419 dalších bylo zraněno, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze.



Jen za posledních 24 hodin bylo podle ministerstva zabito přes 85 Palestinců a 365 dalších bylo zraněno.



Ve svém příspěvku na Telegramu ministerstvo dodalo:



Řada obětí je stále pod troskami a na silnicích a záchranné a civilní obranné složky se k nim nemohou dostat. Íránská justice uvedla, že izraelský letecký útok na nechvalně známou teheránskou věznici Evin zabil nejméně 71 lidí.Mluvčí justice Asghar Jahangir na oficiálních stránkách úřadu Mizan uvedl, že mezi zabitými v pondělí byli zaměstnanci, vojáci, vězni a členové rodin na návštěvě.Útok ze dne 23. června, den před vstupem v platnost příměří mezi Izraelem a Íránem, zasáhl několik budov věznice a vyvolal obavy o bezpečnost vězňů, z nichž mnozí byli íránskou vládou zadrženi z politických důvodů.Francouzský ministr zahraničí například uvedl, že útok je „nepřijatelný“, protože ohrozil životy dvou francouzských občanů, kteří byli v věznici zadržováni.Jahangir neupřesnil počet obětí, ale uvedl, že útok zasáhl vězeňskou ošetřovnu, technickou budovu, soudní oddělení a návštěvní sál, kde byli zabiti a zraněni členové rodin vězňů.Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal řekl agentuře AFP, že 16 lidí zahynulo při leteckých útocích na pěti místech v pásmu Gazy a další při izraelské střelbě poblíž centra pro distribuci pomoci. Zahynuli při leteckých útocích na čtyřech místech v pásmu Gazy a další při izraelské střelbě poblíž centra pro distribuci pomoci.Od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 56 500 Palestinců a 133 419 dalších bylo zraněno, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze.Jen za posledních 24 hodin bylo podle ministerstva zabito přesVe svém příspěvku na Telegramu ministerstvo dodalo:Řada obětí je stále pod troskami a na silnicích a záchranné a civilní obranné složky se k nim nemohou dostat.



Írán vyjádřil „vážné pochybnosti“ o dodržování příměří ze strany Izraele



Náčelník generálního štáru íránských ozbrojených sil Abdolrahim Mousavi prohlásil, že Teherán není přesvědčen o tom, že Izrael dodrží příměří, které ukončilo jejich 12denní válku na začátku tohoto měsíce.



„My jsme válku nezačali, ale reagovali jsme na agresora veškerou silou a jelikož máme vážné pochybnosti o tom, že nepřítel dodrží své závazky, včetně příměří, jsme připraveni reagovat silou“, pokud budeme znovu napadeni, uvedl Mousavi podle státní televize šest dní po příměří, které Donald Trump narychlo oznámil v úterý.



Írán trvá na tom, že se nevzdá svého jaderného programu. Jeho parlament souhlasil s urychleným projednáním návrhu, který by fakticky zastavil spolupráci země s MAAE, která program již roky monitoruje.



Izraelský soud odložil výslech Benjamina Netanjahua v korupčním procesu



Izraelský soud odložil výslech Benjamina Netanjahua v korupčním procesu poté, co o odklad požádal s podporou svého spojence, amerického prezidenta Donalda Trumpa.



„Na základě poskytnutých vysvětlení... částečně přijímáme žádost a rušíme v této fázi slyšení pana Netanjahua“ naplánované na tento týden, uvedl jeruzalémský okresní soud ve svém rozhodnutí.



Netanjahuovi právníci požádali soud, aby ho omluvil z výpovědi v příštích dvou týdnech, aby se mohl soustředit na otázky národní bezpečnosti po příměří s Íránem a uprostřed pokračujícího izraelského útoku na Gazu.



Netanjahu čelí třem obviněním z úplatkářství, podvodu a zneužití důvěry. Obvinění popírá.



Izraelský vůdce je souzen již dlouhou dobu: od května 2020, částečně proto, že využívá četné právní taktiky k oddálení řízení.



Trump vyzval k zrušení dlouhotrvajícího korupčního procesu nebo alespoň k omilostnění izraelského vůdce.











EU musí přijít s důraznější reakcí na humanitární katastrofu v Gaze a porušování mezinárodního práva, uvedl bývalý šéf diplomacie EU.



V ostře formulovaném článku Josep Borrell uvedl, že EU má „povinnost“ zasáhnout a musí přijít s vlastním společným plánem na ukončení války, místo aby se spoléhala na USA.



„Evropa si již nemůže dovolit setrvávat na okraji,“ uvedl v článku, který napsal společně s Kalypso Nicolaïdis, příležitostnou poradkyní EU a profesorkou mezinárodních vztahů na Florentské škole transnárodní správy při Evropském univerzitním institutu.



„V sázce není jen bezpečnost Evropy, ale především evropská historie ukládá Evropanům povinnost zasáhnout v reakci na porušování mezinárodního práva ze strany Izraele,“ uvádějí a dodávají: „Evropané nemohou zůstat nešťastnými hlupáky v této tragické historii, kteří rozdávají peníze se zavřenýma očima.“



Jejich zásah v časopise Foreign Affairs přichází v době, kdy se členské státy EU stále snaží sjednotit na společném postupu. Minulý týden Borrellova nástupkyně Kaja Kallasová uvedla, že je „velmi jasné“, že Izrael porušil své závazky v oblasti lidských práv v Gaze, ale že „konkrétní otázkou“ je, na jakém postupu se členské státy dohodnou.



Její výroky zazněly poté, co minulý měsíc 17 členských států na protest proti izraelské blokádě humanitární pomoci do Gazy zahájilo přezkum dohody o přidružení mezi EU a Izraelem, která je smlouvou o obchodu a spolupráci.





V Khan Younis, městě na jihu pásma Gazy, bylo podle zdravotníků při izraelském leteckém útoku na stanové tábor poblíž Mawasi zabito pět lidí.





Mezitím lékařské zdroje v baptistické nemocnici al-Ahli v Gaze sdělily palestinské tiskové agentuře Wafa, že do zařízení bylo převezeno pět těl po izraelském leteckém útoku na dům v al-Mawasi.



Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes ráno během návštěvy místa íránského raketového útoku poblíž Tel Avivu vyjádřil podporu Izraeli.



„Musíme prohloubit naši podporu Izraeli,“ řekl Dobrindt uprostřed trosek v Bat Yam, jižně od Tel Avivu, kde íránský útok zabil devět lidí, včetně tří dětí.



Tyto komentáře přišly poté, co německý kancléř Friedrich Merz podle zpráv z minulého týdne řekl poslancům v Bundestagu, že „státním zájmem jeho země je bránit existenci státu Izrael“, a podpořil „právo Izraele na sebeobranu“ proti Íránu.



V rámci summitu G7 v Kanadě 17. června řekl, že Izrael dělá „špinavou práci... za nás všechny“, když útočí na íránskou jadernou infrastrukturu.



Německo schválilo v roce 2023 vývoz zbraní do Izraele v hodnotě 326,5 milionu eur, což je podle agentury Reuters výrazný nárůst oproti předchozím rokům.



Schválení však loni pokleslo kvůli rostoucímu právnímu a politickému tlaku v souvislosti s izraelským útokem na Gazu, který je stále častěji popisován jako genocida palestinského civilního obyvatelstva.



Během dvanáctidenní války izraelské letecké údery zabily podle oficiálních údajů nejméně 627 lidí, včetně civilistů, a téměř 4 900 dalších zranily.



Válka proti Íránu – prezentovaná jako preventivní útok v sebeobraně – byla zahájena Izraelem a později se k ní připojily USA.



Obě země zasáhly íránská jaderná zařízení, ale íránský jaderný program nezničily, což jej podle předběžného hodnocení útoku Pentagonem pravděpodobně zpozdí o několik měsíců.



Izrael tvrdil, že útoky byly nezbytné, než se jeho protivník přiblížil k výrobě atomové zbraně, ačkoli odborníci a americká vláda před útoky odhadovali, že Írán na takové zbrani aktivně nepracuje.



Izrael přiznal, že během války s Íránem byl zasažen více než 50 raketami, které si vyžádaly 28 životů, ale skutečný rozsah škod se kvůli přísným omezením médií možná nikdy nedozvíme.



Donald Trump v sobotu prohlásil, že USA „nebudou tolerovat“ to, co označil za pokračující stíhání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za korupci.



„Spojené státy americké utrácejí miliardy dolarů ročně, mnohem více než na jakoukoli jinou zemi, na ochranu a podporu Izraele. Nebudeme to tolerovat,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.



Izraelský soud v pátek zamítl Netanjahuovu žádost o odložení výpovědi v korupčním procesu s tím, že neposkytl dostatečné odůvodnění své žádosti.



Netanjahu čelí třem obviněním z úplatkářství, podvodu a zneužití důvěry. Obvinění proti sobě odmítá a tvrdí, že jsou politicky motivovaná.



Izrael je silně závislý na USA, které jsou jeho životně důležitým strategickým spojencem a poskytují mu diplomatickou ochranu a zbraně, díky nimž může pokračovat v útocích na Gazu.





Trump znovu vyzývá k příměří v Gaze poté, co prohlásil, že by mohlo být dosaženo do týdne



Pokračujeme v přímém přenosu nejnovějších událostí na Blízkém východě, se zvláštním zaměřením na izraelskou válku v Gaze.



Americký prezident Donald Trump znovu vyzval k uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem.



V neděli ráno napsal na Truth Social: „Uzavřete dohodu v Gaze. Vraťte rukojmí!!!“



Trump v pátek uvedl, že věří, že příměří by mohlo být dosaženo do týdne, a to navzdory intenzivnímu bombardování pásma izraelskou armádou a pokračujícím smrtícím útokům Izraele na palestinské civilisty.



V Gaze zůstává asi 50 rukojmích, z nichž méně než polovina je podle odhadů naživu.



Byli mezi 251 rukojmími unesenými při útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí.



Nepřímá jednání mezi oběma stranami se zastavila poté, co Izrael v březnu porušil předchozí příměří, které vstoupilo v platnost v lednu.



Představitel Hamásu řekl agentuře Reuters, že skupina informovala zprostředkovatele, že je připravena obnovit jednání o příměří, ale znovu potvrdila své dosud nesplněné požadavky, že jakákoli dohoda musí ukončit válku a zajistit stažení Izraele z pobřežního území.



V rámci pokračujících snah o dosažení příměří izraelská armáda vydala evakuační rozkaz pro severní pásmo Gazy a varovala palestinské obyvatelstvo v některých částech města Gaza a v okolních oblastech před bezprostředními útoky.





„Obranná armáda v těchto oblastech zasahuje s extrémní silou a tyto vojenské operace se budou stupňovat, zintenzivňovat a rozšiřovat na západ směrem k centru města, aby byly zničeny schopnosti teroristických organizací,“ napsal na Twitteru mluvčí armády Avichay Adraee.





0

451

Zdroj v angličtině ZDE