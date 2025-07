Izrael před jednáním o příměří zesiluje smrtící bombardování Gazy

3. 7. 2025

čas čtení 6 minut



Úředníci uvádějí, že od středeční noci zahynulo asi 90 lidí



Izrael před blížícími se jednáními o příměří zesílil ofenzivu v Gaze. Válečné lodě a dělostřelectvo zahájily jedno z nejkrvavějších a nejintenzivnějších bombardování zdevastovaného palestinského území za mnoho měsíců.



Zdravotníci a úředníci v Gaze oznámili, že během noci a ve čtvrtek bylo zabito asi 90 lidí, včetně mnoha žen a dětí. V úterý v noci a ve středu byl počet obětí ještě vyšší, uvedli. Mezi oběťmi je i Marwan al-Sultan, kardiolog a ředitel indonéské nemocnice v severní Gaze, který zahynul při leteckém útoku, při kterém zemřela také jeho žena a pět dětí.



Navzdory nové vlně násilí v Gaze vzrostly naděje na příměří poté, co Donald Trump v úterý oznámil, že Izrael přijal podmínky možné dohody s Hamásem. Dohoda by zahrnovala 60denní příměří, částečné stažení izraelských sil z Gazy a propuštění některých rukojmích, které Hamás stále drží.



Izraelská bezpečnostní rada se měla ve čtvrtek večer sejít, aby rozhodla, zda rychle přistoupí k dohodě s Hamásem, nebo nařídí další eskalaci vojenských operací.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má v neděli odletět do Washingtonu na jednání s Trumpem a vysokými představiteli USA. Očekává se, že budou diskutovat o příměří, nedávné válce mezi Izraelem a Íránem a možnostech ambiciózních regionálních dohod.



Na začátku tohoto týdne izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar hovořil o „pozitivních signálech“ pro příměří a ministr energetiky Eli Cohen řekl zpravodajskému webu Ynet, že „rozhodně existuje ochota pokročit k dohodě“.



Předchozí příměří mezi Izraelem a Hamásem se zhroutilo v březnu, když Izrael porušil slib přejít do druhé fáze jednání.



Od té doby bylo v Gaze při opakovaných vlnách izraelských leteckých útoků, ostřelování a střetů mezi izraelskými vojáky a zbývajícími militanty Hamásu zabito téměř 6 500 lidí.



Ačkoli byla úplná blokáda Gazy uvalená Izraelem nyní částečně zrušena, k nejzranitelnějším obyvatelům území, kterým hrozí hladomor, se dostávají pouze velmi omezené zásoby.



Mezi čtvrtečními oběťmi byly desítky Palestinců, kteří se pokoušeli získat humanitární pomoc. Pět lidí bylo zabito izraelskou palbou na cestě do center provozovaných Gazskou humanitární nadací, novou a tajnou soukromou organizací podporovanou USA a Izraelem, která v květnu začala distribuovat základní potravinové balíčky ze čtyř center chráněných izraelskými silami.



Asi 45 Palestinců, kteří hledali pomoc, bylo podle palestinských úředníků zabito jinde na území, údajně izraelskou palbou. V posledních týdnech byly zabity stovky lidí, kteří se shromáždili v obrovských davu kolem vypleněných nákladních vozidel a konvojů přivezených do Gazy OSN.



Izraelská armáda v pondělí přiznala, že palestinští civilisté byli při hledání pomoci zraněni a že její jednotky dostaly nové pokyny po tom, co nazvala „poučením“.



Vlna intenzivních útoků posledních dnů se zdá být zaměřena na vyvinutí tlaku na Hamás v jednáních. Zaměřuje se na sever Gazy, kde je militantní islamistická organizace stále zakořeněna, i když značně oslabená.



Ve čtvrtek bylo v Gaze zabito 12 lidí a mnoho dalších zraněno při útoku na školu Mustafa Hafez, která poskytuje útočiště vysídleným osobám, v čtvrti Al-Rimal, uvedl Mohammad al-Mughayyir, představitel civilní obrany.



Záběry pořízené místními novináři ukazují děti bloudící mezi spálenými troskami vybombardovaného úkrytu, kde doutnají hromady spáleného odpadu.



Dav truchlících se shromáždil u nemocnice al-Shifa, kde muži a ženy plakali nad těly mrtvých.



„Nemáme už žádný život. Ať nás prostě vyhladí, abychom konečně mohli odpočívat,“ řekla jedna žena, která při útoku přišla o příbuzné a nechtěla uvést své jméno.



„Už nám nic nezbylo. Ztratila jsem dvě dcery a teď uhořela i moje neteř se šesti dětmi a manželem,“ řekla.



Izraelská armáda uvedla, že jejím cílem byl klíčový militant Hamásu působící ve škole, že lituje jakéhokoli zranění „nezúčastněných osob“ a že přijala opatření k minimalizaci takových škod.



Očekává se, že Hamás v pátek vydá první reakci na návrhy příměří, ale je rozdělený. Politické vedení mimo Gazu, které sídlí hlavně v Kataru a Istanbulu, je pro příměří, ale ti, kteří jsou přímo na území, chtějí pokračovat v boji, uvedly zdroje blízké hnutí.



Analytici uvedli, že úspěch Izraele v krátké válce s Íránem minulý měsíc posílil politickou pozici Netanjahua, který je nyní méně závislý na podpoře krajně pravicových koaličních partnerů, kteří se staví proti jakékoli dohodě s Hamásem. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že izraelská veřejnost chce ukončit válku a přivést zbývající rukojmí domů.



Egyptští a izraelští představitelé informovaní o jednáních uvedli, že nový návrh požaduje, aby Hamás propustil 10 z 50 rukojmích stále zadržovaných v Gaze – osm první den a dva poslední den. Na oplátku by Izrael stáhl vojáky z některých částí Gazy, umožnil výrazné zvýšení pomoci do tohoto území a propustil stovky palestinských vězňů zadržovaných v izraelských věznicích.



Regionální diplomat informovaný o jednáních uvedl, že nyní existuje „velká příležitost“ k dosažení dohody. „Z informací, které máme, vyplývá, že lidé jsou připraveni,“ řekl.



Zdá se, že existuje také shoda ohledně dodávek pomoci do Gazy, přičemž humanitární pomoc bude pravděpodobně koordinovat OSN a Palestinský červený půlměsíc, ale GHF bude pokračovat ve své činnosti. Nová dohoda by vedla k tomu, že po dosažení příměří by Gazu spravovala skupina kvalifikovaných Palestinců bez politické příslušnosti.



Stále však existují velké rozdíly. Izrael chce odzbrojení Hamásu a vyhnání jeho vedení z Gazy, zatímco Hamás chce záruku trvalého ukončení nepřátelských akcí.





Válka v Gaze byla vyvolána útokem na jižní Izrael v říjnu 2023, při kterém militanti vedeni Hamásem zabili 1 219 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 osob. Izrael od té doby zavraždil 57 012 lidí v Gaze, rovněž převážně civilistů.





Zdroj v angličtině ZDE

