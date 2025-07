Channel 4 News: Izraelci v pondělí v Gaze vyvraždili dalších osmdesát lidí a zabili čtyři Palestince na Západním břehu Jordánu

1. 7. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 30. června 2025, 19 hodin: Nejméně 80 lidí bylo zabito při leteckých útocích na Gazu, poté, co Izrael zintenzivnil svou vojenskou kampaň a nastalo jedno z nejkrvavějších 24hodinových období od ukončení příměří v březnu. Izrael varoval obyvatele, aby evakuovali oblasti v severní Gaze, městě Gaza a Deir Ballah, a vyzval je, aby se vydali na jih. Nyní je však 80 % pásma pod izraelskou vojenskou kontrolou nebo pod evakuačním příkazem:

Nejméně 20 lidí bylo dnes odpoledne zabito při izraelském útoku na kavárnu al Baqa na pláži v městě Gaza. Reportáž Paraica O'Briena obsahuje velmi znepokojivé podrobnosti.





Reportér: Před několika týdny natočil fotograf Ishmael Abu Khattab video ve slavné kavárně al Baqa na pláži v Gaze, keré je součástí výše uvedené reportáže. Kavárna byla známá jako místo práce a útočiště umělců a novinářů. V pondělí kolem poledne byla zasažena izraelskou raketou:



Ishmael byl zabit spolu s nejméně dvaceti dalšími lidmi.





Abu Abdullah byl na místě, když k útoku došlo:







„Byla to raketa z F16. Vojenské letadlo, ne dron, bomba nebo granát z lodi. F16 otřáslo celým místem. Zasáhlo toto místo, jak můžete vidět, kaluže krve, hromady mučedníků. Kdybyste viděli scénu od začátku, byly tam hromady těl.“





Moderátor: Když byl včera ministr zdravotnictví Wes Streeting dotázán na Boba Vylana, odsoudil ho. Řekl však také, že Izrael musí uvést do pořádku své záležitosti na Západním břehu. Měl na mysli nárůst násilí, kdy osadníci zintenzivnili útoky na palestinská města v okupovaných územích. Takových příkladů je mnoho. Náš hlavní korespondent Alex Thompson se již tento týden vydal do jednoho města, které se stalo dějištěm strašlivého násilí.





Reportér: Rozdíl mezi životem a smrtí je pouhá poloha. Tyto domy se nacházejí nejblíže sousedním nelegálním izraelským osadám, a „blízko“ zde znamená „zranitelné“. Ve středu v noci vtrhly do Kafir Malik masové skupiny izraelských osadníků, zapalovaly auta a snažily se podpálit domy.









Izraelští vojáci přihlíželi, vystřelili varovné výstřely do vzduchu, pak namířili zbraně a postupovali na Palestince, nikoli na osadníky.





Izraelští osadníci již desítky let kradou palestinskou půdu na Západním břehu. Nyní se však, povzbuzeni izraelskými válkami a podporou ministrů krajně pravicové vlády, zdá se, že si myslí, že mohou jednat beztrestně. U prvního domu, ke kterému se dostali v Kafir Malik, zůstalo auto vyhořelé a rozbité okna. Uvnitř jsou stopy po pokusu o zapálení domu. Palestinští vesničané sdělují, že v té době bylo uvnitř 17 lidí, z toho 11 dětí. V několika okolních ulicích vyhořela auta. Toto jsou nábojnice po střelbě izraelských vojáků ve středu. Jeden z vesnických starších řekl, že viděl přijíždět kolonu 30 aut osadníků.





„Přijeli a byli úplně šílení. Chtěli zabít všechny, kdo se jim postaví do cesty. Zabijí děti, než vyrostou, chlape, udělají to. To je to, co dělají, a izraelská vláda nic nedělá.“









„Viděl jsem, jak přicházejí osadníci a pálí domy, tak jsem se snažil pomoct a voják začal střílet.“





Armáda tvrdí, že se soustřeďuje na ochranu civilistů, ale podle ní zde jako první stříleli Palestinci.





„Co říkáte?





„Ne. Nikdo nestřílí.“





„To není pravda?“





„Není to pravda. Nikdo nestřílí. Nemají zbraně. Jak by mohli střílet? Čím?“





Celá tato oblast zabíjení je pod dohledem izraelské vojenské ostrahy. Izraelská armáda nepředložila žádné důkazy na podporu svého tvrzení, že na ně stříleli vesničané. Po všem, co se v této vesnici odehrálo, snad nejvýřečněji mluví chladné statistiky.





Armáda zastřelila 4 Palestince, několik dalších bylo zraněno a 5 izraelských osadníků bylo armádou zatčeno a předáno policii. Ta je pak bez obvinění propustila.





Zatímco natáčíme, po silnici projíždí izraelský vojenský konvoj, který osadníci použili k útoku na Kafir Malik. Izraelské osady jsou odtud přes údolí jasně vidět. Středeční útok však nebyl jediný. Jen za poslední týden. V tomto hrobě leží třináctiletý Amir Hemil, mezinárodně uznávaný boxer v thajském boxu, který před týdnem pracoval v olivovém háji. Kulka izraelského vojenského odstřelovače ho zasáhla do zad a vyšla mu krkem.









„To, co se tady děje, jsou masakry, vyvražďování lidí.“





Další vesnice na Západním břehu, další útok osadníků a další šance to pochopit. Ale nápisy na zdi mluví jasně, říká David Levitt. Útočící osadníci jsou tak sebevědomí, že sem napsali jména nebo načmárali, že jde o pomstu. Zdá se, že vědí, že to mohou udělat a uniknout trestu.





Kafir Malik je bohatá vesnice. Milionáři jsou tu běžní. 3000 lidí v této vesnici má americké občanství. Ale došlo to až sem. Na branách visí cedule s nápisem, že jsme občané USA, ale nejsme tu. To znamená, že osadníci a izraelská armáda nás mají nechat na pokoji.

Dnes jsme se IDF zeptali, na koho útočili, a stále čekáme na odpověď. Útok přišel poté, co Izrael v noci a dnes ráno provedl sérii leteckých úderů na pásmo. IDF varovala před velkou ofenzívou o víkendu, což vyvolalo další vlnu masového vysídlování, přičemž Donald Trump tlačil na Netanjahua, aby vyhlásil příměří, a zároveň požadoval zastavení jeho procesu o jeho korupci. Není jasné, zda se jedná o součást konečného vojenského tlaku před zastavením násilí, nebo jen o další změnu v jeho neúprosném zrychlování.Babička truchlí nad ztraceným vnukem. Třicetiletý Moshed Hamay, otec tří dětí, byl zastřelen izraelským vojákem na své verandě. Další dva mladí muži byli také smrtelně postřeleni armádou během útoku osadníků. Luti Bayrat (18) a Mohammed Naji (21) nyní zdobí tváře radnice. Památník smutku. Abual Halah Hamill zázračně unikl, izraelská armáda mu jen škrábla lebku.Odpoledne do Kafir Malik přijela delegace diplomatů.