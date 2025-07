Channel 4 News: Izraelci ze středy na čtvrtek vyvraždili více než 100 lidí, včetně mnoha dětí

4. 7. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 3. července 2025, 19 hodin: Úředníci v Gaze uvádějí, že během posledních 24 hodin bylo zabito více než 100 lidí, mnoho z nich při pokusu získat humanitární pomoc.





Při jednom izraelském leteckém útoku bylo zabito nejméně třináct členů jedné rodiny, včetně šesti malých dětí, a záběry získané agenturou Associated Press údajně ukazují Američany střílející ostrou municí na lidi v distribučním centru humanitární pomoci. Upozorňujeme, že reportáž Harryho Fawcetta obsahuje znepokojivé záběry.













Reportér: Zvuky jsou téměř stejně znepokojivé jako záběry. Muž leží zraněný na ulici, vedle něj leží mrtvola malého chlapce vedle jeho kola. Nedaleko pláče muž středního věku: „Je mrtvý.“













Toto je výsledek izraelského útoku na trh v centru Gazy, který se odehrál minulou noc. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od té doby bylo zabito více než 100 lidí a útoky pokračují po celém území. V celé Gaze se nyní veškerá pozornost upírá na vyhlídky na příměří. Místo toho zde v nemocnici Nusrat lidé truchlí nad dětmi, pro které už bude příliš pozdě, pokud vůbec. Dále na sever v Gaze panuje smutek, vyčerpání a rostoucí vztek na vyjednávací tým Hamásu.











„Musí zmizet z našich životů. Nechají nás být. Chceme žít. Nemáme už sílu. Je mi 24 let. Co mi zbývá? Řekněte nám, co nám tady zbývá. Jsme unavení, přísahám. Jsme unavení.“