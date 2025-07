Siamští zločinci: Trump a Netanjahu

3. 7. 2025

Donald Trump se nyní pokouší zastrašit izraelskou justici, aby zrušila tři trestní řízení proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Za tímto účelem se Trump a Netanjahu stali globálními spojenci, kteří spolu vedou kampaň za své znovuzvolení. Oba muži se stali siamskými zločinci, kteří sdílejí kriminální chování a brání se navzájem před zneužíváním úřadu. Oba muži projevují pohrdání a neúctu k soudním systémům svých zemí. Trumpovi napomáhá poslušný Nejvyšší soud USA (SCOTUS) a zmanipulovaný proces výběru kandidátů senátorem Mitchem McConnellem, zatímco Netanjahu zastrašil svou soudní komisi mimoprávními manipulacemi, aby odložil svůj soudný den na neurčito, soudí H. Scott Prosterman.

V domácí politice Trump vydírá americké univerzity hrozbami soudních žalob a mnoho právnických firem, aby ustoupily jeho fašistickým požadavkům. Nyní Trump pohrozil, že pokud nebude soud zrušen, pozastaví vojenskou pomoc USA. Trump se pohrdavě ptá: „Jak je možné, že izraelský premiér může být nucen sedět celý den v soudní síni kvůli NIČEMU (doutníkům, panákovi Bugs Bunnymu atd.). Je to POLITICKÁ ČARODĚJNICKÁ HONBA, velmi podobná té, kterou jsem byl nucen snášet já,“ čímž odhalil svůj nahý, zlovolný narcismus. Snaží se vykreslit Bibiho, válečného zločince, jako mučednického hrdinu, který potřebuje osvobození, když říká: „Právě jsme dosáhli velkého vítězství s premiérem Bibi Netanjahuem v čele – a toto naše vítězství značně pošpiní,“ uzavřel Trump. „NECHTE BIBIHO ODEJÍT, MÁ DŮLEŽITOU PRÁCI!“ A teď varování před vtipem: Netanjahu na to odpověděl: „Ještě jednou děkuji, @realDonaldTrump. Společně uděláme Blízký východ znovu velkým!“

V roce 2019 byl Netanjahu obviněn z úplatkářství, podvodu a zneužití důvěry v samostatných trestních případech. A stejně jako Trump těží z poslušného Nejvyššího soudu a soudních úředníků, kteří jsou jím buď okouzleni, nebo zastrašeni, Netanjahu se těší neúměrně přátelskému senátu, který je příliš velkorysý s odklady a prodlouženími. Nyní je nejlepším termínem pro obnovení řízení měsíc září.

Trump to nazývá „honem na čarodějnice“ a tvrdí, že „Bibi a já jsme právě prošli peklem, bojovali jsme proti velmi tvrdému a brilantnímu dlouholetému nepříteli Izraele, Íránu, a Bibi nemohl být lepší, bystřejší ani silnější ve své lásce k neuvěřitelné Svaté zemi“. Oba muži mají špatný zvyk zasahovat do volebních a nyní i soudních záležitostí druhé země, a to navzájem. Bibi pronesl rouhavý projev před Kongresem na pozvání Trumpových přisluhovačů a vzájemně se podporovali ve svých volbách. Nyní jsou globálními spolukandidáty a berou nás s sebou do pekla.

Poté, co Trump znovu posílil Netanjahua tím, že ustoupil jeho dlouhodobému požadavku, aby USA bombardovaly Írán, chce, aby izraelský soudní systém byl stejně poslušný, jako je ten americký pod Trumpovou nadvládou. Vedením k tomuto stavu oba muži převrátili normy slušnosti do té míry, že „militarismus, laissez-faire kapitalismus a lhostejnost k lidskému utrpení chudých jsou považovány za pozitivní ctnosti“. Tato slova použil autor Stanley Booth v roce 1984 k popisu dopadů politiky Ronalda Reagana, když poznamenal, jak „atmosféra ve Spojených státech byla radikálně odlišná od té, která panovala na konci šedesátých let“. Boothovo charakterizování Reaganova vlivu nám připomíná přímou linii mezi Reaganem a Trumpem, která prochází prezidenty Georgem Bushem a Georgem W. Bushem. Boothova kniha The True Adventures of the Rolling Stones je považována za zásadní knihu o historii hudby s moudrým odkazem na politickou dynamiku.

V návaznosti na tuto inverzi Trump kriminalizuje institucionální snahy o prosazování diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) ve veřejném i soukromém sektoru, čímž mění dlouho udržované veřejné ctnosti v kriminální hrozbu pro svůj nový světový řád. Tím, že se nyní vměšuje do izraelského soudního systému jménem Netanjahua, Trump bezostyšně rozšiřuje svůj vliv mimo USA, aby z něj učinil globální úsilí, a vyvolává tím námitky. Deník Ha’aretz to trefně charakterizoval jako „... pozoruhodný zásah amerického prezidenta do trestního soudního systému zahraničního spojence, který má několik zjevných paralel s Trumpovým vlastním hněvem vůči vlastnímu trestnímu řízení a jeho loňskému odsouzení“. Dokonce i poslanec Simcha Rothman, jeden z Bibiho krajně pravicových spojenců v parlamentu, souhlasil, že ačkoli oceňuje Trumpovo bombardování Íránu, „americký prezident by se neměl vměšovat do izraelského soudního řízení“, a zdůraznil význam zachování soudní nezávislosti.

Trumpova mimoprávní obhajoba Bibiho je ostrým obratem oproti předchozímu týdnu, kdy se rozčílil kvůli izraelskému bombardování Íránu, hned poté, co Trump vyhlásil na sociálních sítích příměří. Řekl: „Izrael, jakmile jsme uzavřeli dohodu, svrhl na Írán spoustu bomb... Nejsem s Izraelem spokojen... Bojují tak dlouho a tak tvrdě, že už nevědí, co sakra dělají.“ Teď chce, aby byl Bibi omilostněn, stejně jako ho omilostnili jeho republikánští přisluhovači v Kongresu. Itamar Ben-Gvir poctil Trumpa tím, že zopakoval jeho vymyšlenou paranoiu o spiknutí „hlubokého státu“ proti Bibimu. Naštěstí izraelský prezident Isaac Herzog řekl, že omilostnění „v současné době není na pořadu dne“, i když má pravomoc to udělat.

Trump se snaží argumentovat, že jakékoli trestní obvinění proti oběma je „politicky motivované“. Faktem však je, že soudní procesy s těmito muži jsou pouze právním procesem, který je reakcí na hluboce protiprávní chování a bezprecedentní úroveň sebestřednosti, podvodů a chamtivosti. Trumpovo tvrzení o imperiálním globálním postavení bylo jasně vidět, když řekl: „Spojené státy americké utrácejí miliardy dolarů ročně ... na ochranu a podporu Izraele. To nebudeme tolerovat.“

Nyní se mnoho Izraelců ptá, proč si Bibi nemůže najít čas na své dlouho odkládané soudní stání, když se hrozby ze strany Hamásu, Hizballáhu a Íránu zmírnily. Jako výmluvu pro odklady použil falešné obavy o národní bezpečnost, z nichž některé byly absurdně triviální. Netanjahu se také pokusil argumentovat, že budoucnost bezpečnosti Izraele závisí na jeho soudu a na tom, zda se vyhne vězení. Uprostřed všech těchto skandálů ho bývalý premiér Naftali Bennett vyzval k rezignaci slovy: „Je u moci už 20 let... to je příliš,“ řekl Bennett. „Nese těžkou odpovědnost za rozdělení izraelské společnosti.“

Donald Trump se nespokojí s tím, že byl v nedávných rozhodnutích Nejvyššího soudu jmenován králem Spojených států. Vždy bude chtít víc. Doufejme, že on, Netanjahu a McConnell skončí s blátem na tváři.

