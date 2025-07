Noch zu Glastonbury. Warum die Empörung?

2. 7. 2025

Der berühmter Moderator und Kommentator des Londoner kommerziellen Radiosenders LBC James O'Brien, erklärt, warum viele Menschen so viel Empörung über Bob Vylans Sprechchöre auf dem Glastonbury-Festival zum Ausdruck brachten und zweihunderttausend Menschen das Echo von "Kill the IDF" wiedergaben:

‘You haven’t been able to talk about what’s been happening in Gaza for years... But now you can.'



James O’Brien has a theory to explain the ‘ridiculous’ coverage of Bob Vylan compared to the IDF. pic.twitter.com/hRmhRpSw0A — LBC (@LBC) July 1, 2025



Okay, jetzt könnt ihr also diese Männer auf der Bühne von Glastonbury angreifen und so tun, als ob ihr glaubt, dass das, was sie getan haben, abscheulich und ekelhaft ist und eine Quelle nationaler Schande, weil ihr seit Jahren nicht in der Lage seid, darüber zu sprechen, was in Gaza und Israel vor sich geht. Ich werde nie davon sprechen, Kinder zu töten, denn dann würde es so aussehen, als würde ich etwas falsch machen. Ich werde nie davon sprechen, Zivilisten zu töten, denn natürlich würde es so aussehen, als würde ich etwas falsch machen. Ich werde niemals über die Palästinenser oder über den stellvertretenden Präsidenten der Knesset sprechen, der zur Erschießung aller Palästinenser in Gaza aufgerufen hat. Natürlich werde ich nicht den Kerl nächster Nähe von Netanjahu erwähnen, der den Abwurf der Atombombe auf diesen Ort forderte. Ich werde nicht über die Siedler sprechen, denn was sie tun, ist mörderisch und illegal. Ich kann über nichts sprechen. Aber jetzt können Sie darüber sprechen. Sie können so tun, als wären Sie völlig empört über das, was irgendein Rapper auf der Bühne gesagt hat. Aber erwähnen Sie nicht tote Kinder. Es ist einfach aufwieglerisch. Es ist eine Quelle der nationalen Schande, was der Rapper gesagt hat, aber erwähnen Sie nicht die tatsächlichen Leichen, die aus den Trümmern gezogen wurden, nachdem sie von den Menschen getötet wurden, um die es in dem Gesinge ging. Es ist wie all die aufgestaute Wut loszulassen, wenn die Alternative wäre, einfach in den Spiegel zu schauen und zu sagen: "Ich hatte nicht recht. Ich hätte es voraussehen müssen. Viele Leute haben es vorhergesagt, aber ich nicht. Es tut mir leid und ich habe mich geirrt."







