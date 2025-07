Sofistikovaná zákeřnost českého vládnutí

3. 7. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty



Aneb, jak říkával můj děda: „Češi si neumějí vládnout.“ Začínají se objevovat články, které komentují znatelný úbytek programátorských pozic v důsledku rozvoje AI. Například v USA, ale nejen. Na tom je vidět, jak nečekaně široká bude škála pracovních míst, které nástup AI a vyspělé robotizace „RUR“ lidem sebere. Jak vidno, často půjde i o pracovní místa, která dopředu nikoho vůbec nenapadnou. Možná se to dá nazvat digitální evolucí, která si bude žít svým vlastní životem a my budeme už jen vyvalení pozorovatelé, podobně jako u té přírodní. Vývojáři AI udělají krok A) a dál se exponenciálně budou dít věci...



Leckdo z nás už několik let varuje před významným úbytkem pracovních míst v důsledku dokonalé automatizace, protože za ně nemůže do nekonečna vznikat adekvátní náhrada. Zpětné vazby se ale často odkazují na oblast IT, která to má zachránit – tam přece bude práce stále dost, dokonce čím dál víc. No a nyní už přicházejí o práci „juniorní“ programátoři a za pár měsíců vývojáři AI slibují, že jich dokáží nahradit možná až 90% pomocí vylepšených verzí. Tady je průkazně vidět, že je vcelku jedno, co si o téhle problematice všichni myslíme. RUR s pracovními místy (pro živé lidi) prostě zatočí. A vůbec už nejde o to zda, ale jen kdy a jak přesně.

A teď - pokud s tímhle vědomím někdo uzákoní odchody do důchodu až na 67 let, místo aby je spíš upravil dolů - například muži = 60, ženy 60 minus dva roky za každé vychované dítě, nevím vůbec jak hodnotit jeho počínání. Pokud hovoříme třeba o slabomyslnosti, napadá nás soucit. Tady ale půjde spíš o fatální aroganci moci, patrně z důvodu patolízání velkokapitálu(?) Protože proč by přece měli na sociální výdaje včetně důchodů více přispívat ultrabohatí?! Taková blbost! Vyberme si to od plebsu, ten nemá sílu se tomu účinně postavit.

A pozor – shnilá bluma na dortu: Také jste zachytili, že pokud má někdo věk pro odchod do předčasného důchodu a bude mít odpracovaných ne jen nárokových 40 let ale 45 let, tak bude mít u předčasného důchodu poloviční sankce, tedy poloviční krácení? Tedy jednoduše řečeno při odchodu do předčasného důchodu v prvním možném termínu nikoli kalkulaci cca minus 20%, ale cca 10%? To přece zní skoro jako dobrá vůle vlády si trochu posypat hlavu popelem za vše předchozí... kdo celý život makal, tak nějak bude mít. Já to postřehl dobře, protože se mne to přímo aktuálně dotýká a vzhledem ke zdravotnímu stavu bych do toho šel hned. Jenže, pozor! Nenápadná mýlka pod čarou. Do bonusového nároku pro oněch 45 let se nezapočítává to, co do základního nároku 40 let, tedy studium! Pouze když máte učňák. Tedy počítejte se mnou - pro nějakého fiktivního člověka, který má dneska průměrné standardní vzdělání, což dnes už není jen maturita, ale řekněme ještě nějaké 3 roky k tomu (DiS., Bc.) - viz třeba plnohodnotná zdravotní sestra. Tedy takový člověk cca v 15 jde na SŠ, v 19 na nějakou „nástavbu“ a do práce cca ve 22 letech. Nárok na únosný předčasný důchod tedy vyjde takovému člověku ve 22 + 45 = 67 letech. Tedy „v“ nebo dokonce za termínem jeho řádného starobního důchodu. A to není řeč o kvalitních studentech, kteří obdrží jeden či více skutečně vysokoškolských titulů. Není to výsměch?

Vidíte v tom tu dokonalou antikoncepci studování? Když budete po šedesátce z jakéhokoli důvodu trop, tak se solidní možnosti (tedy s krácením jen cca 10%) se možného předčasného důchodu dočkáte přesně v době, kdy jste se dožili (resp. často ani nedožili) standardního důchodu. Tedy nikoli avizovaná úleva, ale dál jen „utažená smyčka kolem krku důchodců“. Zkrátka - budete dál a dál pracovat v práci, která možná již dávno nebude existovat, protože rozvoj RUR běží nedostižitelným fofrem. S dědou a jeho selským rozumem si už o tom nepokecám, bylo by mu teď kolem 120 let. To ale nic nemění na tom, že jsme totální paka a vládnout si neumíme ani trochu.

2