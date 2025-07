Maďarská policie zahájila řízení proti neznámému pachateli kvůli Budapest Pride

Pokuta může být až 200 tisíc forintů. Pro stát, který ekonomicky kolabuje, evidentně nový způsob, jak dohnat schodek - zdanit teplouše.



Maďarsko se právě přehouplo z frašky do tragédie. Policie místo ochrany občanů honí jejich identitu. A místo, aby si vládnoucí strana Fidesz přiznala, že se mjírozpadá společenská smlouva pod rukama, posílá do ulic kamery a žalobce.



V sobotu pod Alžbětiným mostem bylo jasně vidět, kdo se bojí víc: na jedné straně 200 tisíc lidí se smíchem a barvami v očích. A proti nim - Viktor Orbán se svým zákoníkem. Tenhle zápas už má vítěze. A je barevný.



Zákaz Budapest Pride, opřený o maďarský zákon na ochranu dětí, je absurdní už sám o sobě - jako by se láska dvou lidí stala radioaktivním odpadem. Ale že se maďarská policie skutečně dala do vyšetřování pochodu, který nejen že nikoho nezranil, ale byl veden pokojně, svědčí o tom, že státní moc už nevěří ve vlastní legitimitu. Když nezvládnete přimět lidi, aby vás brali vážně, začnete je vydírat strachem.Vtip roku? Klára Dobrevová, europoslankyně a místopředsedkyně EP, se demonstrativně udala sama. „Jsem zločinec, přišla jsem se udat,“ vzkázala policii. Alespoň někdo má v Maďarsku ještě páteř - a smysl pro ironii.Zato maďarská ultrapravice v čele s Elődem Novákem (strana Naše vlast, jak poetické), se mezitím ohání paragrafy jako katan na hřišti mateřské školky. Novák podal trestní oznámení, protože „Karácsony a spol.“ údajně organizovali zakázané shromáždění. Dodejme, že právě tihle hrdinové zabránili účastníkům přejít přes Most svobody - název mostu, mimochodem, čirý Orwell.Okolo 200 tisíc lidí v ulicích, rekordní účast, neonacisté v zádech, policie chránící průvod a zároveň ho filmující speciální technologií k rozpoznávání obličejů. Orwell by se nestačil divit. V Maďarsku se evidentně dají osobní svobody monitorovat se stejným zaujetím, s jakým je vláda potírá.A Orbán? Ten si jako správný vůdce nevšímá stavu silnic, nemocnic nebo vzdělávání, ale zato hlásí, že účastníci pochodu budou potrestáni. Ne za násilí. Ne za vandalismus. Ale za pochodování s duhou.