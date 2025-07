„Miliarda lidí vás podporuje“: Čína je fascinována, že se Musk postavil proti Trumpovi

2. 7. 2025

Spor Muska s americkým prezidentem dominuje čínským sociálním sítím, kde mnozí chválí jeho „technologicky orientované myšlení“





Málokterý rozchod vzbudil tolik spekulací jako rozkol mezi kdysi nerozlučnou dvojicí Donalda Trumpa a Elona Muska.



Vztah mezi americkým prezidentem a nejbohatším mužem světa, které kdysi vyvolalo otázky o americké oligarchii, nyní podrobně analyzují uživatelé sociálních médií v Číně, z nichž mnozí fandí Muskovi.

Poslední drama vyvolala Muskova výhrůžka, že založí novou politickou stranu America Party, pokud Trumpův rozsáhlý daňový a výdajový zákon, který Musk označil za „šílený“, projde tento týden Senátem (což se stalo). Musk již dříve vyhrožoval, že sesadí poslance, kteří podpořili Trumpův zákon, který by měl zvýšit státní dluh USA o 3,3 bilionu dolarů.



Ve středu, několik hodin po schválení zákona americkým Senátem, se hashtag #MuskWantsToBuildAnAmericaParty stal virálním hitem na Weibo, čínské sociální síti podobné Muskově X, kde zaznamenal více než 37 milionů zhlédnutí.



„Kdyby Elon Musk založil politickou stranu, jeho technologicky orientované myšlení by mohlo vnést do politiky novou energii. Potenciál pro změnu je značný – a stojí za to ho sledovat,“ napsal jeden uživatel Weibo.



„Když už toho máte dost, nemusíte to dál snášet,“ napsal další.



Jeden komentář shrnul náladu na platformě: „Bratře Musku, máme na vaší straně přes miliardu lidí, kteří vás podporují.“



Musk, generální ředitel společností Tesla a SpaceX, je v Číně široce uctíván pro svůj obchodní talent a technologické úspěchy. Elektromobily Tesla jsou jedinou západní značkou na čínských silnicích, která může konkurovat domácím firmám, a největší továrna společnosti se nachází v Šanghaji. Musk je známý svým blízkým vztahem s čínským premiérem Li Qiangem, zatímco jeho matka Maye Musk je v Číně sama o sobě celebritou sociálních médií.



Muskova popularita v Číně navazuje na zavedený trend, kdy čínské publikum nadšeně přijímá americké technologické inovátory. Biografie Steva Jobse od Waltera Isaacsona byla v Číně bestsellerem, stejně jako jeho biografie Muska.



Trump je naproti tomu mnohými vnímán jako nepředvídatelná komická postava, která zahájila nejagresivnější obchodní válku proti Číně v nedávné historii.



Někteří uživatelé internetu se vyjádřili, že Trump a Musk by měli dospět. „Tito dva dospělí muži se neustále hádají o maličkosti – a celý svět o tom nakonec ví,“ napsal jeden uživatel, zatímco jiný vtipkoval: „Musk v podstatě každý den živě vysílá pořad ‚Jak se hádají miliardáři‘“.





Diskuse se mohla rozvinout na přísně kontrolovaných čínských sociálních médiích, což naznačuje, že alespoň někteří čínští cenzoři sázejí na to, že politický chaos v USA nemusí být pro Čínu špatnou věcí.





