Recenze filmu Gaza: Lékaři pod palbou – tento zásadní film je noční můrou. Ale svět ho musí vidět

Kdy tento film odvysílá nějaká česká televize?

Film, který BBC odmítla odvysílat, ukazuje systematické střílení palestinských lékařů, zadržování a mučení zdravotníků v Gaze. Jeho neúprosný sled hrůz vás nikdy neopustí, píše Stuart Heritage

WATCH NOW: 'Gaza: Doctors Under Attack' – The Full Film They Didn't Want You To See by Mehdi Hasan

Exclusive: The powerful film the BBC refused to air is out now, released globally by Zeteo. It documents Israel's destruction of Gaza's hospitals and the killing of Palestinian doctors.