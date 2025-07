Channel 4 News: Izrael zavraždil čelného kardiologa. Vybombardovali jeho byt a zabili celou jeho rodinu s pěti dětmi

3. 7. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, středa 2. července 2025, 19 hodin: Izrael trvá na tom, že se nevzdá svého cíle porazit Hamás v Gaze, zatímco Hamás prohlásil, že zbývající rukojmí propustí až po skončení války a úplném stažení izraelských vojsk. Obě strany sice tvrdí, že jsou otevřené jednání o příměří, ale dohodu oznámenou prezidentem Trumpem zatím nepřijaly. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je v Ammánu. Alexi, jaká je situace?

Reportér: Ano. Dnes jsme se dozvěděli o smrti velmi důležitého a vlivného muže, který byl v severní Gaze velmi oblíbený. Doktor Marwan al-Sultan byl významný kardiolog a ředitel indonéské nemocnice v severní Gaze. V této části světa byl milován a respektován nejen pro svou práci a zkušenosti, ale i daleko za hranicemi regionu.





Jak ukazují tyto snímky, nešlo o další útok izraelských sil na nemocnici. Jednalo se jednoznačně o byt. Byl to byt doktora. Útok zabil doktora. Zabil jeho ženu. Zabil jeho pět dětí. Izrael nyní trvá na tom, že útok byl namířen proti tomu, koho označil za „klíčového teroristu“. Neuvádí však jméno tohoto klíčového teroristy. Říká, že prověřuje zprávy o civilních obětech a že Izrael lituje smrti „nezúčastněných osob“.



No, taková je válka. Je to jen malý úryvek. A co mír? Víme, že Donald Trump v posledních 24 hodinách z ničeho nic přišel s nápadem, že Izraelci přijmou rámec mírové dohody v Gaze, v podstatě 60denní příměří za propuštění rukojmích. No, jako vždy u Donalda Trumpa, počkejte si až na výsledek, protože dnes odpoledne přišlo mimořádné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Poslechněte si to:

Netanjahu: „Říkám vám, že Hamás nebude. Hamás skončil. K tomu se nevrátíme. Zajistíme propuštění všech rukojmí a porazíme Hamás. Někteří říkají, jak to, že Hamás nebude? Jak to můžete říct? Jsou to dva protichůdné cíle? Jaký nesmysl? Jaký nesmysl to dává dohromady? Oni říkají, že to nebude fungovat. Hamás prý nelze vykořenit. My je zničíme do posledního muže.“





Reportér: No, Hamás, který se chystá usednout k jednání s klíčovými mírovými vyjednavači z Kataru a Egypta, takové řeči v žádném případě nepřijme. Stejně tak ani krajní pravice, na které Benjamin Netanjahu do značné míry závisí, aby se udržel u moci, nepřijme nic menšího než úplné zničení Hamásu. Musíme říct, že dnes večer jsme od mírové dohody dost daleko.









Moderátorka: Děkuji vám, Alexi. Ve Gaze se dnes Světové zdravotnické organizaci podařilo evakuovat 19 dětí, které všechny naléhavě potřebují lékařský zákrok. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví je téměř zcela zničeno, je to však jen zlomek těch, kteří zoufale potřebují odjet na léčbu. Odhaduje se, že v Gaze je 10 000 pacientů, včetně čtyř tisíc dětí, kteří potřebují lékařskou péči, kterou v Gaze nemají k dispozici. Zahraniční zpravodaj Secunder Kermani. Upozorňujeme, že následující záběry jsou velmi drastické.









Reportér: Uvězněni a trpící. Tisíce nemocných a zraněných dětí potřebují urgentní evakuaci z Gazy, ale Izrael téměř nikomu nedovolí opustit území. Šestiletá Mariam trpí onemocněním močového měchýře, které vedlo k selhání ledvin a otravě krve. Čekám, až se otevřou hraniční přechody, abych mohla být léčena v zahraničí, říká. Její matka je vyděšená, ale bezmocná.





„Její stav se zhoršuje. Jsme v nemocnici už měsíc, ale nejsou žádné léky a ona potřebuje chirurgický zákrok. Problém je v obou ledvinách. Nepřežije to. Bojíme se, že o ni přijdeme. Je to těžké.“





Izrael zničil zdravotnický systém v Gaze a od ukončení krátkého příměří v březnu propustil jen několik stovek pacientů. Kolik mladých životů od té doby zbytečně ztratilo? Mariam Abu Daka byla srdcem světa svých rodičů. Byla požehnáním uprostřed války, narodila se až po letech léčby umělým oplodněním. V lednu onemocněla. Lékaři nemohli přijít na to, co jí je, a doporučili ji k evakuaci. K té však nikdy nedošlo. O šest měsíců později zemřela. Její otec Abdullah. Vypadá a zní jako zlomený muž.













Těžko si lze představit něco krutějšího, než když rodič sleduje, jak mu před očima pomalu umírá dítě, a nemůže mu nijak pomoci.





„Nemohl jsem si ji užít. Nemohl jsem se smát s ní. Zmizela v mžiku.“





Abdullah pracoval v Dubaji a do Gazy se vrátil těsně před válkou.





Když jeho dcera onemocněla, zoufale prosil o pomoc na internetu a posílal jednu zprávu za druhou Světové zdravotnické organizaci s žádostí o evakuaci. Nakonec povolení dostali, říká. Den po její smrti.

„Každé ráno se ptám, kde jsi, Mariam. Nikdo necítí naše utrpení. Proč se nám to děje? Nikomu jsme neublížili. Jsem proti jakémukoli krveprolití, bez ohledu na to, koho se týká. Kdybych našel židovské dítě, které potřebuje pomoc, byl bych to já, kdo by mu pomohl.“





„Tohle je medvídek Marianne. Medvídek je pořád tady, ale Mariam je pryč. Miriam byla nejchytřejší dítě na světě. Její matka a já jsme jí říkali Vaše Ctihodnosti. Měla tak silnou vůli.“Dnes bylo Světovou zdravotnickou organizací evakuováno asi dvě desítky pacientů. Mezi nimi i Pennine, která byla těžce popálena při izraelském útoku, při kterém zahynula celá její rodina. Nyní se už dokáže usmívat. Nová šance na život, kterou tolik dalších tak zoufale potřebuje.