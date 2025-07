Haaretz: Vysocí izraelští armádní důstojníci přiznávají „nepromyšlenou“ palbu na lidi žádající o humanitární pomoc v Gaze

2. 7. 2025

Představitelé izraelské armády uvedli, že při nejzávažnějším ostřelování v blízkosti místa distribuce humanitární pomoci byly zraněny desítky civilistů, někteří byli zabiti. Zatímco šéf izraelské armády tvrdí, že ofenzíva v Gaze se blíží ke svému cíli, jeden z vysokých představitelů se domnívá, že by měla pokračovat.



Podle důstojníků izraelské armády z Jižního velitelství bylo ostřelování zaměřeno na udržení pořádku v místech distribuce potravin, ale armáda od té doby přešla k „jiným metodám“.



Vysoký důstojník IDF se také vyslovil pro pokračování ofenzívy v Gaze, nazvané Operace Gideonovy vozy, což je v rozporu s výrokem náčelníka generálního štábu Eyal Zamira, který minulý týden prohlásil, že operace se blíží ke svým cílům. Uvedli, že ofenzíva v Gaze může vést k „pozitivním změnám“.



Vysoký armádní představitel však uznal obavy spojené s pomalým postupem a uvedl, že IDF musí zajistit, aby „se nezasekla jako v Libanonu nebo Vietnamu“.



IDF zatím hodnotí, že v Gaze není hladomor. Podle představitelů Jižního velitelství je obyvatelstvo s distribucí potravin obecně spokojeno a IDF se snaží řešit přetrvávající problémy.



Armádní představitelé uvedli, že velká část potravin dovezených konvoji s humanitární pomocí byla vypleněna klany, protože Hamás nemá kontrolu nad velkou částí pásma Gazy. IDF však upřesnila, že proti těm, kteří konvoje rabují, nezakročuje. Její odpovědnost spočívá v zajištění vstupu pomoci do Gazy, nikoli v jejím doručení do distribučních míst.



Většina pomoci je v současné době distribuována prostřednictvím center provozovaných americkou společností SRS, ale IDF uvedla, že další potraviny jsou dodávány samostatně jako „doplňková pomoc“ na základě pokynů izraelské vlády.



Na základě zkušeností s distribucí pomoci se IDF rozhodla dočasně uzavřít areál v Tel al-Sultan v jižní Gaze a zřídit nové distribuční místo v blízkosti. Náhradní místo bylo navrženo tak, aby se snížilo napětí s civilním obyvatelstvem a zajistila bezpečnost humanitárních pracovníků.



Kromě nového místa budou i nadále fungovat tři stávající distribuční centra – dvě na jihu pásma a jedno v centrální oblasti, jižně od koridoru Netzarim.



Armáda dodala, že izraelská vláda nařídila zastavit dodávky pomoci přes severní část Gazy.



Armáda odhaduje, že do pásma Gazy dosud dorazilo přibližně 50 milionů potravinových dávek, a poznamenala, že cena mouky je nejnižší od začátku války v říjnu 2023. IDF však poukázala na to, že v pásmu panuje nepořádek a chaos a že síly nejsou schopny kontrolovat obyvatelstvo tak, jak by si přály.



Vysocí důstojníci Jižního velitelství kritizovali mezinárodní organizace za nespolupráci s fondem humanitární pomoci (GHF) a naznačili, že chtějí, aby projekt distribuce pomoci selhal. Uvedli, že s fondem sdílejí relevantní zpravodajské informace, aby ochránili životy pracovníků, a poznamenali, že fondu umožní pokračovat v činnosti v Gaze, i kdyby byla podepsána dohoda o příměří.



V pátek minulého týdne deník Haaretz zveřejnil řadu svědectví důstojníků a vojáků IDF, kteří sloužili v Gaze, podle nichž v posledních týdnech dostali rozkaz střílet na neozbrojené davy lidí přibližující se k místům výdeje potravin, i když nepředstavovaly žádnou hrozbu.





Mluvčí IDF zpočátku reagoval na Haaretz, aniž by popřel tvrzení o rozkazech vydaných vojákům. V druhém prohlášení však později uvedl, že „důrazně odmítá obvinění vznesená v článku – IDF nedala vojákům pokyn, aby úmyslně stříleli na civilisty, včetně těch, kteří se přibližují k distribučním centrům“.





Zdroj v angličtině ZDE

