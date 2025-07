„Šok a smutek“ po smrti zkušeného lékaře při izraelském leteckém útoku v Gaze

3. 7. 2025

Foto: Izraelem zavražděný chirurg

Marwan al-Sultan, renomovaný kardiolog a ředitel indonéské nemocnice, je podle palestinské lékařské organizace 70. zdravotnickým pracovníkem, který byl zabit při izraelských útocích za posledních 50 dní.

Izraelský letecký útok zabil jednoho z nejzkušenějších lékařů v Gaze, což je „katastrofální“ ztráta pro již tak zdecimovaný zdravotnický systém. Podle zpráv byla spolu s ním zabita i jeho manželka a jeho pět dětí.



Dr. Marwan al-Sultan, renomovaný a velmi zkušený kardiolog a ředitel indonéské nemocnice v pásmu Gazy, je podle palestinské lékařské organizace Healthcare Workers Watch (HWW) sedmdesátým zdravotnickým pracovníkem zabitým při izraelských útocích za posledních 50 dní. Izraelský letecký útok zabil jednoho z nejzkušenějších lékařů v Gaze, což je „katastrofální“ ztráta pro již tak zdecimovaný zdravotnický systém. Podle zpráv byla spolu s ním zabita i jeho manželka a jeho pět dětí.Dr. Marwan al-Sultan, renomovaný a velmi zkušený kardiolog a ředitel indonéské nemocnice v pásmu Gazy, je podle palestinské lékařské organizace Healthcare Workers Watch (HWW)zdravotnickým pracovníkem zabitým při izraelských útocích za posledních 50 dní.



„Zabití Dr. Marwana al-Sultana izraelskou armádou je katastrofální ztrátou pro Gazu a celou lékařskou komunitu a bude mít devastující dopad na zdravotnický systém v Gaze,“ řekl Muath Alser, ředitel HWW.



„Je to součást mnohem delšího a systematického brutálního pronásledování zdravotnických pracovníků, které je sankcionováno beztrestností. Je to tragická ztráta života, ale také zničení jejich desetiletí trvající lékařské odbornosti a péče v době, kdy je situace palestinských civilistů nepochopitelně katastrofální,“ dodal Alser.



„Jsme v šoku a smutku. Nelze ho nahradit,“ řekl Dr. Mohammed Abu Selmia, ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze. „Byl to významný vědec a jeden ze dvou posledních kardiologů v Gaze. Jeho smrt bude mít dopad na tisíce pacientů s onemocněním srdce. Jeho jedinou vinou bylo, že byl lékař. Nemáme jinou možnost než zůstat pevní, ale pocit ztráty je zdrcující.“



Na začátku tohoto měsíce al-Sultan hovořil s deníkem Guardian o kritické situaci, v níž se on a další zaměstnanci indonéské nemocnice ocitli, když se snažili vyrovnat se s počtem civilních obětí po eskalaci izraelských útoků v květnu.



Mezi zdravotníky zabitými za posledních 50 dní byli další tři lékaři, vrchní sestry indonéské nemocnice a dětské Násirovy nemocnice, jedna z nejzkušenějších porodních asistentek v Gaze, zkušený radiolog a desítky mladých absolventů medicíny a praktikujících zdravotních sester. Podle HWW bylo 6. června, první den svátku Eid, při leteckých útocích na severu Gazy zabito devět zdravotníků, kteří se tam ukrývali se svými rodinami.





Fares Afana, který vede záchrannou službu v severní Gaze, přišel v červnu o syna. Bara'a, který také pracoval jako záchranář, byl 9. června v bytovém domě v čtvrti al-Tuffah v Gaze, kde ošetřoval lidi zraněné při izraelském leteckém útoku, když budova byla podruhé zasažena izraelským dělostřelectvem a všichni uvnitř zahynuli.

Medglobal, lékařská nevládní organizace se sídlem v USA, která poskytuje lékařské služby a péči v Gaze, uvádí, že podle jejích informací je v izraelských věznicích více než 300 zdravotnických pracovníků, mezi nimiž jsou i vedoucí lékaři, včetně Dr. Hussama Abu Safiyi, ředitele nemocnice Kamal Adwan, který je zadržován od prosince 2024.





Zdroj v angličtině ZDE

Podle údajů OSN přesáhl celkový počet zdravotnických pracovníků, kteří od začátku války v říjnu 2023 přišli o život při vojenských útocích, 1 400. Nezisková organizace Insecurity Insight, která se zabývá konflikty, uvádí, že ověřila smrt stovek zdravotnických pracovníků, kteří byli zabiti v zdravotnických zařízeních, při pokusu o pomoc zraněným civilistům, izraelskou ostřelovačskou palbou, při převozu v sanitkách, při evakuaci pacientů, na kontrolních stanovištích a ve školách a uprchlických táborech používaných jako dočasná útočiště od října 2023. Předpokládá se, že stovky dalších zdravotnických pracovníků z Gazy zůstávají v izraelské vazbě, kde podle svých zpráv jsou mučeni, biti a drženi bez obvinění.