George Monbiot: Za sdílení tohoto videa můžete být odsouzeni na čtrnáct let do vězení

3. 7. 2025

čas čtení 14 minut

BREAKING: UK Parliament votes to proscribe Palestine Action by 385 to 26 votes.



If the bill goes through, sharing this video could get you 14 years in prison: pic.twitter.com/ZG8iZ0HVca — Double Down News (@DoubleDownNews) July 2, 2025

Za natočení tohoto videa mi hrozí 14 let vězení. Ve skutečnosti, pokud toto video sdílíte, můžete také dostat 14 let vězení, protože toto video vyjadřuje podporu britské skupině Palestine Action. Můžete ustřelit končetiny dítěti, v pořádku, žádný problém. Můžete přímo a úmyslně střílet na novináře, akademiky. Můžete vyhodit do vzduchu celé rodiny. Můžete střílet na lidi, kteří stojí ve frontě na potravinovou pomoc. Můžete si dělat, co se vám zlíbí, a tato vláda vás za to neodsoudí.

Ale stačí nastříkat trochu barvy na válečná letadla, na válečné zbraně, a ta barva se stane skutečnou válečnou zbraní. Stane se skutečnou agresí, stane se, slovy Yvette Cooperové, hanebným útokem.





Yvette Cooperová, ministryně vnitra Spojeného království, nikdy nepoužila slova „hanebný útok“ v souvislosti s ničím, co izraelská vláda udělala Palestincům. Každý den vraždí, mrzačí v naprostém rozporu s mezinárodním právem, a ona nikdy nepoužila výraz „hanebný útok“ ani žádný podobný výraz. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Ráda se fotí s izraelskou velvyslankyní.





Skvělé kamarádky, skvělé kamarádky, s představitelkou vlády, která právě v tuto chvíli páchá genocidu. Nemůže to být více do očí bijící. Nemůže to být více zřejmé. Netanjahu nebude spokojen, dokud každý Palestinec v Gaze nebude mrtvý, zmrzačený nebo vysídlený. A přesto je stále podporován britskou vládou. Stále posílá zbraně a součástky zbraní izraelské vládě, poskytuje jí špionážní podporu, diplomatickou podporu, zatímco ona páchá genocidu.





A pak tito lidé přijdou a mají tu drzost poučovat nás o právu, poučovat nás o tom, co je morálně správné a co není. A jedna věc, kterou morálně nemůžete udělat, absolutně nemůžete, je nastříkat barvu na letadlo.









Protože vláda nemá vůbec žádné ospravedlnění pro zákaz mírové, nenásilné protestní skupiny a její označení za teroristickou skupinu, musela si vymyslet ospravedlnění. Místo toho o nich musela lhát a máme tu nejmenovaného úředníka ministerstva vnitra, který říká, že možná berou peníze od Íránu. Ano, myslím, že berou peníze od Íránu.





Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Jedná se o přímou pomluvu, která se snaží ospravedlnit neospravedlnitelnou politiku, ale pokud mluvíme o přijímání peněz od lidí spojených s teroristickými režimy, pak Yvette Cooper přijala peníze od lobbistů příznivě nakloněných izraelské vládě.





„Co se stalo s těmi jmény, která jsme právě předali ambasádě?“





„Peníze máme. Je to víc než 1 000 000 liber. Vím, že musí být. A teď mám peníze. Takže z Izraele. Není to fyzicky. Je to schválení.“





„Nemyslel jsem, že to máš v tašce.“





Nyní jsme se dozvěděli, že lobbistická skupina We believe in Israel, která je velmi blízká izraelské vládě, tlačila na britskou vládu, aby označila Palestine Action za teroristickou skupinu.





Lidé jako Starmer a Cooperová nemají vůbec žádný morální kompas. Jdou tam, kam je vede proud moci, a když mocné zájmy řeknou, že to je to, co chtějí, ve své současné podobě jako ministři

jim dají, co chtějí.





Jsou naprosto vyděšení z moci. Jsou vyděšení z moci miliardářského tisku. Jsou vyděšení z moci vlády USA. Zdá se, že jsou také vyděšení z moci izraelské vlády.





A nechtějí, aby je někdo viděl, jak se staví proti některému z těchto zdrojů moci. Místo toho se před nimi plazí a dávají jim, co si řeknou, a dokonce promění zcela mírumilovnou protestní organizaci v teroristickou skupinu na příkaz lobbistů spřátelených s izraelskou vládou.





Podle Úmluvy o genocidě mají státy povinnost genocidě předcházet a trestat ji. Britská vláda nejenže tuto povinnost neplní, ale dokonce genocidě napomáhá a podporuje ji, zatímco Palestine Action hájí ducha Úmluvy o genocidě. S obrovskou odvahou se snaží genocidě zabránit. Nehrozí jim jen vězení, ale také ostouzení. Ve všech médiích jsou označováni za nepřátele. Jsou antisemité, protože se staví proti chladnokrevné vraždě desítek tisíc civilistů.









Ale oni se snaží, jak nejlépe umí, dodržovat ducha Úmluvy o genocidě, kterou britská vláda vůbec nedodržuje. Palestinská akce je mnohem více v souladu s tím, co lidé v této zemi chtějí, než britská vláda.









Palestine Action se nesnaží jen o dodržování zákona, ale je v souladu s veřejným míněním v této věci.

Vláda je daleko od zákona i veřejného mínění, ale mezinárodní právo ji vůbec nezajímá a zdá se, že ji nezajímá ani demokracie.









Existuje mnoho precedentů, kdy poroty shledaly lidi nevinnými za jednání velmi podobné tomu, které podnikla organizace Palestine Action.





Například v roce 1996 sabotovaly čtyři ženy válečná letadla vyráběná ve Velké Británii a určená pro indonéskou vládu, která páchala zvěrstva na okupovaném území Východního Timoru. Byly shledány nevinnými, protože porota jejich jednání považovala za ospravedlnitelné.





V roce 2003 aktivisté narušili cisternové vozy, které měly doplnit palivo americkým letadlům směřujícím do Iráku, a byli shledáni nevinnými. Jednoho z nich zastupoval u soudu Keir Starmer. Byl jejich obhájcem. A nyní tentýž muž stojí v čele vlády, která chce z pokojných demonstrantů, kteří stříkají barvou na válečná letadla, udělat teroristickou organizaci. To je neuvěřitelné pokrytectví.





V roce 2017 se aktivisté pokusili odzbrojit stíhačky Typhoon, které směřovaly do Saúdské Arábie, kde mohly být použity k páchání válečných zločinů v Jemenu. Opět byli shledáni nevinnými.





V roce 2024 byla organizace Palestine Action shledána nevinnou, protože její činy byly porotou shledány oprávněnými. V jednom případě společnost Elbit Systems, zbrojařská firma, proti které Palestine Action bojuje, lobovala u britské vlády za obnovení procesu s aktivisty z Palestine Action poté, co byla jejich obvinění zamítnuta.





To je součástí dlouhé tradice, kdy poroty osvobozují lidi, kteří technicky porušili zákon, ale v očích porotců existuje jasné ospravedlnění tohoto porušení zákona, protože zabránili spáchání většího zločinu. To je součástí dlouhé a ctihodné tradice britského soudnictví. Lidé z Palestine Action se zaměřují na zbrojní firmy, které dodávají zbraně do Izraele.





Nedělají to pro sebe, nedělají to z sobeckých důvodů. Právě naopak. Nesmírně za to trpí. Jsou stavěni před soud za to, že se snaží zabránit zabíjení jiných lidí. To je skutečný lidský altruismus. To je obdivuhodné. Jsou to obdivuhodní lidé, kteří si za to, co dělají, zaslouží náš hluboký respekt.









To je snad nejdrakoničtější věc, kterou kdy ministr vnitra ve Velké Británii za posledních 30 let udělal. A dělá to ministryně vnitra z Labouristické strany.





Před několika lety se ministryně vnitra Yvette Cooperová objevila v parlamentu s kokardou v barvách sufražetek. Ve skutečnosti měla i oblečení v barvách sufražetek. A vyjádřila podporu sufražetkám.





„Které bojovaly za to, aby tolik žen mohlo vyjádřit svůj názor.“





Bezpečné gesto po 100 letech. Nikdo ji za to neodsoudil. Ale nemám nejmenší pochybnost, že kdyby sufražetky byly aktivní dnes, Yvette Cooperová by je zakázala jako teroristickou organizaci.





Nejenže se zapojovaly do mírových přímých akcí, jaké dnes provádějí protestní hnutí, ale dokonce kladly bomby. Bičovaly Winstona Churchilla. Dělaly všechny možné věci, které by dnes byly považovány za násilné činy.





Tyto ženy byly považovány za nepřátele správně smýšlející společnosti. Za nepřátele establishmentu, ale o sto let později, když je to bezpečné, můžeme tyto ženy přijmout a říci: „Ano, samozřejmě, že stojíme v solidaritě s velkou tradicí sufražetek, aktivistek za občanská práva, chartistek a všech ostatních lidí, na které by Yvette Cooper v jiné době poslala dragouny, aby je pobili šavlemi.“





Dnešní padouši, kteří požadují věci, které jim establishment nechce dát, jsou zítřejší hrdinové. A dnešní hrdinové byli ve své době padouchy. Tato ministryně vnitra, která se hlásí k Labouristické straně, která vzešla z dělnického hnutí, které bylo protestním hnutím proti drancování kapitálu a které nám zajistilo tolik našich základních svobod, plive do tváře této tradici.





Jsem už trochu unavený argumentem, že pokud nyní zavedeme drakonické zákony, dostaneme špatnou vládu, která tyto drakonické zákony zneužije. Počkejte chvíli. Drakonické zákony jsou zneužíváním zákona. Jsou zneužívány hned od začátku. Tato vláda zneužívá zákon. Klasifikuje zcela nenásilné lidi jako teroristy. To je přímo autoritářské zneužívání zákona.





Mohli bychom však potenciálně dostat ještě autoritářštější vládu, a to, co dělá současná labouristická vláda, je, že ji vybavuje celou sadou represivních zákonů a represivních výkladů zákona, takže pokud se dostane k moci, může říct: „Všichni, koho nemáme rádi, pro mé přátele všechno, pro mé nepřátele zákon.“





Tím se degraduje význam terorismu. Znehodnocuje se hodnota terorismu. Terorismus je terorismus. Je to pokus terorizovat lidi extrémními násilnými činy. To je terorismus. To například dělá v současné době izraelská vláda v Gaze. To je terorismus. To rozhodně nedělá Palestine Action, ale zatímco vláda neodsoudí terorismus jako terorismus, když ho páchá jeden z jejích spřátelených států, odsoudí mírovou přímou akci jako terorismus, když se dotkne zájmů jednoho z těchto spřátelených států.









Všichni bychom mohli být snadno zakázáni. Každý, kdo se zapojí do protestního hnutí, by se mohl ocitnout na špatné straně, a to je klasický trik diktátorů. Autoritáři po celém světě a v průběhu celé historie popisovali své oponenty jako teroristy, a to je nástroj autoritářů. Nástroj diktátorů, který nemá místo v takzvané demokracii.





V demokratické výbavě je mnoho, mnoho nástrojů. Ano, potřebujete masové demonstrace. Potřebujete miliony lidí v ulicích, ale z příprav na válku v Iráku víme, že ani miliony lidí v ulicích nestačí. Potřebujete jiné způsoby, jak upoutat pozornost veřejnosti, jak odhalit zločiny.





Stejně jako suffražetky předtím, stejně jako bojovníci proti apartheidu, stejně jako aktivisté za občanská práva, všichni lidé, které dnes ctíme, ale kteří byli ve své době nenáviděni, Palestine Action poskytuje demokracii nezbytnou službu.





Pokud může policie z rozmaru zakázat demonstraci, jak jí to nové zákony umožňují, a pokud je přímá akce nyní považována za terorismus, co nám zbývá? Jaké demokratické akce můžeme podniknout kromě toho, že každých pět let zaškrtneme křížek na kousku papíru, což je parodie demokracie?









Věřím, že nastal čas, abychom se postavili jako Spartakus a jeden po druhém řekli: „Podporuji palestinské hnutí. Podporuji palestinské hnutí.“





Pokud to udělají desítky tisíc z nás, co udělají oni? Zatknou nás a uvězní jako sympatizanty terorismu jen proto, že jsme řekli, že podporujeme nenásilné protestní hnutí? Spoutají nás a odvedou pryč? To se uvidí. Já podporuji Palestine Actioni a chci, abyste to řekli také.





Je to orwellovské, že lidé, kteří se snaží zastavit genocidu, jsou označováni za teroristy těmi, kteří tuto genocidu podporují a napomáhají jí.Yvette Cooperová je také příznivkyní Labour Friends of Israel (Labouristických přátel Izraele), jejichž předseda byl zachycen na kameru, jak diskutuje o platbě 1 000 000 liber s úředníkem izraelské ambasády:To z vás zřejmě dělá antisemitu. Pokud vám na tom záleží, jste terčem palby.Jasná většina lidí chce zbrojní embargo proti izraelské vládě, což je v souladu s mezinárodním právem. Neměli bychom dodávat zbraně vládě, která se dopouští genocidy. V mezinárodním právu je to naprosto jasné.Britská vláda zjevně věří, že ochrana válečných letadel, dronů a bomb je mnohem důležitější než ochrana dětí a ostatních obyvatel Gazy. Ve svém hodnotovém žebříčku doslova staví zbraně nad lidský život.Místo toho nám říkají, že jsou to teroristé a že pokud je podporujeme, jsme teroristé také.Tento posun je neuvěřitelně nebezpečný. Znamená to totiž, že v momentě, kdy začnete bořit bariéry mezi tím, co je a co není terorismus, a začnete označovat každého, kdo se vám nelíbí, za teroristu, může se najednou každý, kdo nesouhlasí, ocitnout před obviněním z terorismu.Demokracie, má-li fungovat, musí být živým, dýchajícím systémem, ve kterém se můžeme zapojit do politického systému kdykoli se rozhodneme. Jedním z nejúčinnějších prostředků, jak toho dosáhnout, je protest. Ale tato vláda, která navazuje na práci svých předchůdců, nám různými způsoby omezuje naše základní právo na protest.Na rozdíl od většiny ostatních médií se Double Down News nenechá zastrašit. Budeme se zastávat toho, o čem jsme přesvědčeni, že je správné, i když to bude něco stát. Podpořte proto Double Down News prostřednictvím Patreonu a staňte se jeho patronem.