Izrael použil v útoku na pobřežní kavárnu v Gaze bombu o váze 230 kg

3. 7. 2025

Odborníci konstatují, že použití těžké munice při pondělním útoku, který zabil desítky lidí, může představovat válečný zločin



Izraelská armáda použila při pondělním útoku na přeplněnou kavárnu na pláži v Gaze bombu o váze 230 kg – silnou a nevybíravou zbraň, která vyvolává mohutnou tlakovou vlnu a rozmetá střepiny do širokého okolí.

Odborníci na mezinárodní právo uvedli, že použití takové munice navzdory známé přítomnosti mnoha nechráněných civilistů, včetně dětí, žen a starších osob, bylo téměř jistě protiprávní a může topředstavovat válečný zločin.



Úlomky zbraně z trosek kavárny al-Baqa byly odborníky na výzbroj identifikovány jako části univerzální bomby MK-82 o hmotnosti 230 kg, která je americkou standardní výzbrojí mnoha bombardovacích kampaní v posledních desetiletích.



Velký kráter, který po výbuchu zůstal, je dalším důkazem použití velké a silné bomby, jako je MK-82, uvedli dva odborníci na výzbroj.



Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že útok na kavárnu je vyšetřován a že „před úderem byly podniknuty kroky k minimalizaci rizika zranění civilistů pomocí leteckého průzkumu“.



Lékaři a další úředníci uvedli, že při útoku na kavárnu bylo zabito 24 až 36 Palestinců a desítky dalších byly zraněny. Mezi mrtvými byl známý filmař a umělec, 35letá žena v domácnosti a čtyřleté dítě. Mezi zraněnými byl 14letý chlapec a 12letá dívka.



Podle mezinárodního práva založeného na Ženevských úmluvách je vojenským silám zakázáno provádět útoky, které způsobují „náhodné ztráty na životech civilistů“, které jsou „nadměrné nebo nepřiměřené“ ve srovnání s vojenskou výhodou, která má být získána.



To, co je považováno za přijatelné, je otevřené výkladu, ale odborníci uvedli, že smrt desítek civilistů může ospravedlnit pouze cíl, jehož likvidace by mohla mít velmi významný dopad na průběh konfliktu.





Kavárna měla dvě patra – otevřenou horní terasu a spodní patro s širokými okny s výhledem na pláž a moře – a přístupové cesty, které byly z výšky dobře viditelné.

Izrael opakovaně obvinil Hamás z využívání civilistů jako lidských štítů, což militantní islamistická skupina popírá.





Zdroj v angličtině ZDE

Gerry Simpson z organizace Human Rights Watch uvedl: „Izraelská armáda neřekla přesně, na koho útok mířil, ale uvedla, že použila letecký průzkum, aby minimalizovala ztráty na civilním obyvatelstvu, což znamená, že věděla, že kavárna byla v té době plná hostů.Armáda také musela vědět, že použití velké řízené bomby shozené z letadla zabije a zmrzačí mnoho civilistů. Použití tak velké zbraně v zjevně přeplněné kavárně představuje riziko, že se jednalo o nezákonný nepřiměřený nebo nerozlišující útok, který by měl být vyšetřen jako válečný zločin.“Dr. Andrew Forde, odborný asistent pro lidská práva na Dublin City University, označil útok za šokující. „Když vidíte situaci, kdy se používá těžká munice, zejména v přeplněném civilním prostoru, i při sebelepším zaměření cíle... to nutně vede k nerozlišujícímu výsledku, který není v souladu s... Ženevskými úmluvami,“ řekl.Rodinná kavárna al-Baqa byla založena před téměř 40 lety a byla známá jako místo odpočinku pro mladé lidi a rodiny v Gaze. Podávala malý výběr nealkoholických nápojů, čaj a sušenky.Ačkoli drtivá většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy trpí akutní podvýživou a neustálou hrozbou hladomoru, někteří mají úspory nebo platy, které jim umožňují navštěvovat několik zbývajících kaváren.Přístavní oblast, kde se kavárna al-Baqa nacházela, nebyla zahrnuta do žádného z evakuačních rozkazů vydaných IDF, které varovaly před blížícími se vojenskými operacemi.Marc Schack, docent mezinárodního práva na Kodaňské univerzitě, řekl: „Je téměř nemožné pochopit, jak lze použití takové munice ospravedlnit. Pokud mluvíme o 20, 30, 40 nebo více civilních obětech, obvykle by se muselo jednat o cíl velmi velkého významu... Pro koaliční síly v Afghánistánu a Iráku byl přijatelný počet obětí při útoku na cíl velmi vysoké důležitosti méně než 30 civilistů, a to pouze za výjimečných okolností.“Trevor Ball, výzkumník v oblasti zbraní a bývalý technik pro likvidaci výbušnin v americké armádě, identifikoval ocasní část Jdam a tepelnou baterii, které podle něj naznačují, že byla shozena bomba MPR500 nebo MK-82.Další expert s rozsáhlými zkušenostmi z nedávných konfliktů identifikoval bombu podobně. Třetí expert uvedl, že na základě předložených fotografií nemůže učinit spolehlivé posouzení.Izrael disponuje širokou škálou munice a často používá mnohem menší zbraně k přesným úderům proti jednotlivcům v Gaze, Libanonu a při nedávné letecké ofenzivě v Íránu.IDF v dlouhém prohlášení z počátku tohoto roku uvedla, že ani ta nejsofistikovanější opatření k posouzení škod na civilním obyvatelstvu nejsou nikdy dokonalá a že výběr munice je „profesionální záležitostí závislou na povaze cíle útoku“.V prohlášení se uvádí: „Zatímco některé cíle jsou vhodné pro menší nálože, jiné mohou vyžadovat těžší munici, aby byla mise úspěšná – například při zničení staveb postavených z určitých tvrdých materiálů, velkých staveb nebo podzemních tunelů.“V úterý mluvčí izraelské vlády uvedl, že IDF „nikdy, nikdy nemíří na civilisty“.