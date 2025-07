Bojoval jsem na Ukrajině. Zde je důvod, proč jsou FPV drony tak trochu nanic

4. 7. 2025

V letech 2024 a 2025 jsem sloužil půl roku jako mezinárodní dobrovolník v týmu útočných dronů z pohledu první osoby (FPV) v ozbrojených silách Ukrajiny, píše Jakub Jajcay. Můj tým byl nasazen v oblasti Donbasu, v jednom z nejžhavějších sektorů fronty. Když jsem se připojil k týmu, byl jsem nadšený, že mohu pracovat s nejmodernějším nástrojem. Na konci svého nasazení jsem byl trochu rozčarovaný. Dovolte mi, abych vám řekl proč.

Drony z pohledu první osoby jsou bezpilotní letecké prostředky se čtyřmi vrtulemi umístěnými ve čtyřech rozích stroje, zhruba ve tvaru čtverce o délce 18 až 30 centimetrů na každé straně. Ovládá je operátor s brýlemi pro virtuální realitu, které přijímají obraz z přední kamery dronu (odtud název z pohledu první osoby). Nejběžnější typy dronů z pohledu první osoby jsou jednorázové: Létají přímo na svůj cíl, kde odpálí výbušnou nálož o hmotnosti až 1,5 kilogramu. Tyto drony jsou nabízeny jako levné a dostupné řešení, které může vojákům na taktické úrovni poskytnout jejich vlastní organickou schopnost přesného úderu. Údajně mohou rychle reagovat a zasáhnout pohyblivé cíle nebo cíle na těžko přístupných místech, jako jsou bunkry, sklepy nebo uvnitř budov. Zastánci dronů s pohledem z první osoby často opakují tvrzení, že až 60 až 70 % všech ztrát na bojišti v rusko-ukrajinské válce je nyní způsobeno drony. Tato statistika je pravděpodobně v zásadě přesná, i když nerozlišuje mezi oběťmi způsobenými bezpilotními letouny z pohledu první osoby a jinými typy bezpilotních leteckých systémů.

Někteří autoři, včetně zkušených vojenských důstojníků, jdou ještě dále a tvrdí, že drony z pohledu první osoby urychlí revoluci v tom, jak se vedou války, podobně jako zavedení mušket. Mimo jiné téměř znemožní utajení a shromažďování vojáků a techniky v bojové zóně. Jakékoli soustředění vojáků nebo vozidel bude údajně okamžitě pozorováno a zmasakrováno roji levných a rychlých bezpilotních letounů. Zastánci dronů, zejména v Silicon Valley, tvrdí, že drony by mohly zcela nahradit dělostřelectvo.

Ať už těmto dalekosáhlým tvrzením věříme nebo ne, určitě jsme všichni viděli videa na sociálních sítích, kde tyto drony provádějí působivé a vysoce přesné útoky. Viděli jsme je, jak útočí na ruský tank v pohybu, prolétají otevřeným zadním poklopem bojového vozidla pěchoty nebo vstupují do budovy, aby překvapily nepřítele, někdy doslova, se staženými kalhotami. Ale tyto působivé údery jsou vzácnými výjimkami. Případů, kdy to drony z pohledu první osoby skutečně dělají, je málo.

Během svého působení na Ukrajině jsem shromažďoval statistiky o úspěšnosti našich operací dronů. Zjistil jsem, že 43 % našich bojových letů skončilo zásahem zamýšleného cíle v tom smyslu, že dron byl schopen úspěšně doletět až k cíli, správně ho identifikovat, zasáhnout a výbušná nálož dronu explodovala tak, jak měla. Toto číslo nezahrnuje případy, kdy naše vyšší velení požádalo o bojový let, ale museli jsme to odmítnout, protože jsme věděli, že nemůžeme zasáhnout cíl z důvodů jako je počasí, technické problémy nebo elektronické rušení. Pokud se tento typ předem přerušené mise započítá do celkového počtu, úspěšnost klesne na 20 až 30 %. Na první pohled není tato úspěšnost špatná, ale to není celý příběh.

Začal jsem si všímat, že drtivá většina našich bojových letů byla zaměřena na cíle, které již byly úspěšně zasaženy jiným zbraňovým systémem, nejčastěji minometem nebo municí shozenou opakovaně použitelným dronem (jinými slovy, ne dronem z pohledu první osoby). Jinak řečeno, cílem většiny našich misí bylo zasadit druhý úder na cíl, který již byl úspěšně stíhán jiným zbraňovým systémem. Podíl misí, kdy jsme úspěšně provedli úkol, který může splnit pouze dron z pohledu první osoby – provést přesný úder na cíl, který nemohl být zasažen jinými prostředky – byl v jednociferných procentech.

Existují dva důvody, proč tyto drony zřídka úspěšně dělají to, k čemu byly navrženy. První má co do činění s tím, jak se velitelé rozhodnou použít drony s pohledem z první osoby. Pravděpodobně se naši velitelé rozhodli, že mají pohled na drony z pohledu první osoby jako na schopnost, takže je mohou také použít, i kdyby existovaly jiné zbraňové systémy, které by tuto práci také mohly udělat. Má to určitou logiku a velitelé za vynaložené drony neplatili z vlastních kapes. Soustředili se více na bezprostřední misi. I když jsou drony s pohledem první osoby levné, obvykle nejsou nejlevnější variantou, kterou mají velitelé k dispozici. To je problém s jejich použitím při útocích druhým úderem nebo pro mise, které mohou být splněny jinými systémy. Jeden z těchto letů bezpilotních letounů stojí asi 500 dolarů za materiál. Minometný granát stojí méně než 100 dolarů. Munice shozená z opakovaně použitelného dronu, obvykle také něco jako upravený minometný granát nebo 40 milimetrový granát, také stojí méně než 100 dolarů.

Druhý důvod, proč tyto drony zřídka dělají to, k čemu byly navrženy, je technický. Jsou vybíravé, nespolehlivé, obtížně použitelné a náchylné k elektronickému rušení. Jen málo dronů s pohledem z první osoby má schopnost nočního vidění. Těch, které ji mají, je nedostatek a stojí dvakrát tolik co základní model. Na Ukrajině je v zimě tma 14 hodin denně. Vítr, déšť, sníh a mlha znamenají, že dron nemůže létat.

Solidní čtvrtina všech těchto dronů má nějakou technickou závadu, která jim brání ve vzletu. To se obvykle zjistí až při přípravě na spuštění. Nejčastější je porucha rádiového přijímače, který přijímá vstupy z ústředny, nebo video vysílače, který přenáší signál do brýlí pro virtuální realitu operátora. Někdy lze tuto chybu opravit aktualizací softwaru v terénu. Často to nejde. Mnoho vadných dronů je jednoduše kanibalizováno na náhradní díly, protože pro ně neexistuje lepší využití. I když je dron ve vzduchu, baterie se často vybijí uprostřed letu. Asi v 10 % bojových letů dron zasáhne cíl, ale jeho hlavice nevybuchne.

Jakmile se dostanete do vzduchu, není úspěšné ovládání dronu z pohledu první osoby snadné. Tyto drony byly původně navrženy jako hračky pro bohaté lidi. Než byly nasazeny do služby jako válečné nástroje, používaly se buď v akrobatických ukázkách nebo při závodech, kde skupina operátorů soutěžila v průletu přes překážkovou dráhu. V každém případě nebylo zamýšleno, aby s drony bylo snadné létat. Měly být vysoce manévrovatelné, ale také nestabilní. Drony z pohledu první osoby se nemohou skutečně vznášet, létat pomalu nebo se zdržovat nad cílem. Mezi nadšenci se předpokládá, že nadšenci investují čas a peníze, aby se stali zdatnými v létání. Výsledkem je, že školení vysoce zdatného operátora může trvat měsíce. Standardní základní kurz pro ukrajinské piloty dronů trvá asi pět týdnů. Kvalita operátorů, které připravuje, je sporná a absolventi kurzu potřebují další pracovní zkušenosti, aby se stali skutečně zdatnými. Většina pilotů dronů, se kterými jsem se setkal, tímto kurzem neprošla. Místo toho se naučili létat s drony při práci. Dokonce i zkušení operátoři běžně míjejí své cíle a narážejí do stromů, elektrického vedení nebo jiných překážek.

Aby se snížily náklady, nemají drony používané ukrajinskými silami žádné navigační pomůcky, jako je kompas, přijímač GPS (i když je třeba poznamenat, že používání GPS by často stejně nebylo možné kvůli rozšířenému rušení signálu) ani inerciální navigační systém. Operátor se opírá o své znalosti místního terénu a o slovní pokyny od navigátora, který má obvykle přístup k videu ze samotného dronu z pohledu první osoby a z dalších průzkumných prostředků, které sledují cíl.

Zdaleka největší překážkou úspěšného využití těchto dronů je však nespolehlivost rádiového spojení mezi operátorem a dronem. Jedním z důvodů, proč je obtížné přesně zasáhnout cíl na úrovni země, je to, že když se drony s pohledem první osoby přiblíží k zemi, začnou kvůli překážkám ztrácet rádiové spojení s operátorem, který se často nachází až 10 kilometrů daleko. V některých případech nemohou drony zaútočit na cíl, pokud jsou jednoduše na špatné straně vysoké budovy nebo kopce, protože budova nebo kopec blokuje přímou viditelnost mezi dronem a operátorem. Někdy může operátor obejít ztrátu signálu blízko země tím, že vystoupá, nasměruje dron na cíl a doufá, že setrvačnost jej přenese na cíl, jakmile ztratí kontrolu. Při zasažení malého cíle, jako jsou dveře, okno nebo vchod do sklepa, to výrazně snižuje přesnost.

Drony také operují v přeplněném segmentu elektromagnetického spektra. Drony z pohledu první osoby používají nešifrované analogové rádiové signály a v horkých částech fronty může až tucet týmů dronů soutěžit o využití hrstky frekvencí (důsledek použití levnějších komponent). Z toho vyplývá potřeba sofistikovaných dekonfliktních postupů, které jednoduše ne vždy fungují. I když dekonflikt funguje, někdy musí tým čekat až půl hodiny, než se uvolní frekvence před startem. Pokud to nefunguje a dva drony se ocitnou ve vzduchu na stejném kanálu ve stejnou dobu, budou si navzájem rušit signály, což obvykle vede k havárii. Kromě toho na stejných frekvencích létají i nepřátelské drony, což může mít za následek i rušení a pád. Rušení jiným dronem, ať už přátelským nebo nepřátelským, mělo za následek selhání nejméně 3 % našich misí.

Kromě rušení a fyzických omezení rádiové komunikace jsou bezpilotní letouny z pohledu první osoby také vysoce náchylné k rušení elektronickým bojem. Obě strany ruskoukrajinské války ve velké míře využívají rušení. Když se naše strana obrátila ke svým rušičům, většinou nás o tom informovali předem. To znamenalo, že naše drony prostě nemohly vzlétnout, někdy i po dobu několika hodin. Asi 3 % našich bojových letů selhala, protože jsme nedostali předchozí varování, že naše vlastní rušicí systémy budou funkční, což způsobilo, že naše bezpilotní letouny spadly z oblohy. Navíc někdy nestačila ani ta nejlepší snaha o odstranění konfliktu, jednoduše proto, že ukrajinská pěchota nebo jednotlivá vozidla jsou často vybavena malými přenosnými rušičkami. Když uslyšeli dron, jednoduše aktivovali rušičku, aniž by čekali, zda je dron přátelský nebo ne.

Samozřejmě, když druhá strana aktivovala své rušičky, nedostali jsme vůbec žádné předběžné varování. Nepřátelský elektronický boj sestřelil plných 31 % našich bojových letů. Toto číslo mohlo být nižší, nebýt občasného tvrdohlavého naléhání našeho velení, abychom letěli, i když bylo téměř jisté, že v cílové oblasti operují nepřátelské rušičky. Když fungovaly nepřátelské rušičky, nemohly létat ani vlastní drony nepřítele, což je postavilo do stejného dilematu, jakým trpěla i naše strana. Nicméně, když byly k dispozici a zapnuty rušičky, operace pohledu z první osoby se staly prakticky nemožnými.

Některé problémy s drony s pohledem první osoby budou nakonec vyřešeny, jakmile technologie dozraje. Lepší výrobní standardy zajistí, že větší procento dronů skutečně vzlétne. Na Ukrajině existuje nespočet montážních linek, které vyrábějí drony z levných, běžně dostupných komponentů pocházejících od pochybných dodavatelů. Jedna jednotka často získává své drony od mnoha organizací, z nichž každá má své vlastní výrobní procesy. Větší standardizace, lepší kontrola kvality a menší závislost na levných součástech by mohly zlepšit spolehlivost. Lepší vysílače a přijímače, které jsou odolnější vůči rušení, zlepší spojení mezi dronem a operátorem. Digitální přenos signálu a přeskakování frekvencí se začínají objevovat u některých dronů s pohledem z první osoby, i když jsou stále vzácné. Umístění retlanzátorů, které zesilují signál dronu, na druhý dron, který se vznáší někde mezi operátorem a dronem z pohledu první osoby, může také zlepšit kvalitu spojení. Vylepšené a standardizované postupy pro výcvik operátorů by zkrátily čas potřebný k získání odbornosti.

Jistě, technologie se vyvinula již od doby, kdy jsem opustil bojiště. Dnes některé ukrajinské a ruské jednotky také používají drony ovládané optickým kabelem, spíše než rádiem, i když jsem s tímto typem dronů ve své jednotce neměl žádnou osobní zkušenost. Tato technologie je často nabízena jako další krok ve vývoji dronové války. Zdálo by se, že řeší některé z hlavních problémů s rádiem řízenými drony, které jsem zažil, a ve srovnání s rádiem řízenými drony mohou mít drony s optickými vlákny skutečně řadu výhod. Optická vlákna znemožňují rušení a dekonfliktní frekvence jsou zbytečné. Absence rádiového vysílače, který spotřebovává energii, může prodloužit životnost baterie a dokonce umožnit některé inovativní taktiky, jako je přistání dronu vedle silnice a čekání několik hodin, než kolem projede vozidlo.

Drony s optickými vlákny však mají i řadu nevýhod, které znamenají, že nemusí plně nahradit rádiem řízené drony. Vlákno, které spojuje dron s operátorem, omezuje manévrovatelnost dronu. Zaseknutí na jakékoli překážce může mít za následek ztrátu kontroly. Drony s optickými vlákny se nemohou ve skutečnosti vrátit zpět nad svou trasu nebo kroužit kolem cíle, protože by to mohlo zamotat jejich ovládací vlákno a také vést ke ztrátě kontroly. V důsledku toho se říká, že drony s optickými vlákny jsou ještě obtížnější na létání než rádiem řízené drony. Kvůli těmto omezením se několik operátorů dronů, se kterými jsem mluvil, aktivně brání používání dronů s optickými vlákny. Navíc, i když náklady pravděpodobně klesnou, v současné době cena kabelu znamená, že dron s optickými vlákny s 10 kilometry kabelu stojí asi dvakrát tolik než rádiem řízený model podobného dosahu. A konečně, výrobní kapacity dostupné Ukrajině pro optické kabely jsou v současné době ve srovnání s rádiem řízenými drony poměrně omezené, což znamená, že je jich chronický nedostatek.

To vše znamená, že pokud by se mě člen armády NATO hypoteticky zeptal, zda by země NATO měly získat schopnosti bezpilotních letounů z pohledu první osoby, na základě mých zkušeností a vzhledem k současnému stavu technologie, pravděpodobně bych řekl ne, ať už jsou řízeny rádiem nebo optickými vlákny. Drtivou většinu misí dronů s pohledem z první osoby lze dokončit levněji, efektivněji nebo spolehlivěji jinými prostředky. Kromě toho jiní autoři poznamenali, že drony se stále nepřibližují účinkům, kterých lze dosáhnout hromadnou dělostřeleckou palbou. Odborníci na dělostřelecké systémy navíc neustále zaznamenávají větší spolehlivost a dostřel dělostřelectva.

Rozšíření používání dronů by také zahrnovalo zvýšení logistických schopností dronů. To znamená složitější a dražší logistiku pro drony, které by o zdroje soupeřily s jinými typy zbraní. Prozatím je nepravděpodobné, že by drony s pohledem první osoby plně nahradily jiné zbraňové systémy. Žádný vojenský lídr zatím vážně neobhajuje úplné zrušení dělostřelectva ve prospěch bezpilotních letounů s pohledem první osoby. To znamená, že armáda bude mít dva konkurenční logistické systémy: Jeden pro drony z pohledu první osoby a jeden pro dělostřelectvo.

Pro sofistikované armády NATO bych místo velkých investic do vývoje schopností bezpilotních letounů z pohledu první osoby v první řadě doporučil zajistit, aby jednotky v terénu měly dobře vycvičenou organickou minometnou podporu s dostatečnou zásobou munice. Minomety, stejně jako dělostřelectvo, nemohou být zastaveny špatným počasím, rušením nebo přeplněnými frekvencemi. Nemůže jim v tom zabránit ani ani temnota. Dobře vycvičená obsluha minometu dokáže spolehlivě zasáhnout cíl za méně než pět minut. Naše lety z pohledu první osoby trvaly asi 15 minut od počátečního požadavku do okamžiku, kdy dron zasáhl cíl, a to pouze tehdy, když byly podmínky optimální. Cena minometu za výstřel je nižší než u dronu z pohledu první osoby. Drony mohou mít nominálně výhodu nad minomety v dosahu, ale to je proměnlivé a závisí to na terénu, konkrétním umístění minometů vzhledem k místu odpálení dronů a nasazení zpravodajských, sledovacích a průzkumných prostředků, které najdou cíle pro drony nebo minomety. V praxi si nepamatuji jediný případ, kdy bychom zasáhli cíl, který byl mimo dostřel minometů, a určitě jsme nikdy nezasáhli cíl, který byl mimo dostřel dělostřelectva.

Za druhé, pro vzácné případy, kdy vojáci skutečně potřebují schopnost taktického, organického přesného úderu, a kdy je skutečné provedení takového úderu proveditelné, bych doporučil něco trochu špičkovějšího, než je dron z pohledu první osoby. Země NATO a jejich spojenci již vyrábějí vysoce kvalitní potulující se munici, jako je Switchblade. Taková potulující se munice poskytuje větší přesnost ve dne i v noci, snadnější použití a vyšší odolnost vůči elektronickému rušení než drony z pohledu první osoby. Jsou také dražší, ale jejich cena, stejně jako u dronů s pohledem z první osoby, klesá. Zdá se, že investice do kvality ospravedlňuje větší náklady, zejména proto, že nanejvýš jeden z deseti letů z pohledu první osoby je přesný úder.

