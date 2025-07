BBC: Měl jsem pocit, že trávím víc času tím, že dávám malé děti do pytlů na mrtvoly, než tím, že provádím operace

3. 7. 2025

čas čtení 6 minut

Kdy budou česká média vysílat osobní svědectví z Palestiny?

Moderátorka, pořad Wiorld at One, BBC Radio 4, čtvrtek 3. července 2025, 13 hodin: Doktor Marwan Al Sultan, ředitel indonéské nemocnice v Gaze, byl známý kardiolog a jeden ze dvou posledních v Gaze. Včera ho Izrael zabil. Při leteckém útoku na jeho dům zahynula také jeho žena a jeho pět dětí. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla klíčového teroristu z Hamásu. Jedna z jeho přeživších dcer, Lubna Al Sultan, však agentuře Associated Press řekla, že její otec nebyl členem hnutí ani žádné jiné organizace. Palestinská organizace zdravotnických pracovníků Healthcare Workers Watch uvádí, že je to již 70. zdravotník zabitý Izraelem za posledních 50 dní. Během války přišlo o život 1400 zdravotnických pracovníků. Podle Organizace spojených národů jsou stovky dalších stále zadržovány v izraelských věznicích. Doktor Sultan poslal 19. května, kdy byla indonéská nemocnice zasažena izraelským útokem, tuto zprávu svému kolegovi:

„Ahoj, příteli Samiro. Ano, jsme v pořádku. Situace je teď složitá, jak víš, v nemocnici je jen omezený počet lidí. Jsme obklíčeni a modlíme se, aby nás a toto místo ochránili.“

Doktor Al Sultan poslal tuto hlasovou zprávu svému kolegovi, doktoru Samu Atarovi, americkému chirurgovi, s nímž jsme naposledy mluvili v dubnu, když byl v Gaze s nevládní organizací Palestinian American Bridge. V té době pracoval s doktorem Sultanem v indonéské nemocnici. Dnes ráno jsem s ním mluvila o tom, jaké to bylo pracovat s doktorem Sultanem. Doktor Al Sultan poslal tuto hlasovou zprávu svému kolegovi, doktoru Samu Atarovi, americkému chirurgovi, s nímž jsme naposledy mluvili v dubnu, když byl v Gaze s nevládní organizací Palestinian American Bridge. V té době pracoval s doktorem Sultanem v indonéské nemocnici. Dnes ráno jsem s ním mluvila o tom, jaké to bylo pracovat s doktorem Sultanem.





Dr. Sam Atar: Jeho jediným úkolem bylo zachraňovat životy a poskytovat lékařskou péči. Indonéská nemocnice byla jako jeho domov. Se svými zaměstnanci zacházel jako s rodinou. Hned po příjezdu tam byl malý kluk, který byl zraněn výbuchem, měl zlomenou ruku a obě nohy měl téměř utržené. Tak jsem se s ním seznámil a on nám pomáhal, asistoval nám. A pak jsme toho kluka odvezli na operační sál. Hned po příjezdu jsem se pustil do práce a ten den mi řekl, že ortopedický chirurg, který měl přijet do nemocnice, nepřijede, a on sám ortopedický chirurg není. Ale šel se mnou na ortopedickou kliniku a pomáhal mi prohlédnout a roztřídit asi 50 pacientů se zlomeninami. Byl to člověk, který šel příkladem. Jeho činy mluvily víc než slova a žádná práce pro něj nebyla pod jeho úroveň.









Dr. Sam Atar: Neviděl jsem toho žádné náznaky ani důkazy. Viděl jsem jen lékaře, který se snažil pomáhat svým pacientům.





Moderátorka: V této válce samozřejmě zahynulo strašně moc lidí, podle OSN zemřelo 1400 zdravotníků. Je to podle vás dáno pouhou povahou nemocnic, nebo mají zdravotníci pocit, že jsou terčem útoků?



Dr. Sam Atar: Někteří z těch, s nimiž jsem mluvil, ano, mají často ten pocit. Nevědí, jestli budou bombardováni právě oni. Někteří lékaři pracují v několika nemocnicích a musí uprostřed noci přejíždět z jedné do druhé, a já se jich ptám, jestli se nebojí. A oni odpovídají, že ano, bojí se. A ano, nemáme žádnou ochranu kromě Boha. A spoléháme se na něj. A to je tak nějak postoj, který musí mít, aby přežili.







Dr. Sam Atar: Je to jako rodina. Je to jako komunita a vždy je těžké odejít, protože je tam ještě práce. V den, kdy jsem odjížděl, přivezli dívku, která měla rozdrcené obě nohy. Jeden z lékařů mi řekl: „Můžeš přijít na sál? Potřebuju tvou pomoc.“ Nevěděl, že jsem odjel. Vždycky je těžké odejít, protože máte pocit, že tam necháváte kus svého srdce, kus své duše, cítíte se trochu provinile, protože vy se můžete vrátit domů a oni tam musí zůstat. A pak vidíte ty podmínky a prostě vám to nepřijde spravedlivé.





Moderátorka: Jaká vzpomínka na doktora Marwyna vám zůstane?





Dr. Sam Atar: Pamatuji si, když jsem ho poprvé potkal, když jsme pili čaj a kávu. Jen mi poděkoval, že jsem přijel až do Gazy, abych pomohl, a vyprávěl mi strašné příběhy o tom, jak tady podle něj trpí spousta lidí. Staráme se o naše děti a o všechno možné a on řekl, že to uvidíte, a byla to pravda, některé noci jsem měl pocit, že trávím víc času tím, že dávám malé děti do pytlů na mrtvoly, než tím, že provádím operace, a oni byli ještě v pyžamech. A on byl navzdory tomu všemu tak pozitivní, měl v sobě optimismus, měl pozitivní přístup. Stále byl schopen se usmívat. Vždy se usmíval. Když jsme spolu pracovali na pohotovosti, byl vždy plně zapojený. Byl plně soustředěný. Ale když byla práce hotová a měli jsme chvilku pro sebe, na čaj nebo kávu nebo jen na povídání, byl to příjemný člověk, se kterým jste mohli strávit hodiny povídáním. Byl velmi vtipný. Naučil mě hodně o tom, jak dát pacienty na první místo. Když jsem o několik týdnů později opustil indonéskou nemocnici, byla obklíčena a on byl jedním z mála, kteří se rozhodli zůstat v nemocnici. Dvě věci, které si o něm pamatuji, jsou, že řekl: „Jsem tu jen proto, abych zachraňoval životy a pomáhal lidem.“ A druhá věc byla jeho schopnost být optimistický a usmívat se, a to nebylo nucené. Byl to prostě on.





0

439

Izrael tvrdí, že zabili klíčového teroristu z Hamásu. Mohl mít nějakou spojitost s Hamásem?Vrátíte se tam? Byl byste připraven?To byl doktor Sam Attar a možná stojí za zmínku, že jako ředitel nemocnice by byl Hamásem jmenován lékařem v nemocnici.