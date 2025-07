Trumpův mír na Ukrajině jen kvete díky jeho ráznému postoji k Putinovi

3. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Varování: článek je sarkastické vyjádření hrůzy z mediálních žvástů a reality Tak co, už bohatýr, silák Trump ukázal Rusku tu svou sílu? Už jsou ty sankce? Vždyť se přece musí zastavit to zabíjení, ne? Sleduje to vlastně ještě někdo? Na Ukrajině kvůli ruským útokům ze vzduchu umírají civilisté a Trumpova administrativa… pozastavila dodávky protivzdušné obrany pro Ukrajinu.





To je rána do stolu, že? Ten to těm Rusům natřel! Kdepak, na Trumpa jen tak někdo nemá. Ten luskne prsty a je mír. Dovede zastavit zabíjení civilistů ze dne na den. Však on tomu Putinovi ukázal a ještě ukáže. Má silné emocionální reakce a jak se jednou naštve… však vidíte, jak Putina cupuje na cimpr campr. Ty sankce, to je něco úžasného. Drtivé.

A má skvělý, sofistikovaný plán. Ten nejvíce sofistikovaný ze všech sofistikovaných, který okamžitě, ale opravdu okamžitě zajistí mír. Už do Velikonoc.

Cituji:

„Zastavení některých zbrojních dodávek na Ukrajinu včetně střel protivzdušné obrany odpovídá tomu, že přednost dostaly zájmy Spojených států. Prohlásila to mluvčí Bílého domu Anna Kellyová, informovala v noci na středu agentura AP. Portál Politico předtím s odvoláním na své zdroje napsal, že americké ministerstvo obrany ukončilo dříve slíbené dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice na Ukrajinu z obav, že se zásoby amerických zbraní příliš zmenšily.“

https://zahranicni.hn.cz/c1-67757390-usa-pozastavily-cast-dodavek-zbrani-na-ukrajinu-vcetne-klicove-protivzdusne-obrany-uprednostnili-jsme-nase-zajmy-rika-bily-dum





0