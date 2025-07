Kvůli vlně veder v Anglii byla omezena rychlost vlaků na dvou hlavních železničních tratích

1. 7. 2025

I když jen jih Anglie byl postižen vedry kolem 35 stupňů Celsia, nicméně britské železnice zavádějí omezení rychlosti vlaků. Jestlipak se to řeší v Česku, ale asi ne: Britské vlaky totiž za normálního počasí průměrně jezdí rychlostí 200 km/h, takže při takové rychlosti jsou důvodné obavy z možného poškozejí kolejnic vedrem. V Česku tento problém zřejmě není, protože vlaky tam jezdí pomalu...

Očekávají se delší cesty a možné zrušení spojů na tratích na jih do Brightonu a na západ od Londýna

Vlaky v jižní Británii byly kvůli vlně veder nuceny zpomalit a na dvou hlavních tratích z Londýna byla zavedena omezení rychlosti, protože teplota na kolejích se blížila 60 °C.



Cestující byli vyzváni, aby si před cestou zkontrolovali spojení a počítali s delšími cestami a možnými zrušeními spojů na trasách západně od Londýna Paddington a jižně od hlavního města na hlavní trati do Brightonu.



Omezení byla zavedena o víkendu na hlavní trati do Brightonu a platí do pondělí a úterý. Omezení se týkají spojů Southern, Thameslink a Gatwick Express.



Společnost Network Rail a provozovatelé vlaků se v pondělí v poledne rozhodli rozšířit omezení rychlosti na západní hlavní trať, což se týká především vlaků Great Western směřujících na jihozápad a do jižního Walesu.



Podle Network Rail se při teplotách přesahujících 30 °C na jihu Anglie ohřívaly ocelové kolejnice v nejteplejších částech tratí, jako jsou hluboké zářezy a sluneční pasti, až na 60 °C. Riziko deformace nebo selhání zvyšují i další faktory, jako jsou dřevěné pražce namísto betonových a rychlost vlaků.



Omezení rychlosti zavedená západně od Paddingtonu v oblasti údolí Temže znamenala podle mluvčího GWR zpoždění většiny vlaků o 10 až 15 minut.



Vzhledem k očekávanému dalšímu nárůstu teplot potvrdili správci železnice, že omezení rychlosti zůstanou v platnosti až do úterý 22:00.



Teploty nedosáhly extrémních hodnot jako před třemi lety, kdy byl provoz v Anglii a Walesu narušen a byla zavedena omezení rychlosti z obavy, že se kolejnice prohýbají. Společnost Network Rail na jaře natřela kritické úseky železnice bílou barvou, aby snížila dopad tepla. Státní společnost se potýká s dopady klimatické krize na více než 30 000 km kolejí, tisíce signalizačních zařízení, stanic a železničních přejezdů, které vlastní a udržuje.



„Je nám líto, ale to znamená, že nebudeme moci provozovat tolik vlaků jako obvykle a cesty budou trvat déle. Vlaky, které budou v provozu, budou také mnohem více obsazené. Pokud můžete pracovat z domova, může to být pro vás nejlepší řešení.



Pokud se rozhodnete jet vlakem, nezapomeňte si vzít láhev vody a pokud se začnete cítit špatně, vyhledejte pomoc na nejbližší stanici a obraťte se na personál stanice. Spuštění nouzového alarmu ve vlaku může zpozdit přivolání pomoci.“





Zatímco cestující v severní Anglii a Skotsku unikli horku, ti, kteří doufali, že se dostanou po hlavní trati na západním pobřeží severně od Carlisle do Glasgow a zpět, nemohli cestovat, protože spadlý strom zablokoval trať.





Zdroj v angličtině ZDE

