Kdo se bojí Zohrana Mamdaniho? Miliardáři

3. 7. 2025

čas čtení 6 minut

Oligarchové jsou rozzuření, že hlavní město kapitalismu je v nebezpečí, že Mamdani bude sloužit lidem namísto ultrabohatým.

První předseda Nejvyššího soudu John Jay jako by se vcítil do miliardářů, kteří jsou v panice od té doby, co Zohran Mamdani v úterý vyhrál demokratické primárky na starostu New Yorku. „Ti, kdo vlastní zemi, by jí měli vládnout,“ trval na svém Jay. Nyní jsou však oligarchové zvyklí na takový způsob vlády rozzuření, že hlavní město kapitalismu je v nebezpečí, že bude sloužit lidem místo ziskuchtivým miliardářům.

Mezi progresivními silami panuje euforie, protože vítězství Mamdaniho kampaně bylo skutečně vítězstvím lidu, a to díky aktivní práci 40 000 dobrovolníků. Ve městě, kde je registrovaných demokratů šestkrát více než republikánů, by demokratická nominace obvykle znamenala praktickou jistotu vítězství v obecních volbách. Ale síly oligarchie, které se nyní mobilizují, by mohly vyvrátit tvrzení, že „široká popularita Mamdaniho představuje totální kolaps establishmentu Demokratické strany“, píše Norman Solomon.