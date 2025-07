Americké údery zdržely íránský jaderný program až o dva roky, tvrdí Pentagon

4. 7. 2025

Pentagon ve středu uvedl, že americké údery před 10 dny degradovaly íránský jaderný program až o dva roky, což naznačuje, že americká vojenská operace pravděpodobně dosáhla svých cílů navzdory mnohem opatrnějšímu počátečnímu hodnocení, které uniklo na veřejnost.

Sean Parnell, mluvčí Pentagonu, nabídl toto číslo na brífinku novinářům a dodal, že oficiální odhad je "pravděpodobně blíže ke dvěma letům". Parnell neposkytl důkazy, které by podpořily jeho hodnocení.

"Degradovali jsme jejich program o jeden až dva roky, alespoň to hodnotí zpravodajské hodnocení uvnitř ministerstva obrany," řekl Parnell na tiskové konferenci.

Americké bombardéry provedly 22. června údery na tři íránská jaderná zařízení za použití více než tuctu 13 600 kg vážících bomb a více než dvou tuctů střel s plochou dráhou letu Tomahawk.

Vyvíjející se americké zpravodajské informace o dopadu útoků jsou bedlivě sledovány poté, co prezident Donald Trump téměř okamžitě po jejich uskutečnění řekl, že íránský program byl zničen, což Parnell na středečním brífinku zopakoval.

Takové závěry často trvají americké zpravodajské komunitě týdny i déle, než je určí.

"Všechny zpravodajské informace, které jsme viděli, nás vedly k přesvědčení, že íránská zařízení – zejména tato zařízení, byla zcela zničena," řekl Parnell.

O víkendu šéf jaderného dozoru OSN Rafael Grossi řekl, že Írán by mohl produkovat obohacený uran během několika měsíců, což vyvolalo pochybnosti o tom, jak účinné byly americké údery s cílem zničit jaderný program Teheránu.

Několik expertů také varovalo, že Írán před útoky pravděpodobně přesunul zásoby vysoce obohaceného uranu téměř vhodného pro zbraně z hluboce zakopaného zařízení ve Fordó a mohl by je skrývat.

Ale americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden řekl, že si není vědom zpravodajských informací, které by naznačovaly, že Írán přesunul svůj vysoce obohacený uran, aby ho ochránil před americkými údery.

Předběžné hodnocení Obranné zpravodajské agentury z minulého týdne naznačilo, že útoky mohly pouze zpozdit íránský jaderný program o měsíce. Představitelé Trumpovy administrativy však uvedli, že toto hodnocení je málo důvěryhodné a bylo překonáno zpravodajskými informacemi, které ukazují, že íránský jaderný program byl vážně poškozen.

Podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího způsobily údery na jaderné zařízení ve Fordó vážné škody.

"Nikdo přesně neví, co se ve Fordó stalo. Jak již bylo řečeno, to, co zatím víme, je, že zařízení byla vážně a těžce poškozena," řekl Arakčí v rozhovoru, který v úterý odvysílala CBS News.

