Íránský jaderný vědec: Teherán pravděpodobně přesunul jaderné komponenty před útokem na Fordow

3. 7. 2025

čas čtení 11 minut

Po sérii leteckých úderů, které 22. června nařídil prezident Donald Trump proti třem klíčovým íránským jaderným zařízením – po útocích, díky nimž Trump označil „úplné zničení“ těchto zařízení – se skutečná míra škod stala předmětem bouřlivé kontroverze. Otázka, zda byl íránský jaderný program skutečně zničen, nebo alespoň významně narušen těmito útoky, nyní zřejmě určí další fázi konfliktu mezi Izraelem, Íránem a USA. Po bombardování vydala Trumpova vláda řadu sebestředných prohlášení, v nichž vychvalovala úspěch útoku. „Íránské jaderné ambice byly zničeny,“ prohlásil ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu po útocích a dodal, že „operace, kterou prezident Trump naplánoval, byla odvážná a brilantní“ , informuje na webu Drop Site Murtaza Hussain.



Na rozdíl od rychlých tvrzení o úplném úspěchu vojenští analytici již dlouho tvrdí, že posouzení skutečného dopadu bombardování opevněných podzemních íránských jaderných zařízení bude pravděpodobně vyžadovat vyslání vojáků na místo, kteří provedou vizuální ověření, nebo dobrovolné potvrzení od íránských úřadů, které uskuteční vlastní vyšetřování.

Americké údery zasáhly tři samostatné íránské jaderné komplexy v Isfahánu, Natanzu a Fordow. Z těchto tří byl nejvíce opevněn Fordow, který byl postaven hluboko uvnitř hory, aby odolal leteckým útokům. Íránská vláda vyslala smíšené signály ohledně rozsahu škod, které jejich jaderný program utrpěl v důsledku bombardování. Íránské zdroje s pozadím v jaderném programu, které hovořily s Drop Site, však tvrdily, že zařízení byla postavena tak, aby odolala takovým bombardováním, a že v očekávání války již byly učiněny přípravy na přepravu citlivých materiálů na jiná místa, aby byly uchráněny před dlouho očekávaným útokem USA.

Mahmoud Reza Aghamiri, íránský profesor jaderného inženýrství a bývalý vědec Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), který nadále pracuje jako konzultant této organizace, řekl Drop Site, že zejména z komplexu Fordow byly evakuovány citlivé materiály dlouho před americkými útoky. „Zařízení ve Fordow bylo dva měsíce před válkou vyklizeno od odstředivek a štěpného materiálu,“ řekl Aghamiri. Aghamiri dále tvrdil, že citlivé jaderné odstředivky byly demontovány a rozvezeny do pěti různých míst daleko od zařízení.

„Íránské úřady tvrdily, že zařízení bylo těžce poškozeno, aby se zabránilo mezinárodnímu vyšetřování osudu obohaceného uranu, který tam byl skladován,“ dodal Aghamiri.

Zařízení byla zasažena několika 30 000 librovými bombami známými jako Massive Ordnance Penetrators (MOP), které svrhly americké bombardéry B-2 Spirit. Izraelská armáda tyto letouny ani munici nevlastní, a proto bylo k zásahu proti cílům zapotřebí přímé zapojení USA. Útoky způsobily ověřitelné škody na nadzemních zařízeních souvisejících s programem, ale rozsah škod na opevněných podzemních vrstvách není na satelitních snímcích viditelný.

„Výbuchy zasáhly horní a střední infrastrukturu, zatímco opevněná spodní infrastruktura zůstala nedotčena, což podkopává věrohodnost amerických prohlášení o rozsáhlých škodách,“ řekl Aghamiri konkrétně o útoku na Isfahán a dodal, že stávající zásoby Íránu čítající přibližně 460 kilogramů obohaceného uranu nebyly útoky zasaženy.

Aghamiriho tvrzení o přepravě citlivého materiálu z cílených míst nelze nezávisle ověřit a není také jasné, zda citlivé zařízení, jako jsou jaderné odstředivky, mohlo přežít nárazy tlakových vln způsobených těžkou municí USA. Ostatní íránští představitelé se k dopadu útoků na jejich jaderný program, který zahrnoval také vlnu atentátů, při nichž zahynulo až tucet íránských jaderných vědců, vyjádřili nejednoznačně. Nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí uvedl, že útoky „nedosáhly ničeho významného“. Naproti tomu íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí prohlásil, že „ztráty nejsou malé a naše zařízení byla vážně poškozena“.

Aghamiriho komentáře však odrážejí prohlášení Mohsena Rezaie, bývalého velitele Íránských revolučních gard a poradce nejvyššího vůdce Alího Chameneího, který po útocích íránské televizi řekl, že vládní úředníci dospěli k závěru, že válka se chystá již od března, a před jejím vypuknutím začali přesouvat blíže nespecifikovaný jaderný materiál na náhradní místa.

V dnech před útokem satelitní snímky společnosti Maxar Technologies zachytily velký počet nákladních vozidel v blízkosti zařízení ve Fordow. Někteří úředníci spekulovali, že tyto nákladní vozy byly zapojeny do zasypávání vchodů do areálu, aby zabránily diverzní izraelské operaci, o které se veřejně mluvilo v týdnech před útokem.

Po úniku tajných zpravodajských informací o bombových útocích se rozsah škod stal předmětem intenzivní veřejné debaty v USA. Předběžná zpráva Úřadu vojenského zpravodajství (DIA) zveřejněná po útocích tvrdila, že útok „nezničil klíčové součásti jaderného programu země a pravděpodobně jej pouze o několik měsíců zpozdil“. Uniklá zpráva byla rozhořčeně popřena Trumpovou administrativou, která vyzvala k nalezení a stíhání osoby, která informace vynesla. Administrativa také citovala protichůdná tvrzení ředitele CIA Johna Ratcliffea a Izraelské komise pro atomovou energii, že americké bombardování způsobilo „vážné poškození“ a „nefunkčnost“ jaderných zařízení.

Odborníci na šíření jaderných zbraní tvrdí, že protichůdná prohlášení pravděpodobně odrážejí spor o rozsahu škod způsobených podzemním zařízením. Dodali však, že opakované útoky pomocí MOP, které byly částečně navrženy za účelem zničení íránského jaderného programu, pravděpodobně vážně poškodily jejich funkčnost.

Ankit Panda, odborník na šíření jaderných zbraní a Stanton Senior Fellow v programu jaderné politiky v Carnegie Endowment for International Peace, uvedl, že „DIA pravděpodobně naznačuje, že bombardování pravděpodobně nezničilo podzemní haly s odstředivkami ve Fordow. Je však důležité si uvědomit, že je stále velmi nepravděpodobné, že bombardování nepoškodilo žádné odstředivky, které se tam nacházely.“ Dodal: „Jedná se o extrémně citlivé, precizně konstruované stroje – tlakové vlny nebo výpadky proudu by mohly snadno způsobit jejich nekontrolovatelné otáčení a zničení. Je tedy možné, že platí obojí: Fordow může být jako místo pro obohacování uranu vyřazeno z provozu, i když samotné zařízení nebylo zcela zničeno.“

Po útocích předseda Sboru náčelníků štábů generál Dan Caine sdělil americkým senátorům, že USA v Isfahánu nepoužily bomby určené k ničení bunkrů, protože zařízení v tomto místě byla zakopána tak hluboko, že by je munice nepoškodila. Američtí představitelé naznačili, že stávající zásoby obohaceného uranu, které by v případě rozhodnutí íránských představitelů stačily na výrobu několika jaderných zbraní, mohou být zakopány v Isfahánu a Fordow.

Toto však nebylo nijak ověřeno a objevily se obavy, že snadno přepravitelné materiály mohly být před válkou přemístěny a jsou stále k dispozici íránské vládě. Ačkoli zařízení spojená s íránským jaderným programem utrpěla rozsáhlé škody, z nichž některé lze ověřit ze satelitních fotografií, nic nenasvědčuje tomu, že by tyto škody znamenaly konec íránského jaderného programu nebo dokonce bránily Íránu ve vývoji zbraně z jeho stávajících zásob obohaceného uranu, pokud by se k tomu rozhodl.

„Existuje mnoho neznámých – nejasnosti ohledně tajných zařízení a stavu vysoce obohaceného uranu. Existují pochybnosti o tom, zda Íránci obohacený uran přemístili, ale musíme to brát vážně,“ řekl Panda. „Představte si to takhle: může jít o několik předmětů velikosti pivních sudů. Ty můžete hodit do kufru auta a odvézt, ale odstředivky jsou něco jiného. Jsou to velké, přesné přístroje, které je třeba přemísťovat s extrémní opatrností. Pokud by byly odstředivky ve Fordow zničeny, bylo by pravděpodobně snazší je znovu postavit, než se pokoušet o opravu.“



Íránské úřady zaujaly po konfliktu vzdorný postoj. Po útocích USA a Izraele na jaderná zařízení Íránu se íránský parlament rozhodl zastavit další spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) a podle zpráv zakázal ve svých stávajících zařízeních instalovat kamery požadované mezinárodními dohodami o monitorování. V poválečném projevu místopředseda íránského parlamentu Hamid Reza Haji Babaei uvedl, že „nedávná 12denní válka je pokračováním 47 let trvajících nepřátelských akcí vedených Spojenými státy proti íránskému národu. Jádrem tohoto nepřátelství nejsou rakety ani jaderný program – jde o íránský lid.“ Íránští představitelé již dříve naznačili, že mají připravené nouzové plány, jak v případě vypuknutí války reagovat a zachovat své jaderné kapacity. V dubnu Ali Shamkhani, bývalý šéf íránské Rady národní bezpečnosti a vyjednavač v jaderných rozhovorech s USA, které válka přerušila, napsal na sociálních sítích: „Pokračující vnější hrozby a stav vojenského útoku proti Íránu mohou vést k odstrašujícím opatřením, včetně vyhoštění inspektorů MAAE a zastavení spolupráce. Zvažuje se také přesun obohaceného materiálu na bezpečné místo.“ Shamkhani byl 13. června zraněn při pokusu o atentát, který na něj spáchal Izrael v jeho domě. Původně byl prohlášen za mrtvého, ale o několik dní později se objevil na veřejném pohřbu obětí útoku, kde zopakoval své poselství, že jaderný program bude pokračovat. „I za předpokladu úplného zničení zařízení hra neskončí, protože obohacené materiály, místní odborné znalosti a politická vůle zůstanou zachovány. A nyní je politická a praktická iniciativa spolu s právem na legitimní obranu v rukou strany, která hraje chytře a vyhýbá se náhodným útokům,“ napsal na internetu a dodal: „Překvapení budou pokračovat!“ Ředitel MAAE Rafael Grossi varoval, že i přes těžké poškození jaderných zařízení by Írán mohl obnovit své obohacovací kapacity během několika měsíců, protože si zachoval zásoby uranu a technické znalosti. „Kapacity mají. Mohou mít, řekněme, během několika měsíců několik sad s odstředivkami, které budou produkovat obohacený uran, nebo i méně,“ řekl Grossi. Íránská vláda dlouho odolávala co se přezbrojení svého jaderného programu týče a místo toho jej využívala jako vyjednávací nástroj k odstranění západních ekonomických sankcí vůči zemi. Po útocích se v Íránu ozývají hlasy, aby se země stáhla z globálních dohod o nešíření jaderných zbraní a případně vyvinula zbraň jako odstrašující prostředek, který by ji ochránil před dalšími útoky.

Celý text v angličtině ZDE

0