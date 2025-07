NATO se začalo obávat průlomu na ukrajinské frontě a možné ofenzívy ruské armády na Oděsu

2. 7. 2025

Nálada v Kyjevě a mezi řadou evropských lídrů ohledně vyhlídek Ukrajiny na frontě se zhoršuje. Podle vojenských odhadů jsou ruská i ukrajinská armáda na pokraji vyčerpání, ale pokud první dokáže udržet současnou intenzitu operací další rok, pak druhá může dosáhnout bodu zlomu do šesti měsíců, pokud nedostane významnou vojenskou pomoc. Nálada v Kyjevě a mezi řadou evropských lídrů ohledně vyhlídek Ukrajiny na frontě se zhoršuje. Podle vojenských odhadů jsou ruská i ukrajinská armáda na pokraji vyčerpání, ale pokud první dokáže udržet současnou intenzitu operací další rok, pak druhá může dosáhnout bodu zlomu do šesti měsíců, pokud nedostane významnou vojenskou pomoc.

Někteří lídři NATO se domnívají, že situace na frontě by se mohla do podzimu vážně zhoršit. Na rozdíl od americké administrativy jen málo lidí v Evropě věří, že Rusko plánuje souhlasit s příměřím. Jeden vysoce postavený úředník s přístupem k citlivým informacím se domnívá, že hlavním cílem Ruska je nyní dobýt Oděsu, kterou Vladimir Putin považuje za historicky ruské město. V březnu sám Putin hovořil o ruských nárocích na Oděsu a v dubnu jeho asistent Nikolaj Patrušev.

Nálada se také zhoršila mezi ukrajinským vedením, které na uzavřených setkáních se západními spojenci stále více trvá na potřebě vyvinout tlak na Rusko, aby bylo dosaženo příměří. Před rokem nebo dvěma by takové řeči byly v Kyjevě považovány za defétismus. Podobné postřehy sdílela skupina politiků - bývalí lídři evropských zemí, včetně polského prezidenta Aleksandera Kwasniewského, švédského premiéra Carla Bildta, finské premiérky Sanny Marinové, nizozemské ministryně obrany Kajsy Ollongrenové, která minulý týden navštívila Kyjev.

"Náš závěr z rozhovorů s úředníky, experty a vojenskými vůdci je, že existuje jasné a bezprostřední nebezpečí pro Evropu, pokud nyní nebudeme jednat rozhodněji," napsali. " "Ačkoli Ukrajinci nikdy nepřestanou vzdorovat, bez další vojenské podpory může Ukrajina ztratit další území. Mohou být obsazena nová města. To ohrozí více než 500 milionů evropských občanů." Evropa by podle nich měla Ukrajině okamžitě poskytnout peníze na nákup zbraní, díky kterým by její ukrajinští výrobci mohli výrazně zvýšit výrobu a poskytnout je armádě (plné využití kapacit vyžaduje 10-15 miliard dolarů).

Peníze potřebné k okamžitému uvedení výroby na plnou kapacitu by mohly Rusku zabránit v tom, aby v roce 2025 udělalo velké pokroky. Je pravda, že některé typy zbraní jsou dostupné pouze ve Spojených státech, ale ukrajinská výroba může vyřešit většinu palčivých problémů. Evropané to mohou udělat sami, i když Spojené státy přestanou Ukrajině dávat peníze a zbraně.

Někteří západní představitelé soukromě varovali před rizikem "katastrofálního selhání" při absenci významného zvýšení vojenské a finanční pomoci, pokud se Rusku podaří přetížit ukrajinskou obranu a prolomit ji. Podle vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandra Syrského se za poslední rok frontová linie prodloužila o více než 160 km a nyní přesahuje 1 200 km.

Optimisté věří, že ozbrojené síly Ukrajiny budou schopny vydržet i v příštím roce, protože jejich drony znemožňují postup velkým skupinám ruských vojsk a ani v případě prolomení ruské obrany není dostatek mechanizovaných divizí, které by toho využily. Letos v létě nebude schopna dosáhnout rozhodujícího bodu obratu, řekla pro The Washington Post vojenská expertka Dara Massicotová, vedoucí členka Carnegie Endowment for International Peace: "Operační prostředí na frontových liniích je velmi obtížné pro obě strany. Rusové si stále lámou hlavu nad tím, jak provést dostatečně velkou ofenzívu, aby postoupili a nebyli zastaveni ukrajinským dělostřelectvem nebo drony."

