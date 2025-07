Kalifornský starosta k Trumpovým raziím proti imigrantům: „Je to kampaň domácího teroru“

2. 7. 2025

Bývalý mariňák Arturo Flores odsuzuje „úroveň psychologické války, jakou jsem viděl jen na válečných bojištích“



Jako mariňák Spojených států sloužil Arturo Flores v Afghánistánu a Iráku, kde pracoval jako vojenský policista a cvičil psy na vyhledávání bomb u silnic.



Právě díky svým vojenským zkušenostem je pro něj to, co v posledních týdnech vidí v ulicích jižní Kalifornie, o to více znepokojující, řekl Flores.



Flores je starostou města Huntington Park v jižní části okresu Los Angeles.



Stejně jako v jiných částech Los Angeles jsou i obyvatelé Huntingtonu vyděšení zprávami o maskovaných federálních agentech, kteří zadržují imigranty nebo osoby, které vypadají jako imigranti, na ulicích, parkovištích, bleších trzích nebo v obchodech, a o vojácích nasazených do města proti vůli místních úředníků a guvernéra.

„Je to kampaň domácího teroru, která je denně vnucována našim obyvatelům,“ řekl Flores.

Třetina všech obyvatel Los Angeles se narodila mimo Spojené státy a téměř polovina obyvatel regionu jsou Latinoameričané. Odhadem 1 milion z 10 milionů obyvatel okresu Los Angeles je bez dokladů.



Přibližně 97 % obyvatel Huntington Parku jsou Latinoameričané a město bylo v posledních týdnech dějištěm četných razií americké imigrační a celní policie (ICE). Kristi Noem, ministryně pro vnitřní bezpečnost, se 12. června zúčastnila operace ve městě.



Podle Florese vyvolaly tvrdé zásahy Trumpovy administrativy strach mezi imigranty a latinoamerickými komunitami ve městě, a to jak mezi občany, tak mezi neobčany.



Video zachycující federální operace v regionu tento týden ukázalo, jak imigrační agenti zjevně zatýkají americkou občanku, zatímco její rodina volá o pomoc, a jak policisté obklopují pouliční prodavačku, která se drží stromu.



Flores uvedl, že v Huntington Parku federální agenti nekomunikují s místními úřady, jezdí vysokou rychlostí po čtvrtích, skáčou přes obrubníky a honí lidi. Obyvatelé hlásí, že lidé jsou zjevně pronásledováni na základě barvy pleti nebo domnělé etnické příslušnosti.



„Jakékoli tvrzení, že jednotlivci byli „terčem“ orgánů činných v trestním řízení kvůli barvě pleti, je odporné a kategoricky nepravdivé,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra Tricia McLaughlinová. „Tento druh pomluv má za cíl démonizovat a očernit naše statečné příslušníky ICE.“



McLaughlinová také uvedla, že „tento druh pomluv vedl k 500% nárůstu útoků na příslušníky ICE“, ačkoli neupřesnila, z jakých údajů vychází ani v jakém období byl tento nárůst zaznamenán.



„Operace DHS jsou velmi cílené a příslušníci postupují s náležitou péčí,“ uvedla. „Víme předem, na koho se zaměřujeme. Pokud narazíme na osoby, které mají být zatčeny, jsou naši policisté vyškoleni, aby jim položili řadu přesně stanovených otázek, aby mohli určit jejich status a možnost vyhoštění.“



Operace měly dramatický dopad na komunitu. Podle Floresové zavřely obchody, protože lidé, kteří by normálně byli venku nakupovat, zůstávají doma. Na nedávný filmový večer v parku, který zorganizovalo město, přišly pouze čtyři rodiny.



„Je to velmi reálný strach z fyzického napadení, když jdete po ulici, snažíte se nakoupit nebo vyzvednout vnučku,“ řekla Floresová.



Floresová uvedla, že způsob, jakým federální úředníci provádějí operace, s agenty v maskách a neoznačených vozidlech, je nebezpečný. Tento týden policie v Huntington Parku zatkla osobu, o které se domnívala, že se vydává za federálního agenta.



Otevřeně se vyjadřuje proti operacím ve městě a proti nasazení vojáků národní gardy a mariňáků v Los Angeles v posledních týdnech. Během tiskové konference s starosty oblasti Los Angeles před příjezdem vojáků do města na začátku tohoto měsíce Flores vyzval vojáky, aby bránili ústavu.



„Když jsme zvedli ruce a přísahali, že budeme bránit ústavu a zemi, přísahali jsme to americkému lidu,“ řekl tehdy. „Nepřísahali jsme diktátorovi. Nepřísahali jsme tyranovi. Nepřísahali jsme prezidentovi. Přísahali jsme americkému lidu.“



Události, které se v této oblasti odehrály v posledních týdnech, jsou podle něj surrealistické. „Nikdy byste si nepředstavili, že něco takového uvidíte ve svém rodném městě, v ulicích, kde jste vyrostli... ale nyní vidíme, jak se některé z těchto ulic mění v bojiště.“



Huntington Park podle Florese jedná s dalšími městy o připojení se k hromadné žalobě proti Trumpově administrativě a zvažuje zřízení nouzového fondu na vzdělávání v oblasti ústavních práv, právní pomoc a nouzové dodávky potravin. Vzhledem k tomu, že operace pokračují, vyzývá obyvatele, aby zůstali jednotní.





„Je to velmi nebezpečná doba,“ řekl. „[Ale] přijde doba, kdy Donald Trump nebude prezidentem a lidé, kteří se dopustili těchto nespravedlností, budou hnáni k odpovědnosti.“





Zdroj v angličtině ZDE

