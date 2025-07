Zuřivá reakce západní veřejnosti na nekritickou podporu Izraele od establishmentu

1. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 9 minut

Zaznamenal jsem na Twitteru absolutní vlnu zuřivosti a protestů proti cenzurním a autoritářským zásahům vůči zpěváku Bobu Vylanovi, který na obřím rockovém festivalu v anglické Glastonbury ostře kritizoval izraelské vyvražďování žen a dětí v Gaze a několikrát skandoval Kill the IDF, což dvěstětisícový dav (!) návštěvníků držících množství palestinských vlajek po něm důrazně opakoval. Murdochovy ultrapravicové noviny The Times upozornily, že pro Izrael není problémem jen postoj samotného zpěváka, ale vážným problémem je především to, že obrovský dav diváků vyjádřil tak ostře kritický postoj vůči jeho politice.

Mezitím britská policie Vylana vyšetřuje, zda nespáchal trestný čin, agentura, která ho zastupovala, jeho zastupování zrušila a Spojené státy, nepřekvapivě, Vylanovi zrušily americké vízum, které měl, aby mohl v USA uskutečnit turné. (Opakuji: nejezděte do USA za současných trumpovských poměrů, skončíte ve vězení. Jsem tam pozván na konferenci v listopadu, ale nepojedu, nejsem blázen.) Britský establishment také diskutuje o tom, zda měla televize BBC Vylanův projev prostě vypnout.

Jak známo, BBC odmítla vysílat vystoupení severoirské skupiny Kneecap, protože je jeden z jejích zpěváků soudně obviněn z "terorismu", že na koncertu v Londýně zdvihl z pódia vlajku skupiny Hezbollah, kterou tam někdo hodil. Jenže, jak už jsme informovali, jakási dívka z Walesu streamovala celou hodinu prostřednictvím svého mobilu vystoupení skupiny Kneecap na festivalu v Glastonbury na TikToku a to vysílání sledovalo 1,7 milionu lidí!! Vysílání televize BBC z Glastonbury má prý normálně jen kolem milionu diváků.

Říkal jsem si, jestli ty zuřivé protesty proti administrativním a cenzurním zásahům vůči Vylanovi na mém Twitteru nejsou jen projevem zešílení nějakého algoritmu, jenže ty hlasy kritické vůči izraelskému vraždění a britskému establishmentu jsou sdíleny statisíci až milionem lidí, takže nevím.

Zdá se, že se hodně mění postoj britské veřejnosti vůči establishmentu, je vůči němu ostře kritický. Britský "sociálnědemokratický" (!!) premiér Keir Starmer má i četné domáci problémy, jeho pokusy zavést různou pravicovou politiku, jako například odebrat invalidům finanční podporu, se střetly s odporem jeho poslanců. 4. července 2024 Starmer obrovskou většinou vyhrál všeobecné volby. Nyní komentátoři k tomuto výročí zdůrazňují, jak se mu za rok vládnutí podařilo zcela zlikvidovat svou popularitu.

Takže - zaznamenávám obrovský odpor mnoha Britů proti establishmentu podporujícímu izraelské vraždění. Otázka je, zda lidi proti establishmentu něco zmůžou. Avšak v demokracii - pokud Británie ještě demokracií je, zavádí dnes opravdu šokující omezení svobody projevu (před dvěma dny vysílal rozhlas BBC šokující dokument o aktivistce ze skupiny Just Stop Oil, která byla odsouzena na čtyři roky do vězení! jen proto, že se s kolegy domlouvala na Zoomu, že by měli zablokovat z protestu dálnici u Londýna. Soudce jí a jejím obhájcům během protestu zakázal hovořit o její motivaci - protestu proti globálnímu oteplování!) - se nakonec vůle lidu prosadí.

Níže pár ukázek z vlny zuřivosti na mém Twitteru:

The Overton window on Zionism and Israel has shifted completely



They have totally lost control - for the first time



Keep going



Go harder — Matt Kennard (@kennardmatt) June 30, 2025

It's my job to keep the government in check.



Not the other way around.



If they don't like my reporting and commentary, then they can change their policies. Otherwise they've no right to complain. — Richard Medhurst (@richimedhurst) June 30, 2025

Britain has entered a dark, censorious period in its history to shield its establishment from scrutiny for genocide. Thankfully history shows us when political movements reach a point where they have to dictate to people what they can think or say then they’re basically finished — Matt Zarb-Cousin (@mattzarb) June 30, 2025

Re. Glastonbury, the hypocrisy of the British Establishment never fails to amaze. pic.twitter.com/KGEOIRCy2c — Bill Cruickshank (@BjCruickshank) June 30, 2025

This is why they tried to ban TikTok!

They’ve lost control.



The BBC censored Kneecap’s performance at Glastonbury but a lady named Helen streamed the whole thing to 1.7 million people from her phone.



Last year BBC’s broadcast of headliner Dua Lipa averaged only 1.4 million.… pic.twitter.com/lG1RE6Vbyr — Matt Ó Branáin #PardonAssange (@MattOBranain) June 29, 2025

The reality of life in Gaza. UK still selling arms to Israel is indefensible https://t.co/26P5Mh5Tjj — Natalie Bennett (@natalieben) June 30, 2025

Hi, @BobbyVylan.



Firstly, I send my absolute solidarity and couldn't agree more with your comments at Glasto. However, I genuinely suggest you sue the arse off @bbc for defamation, as they now falsely claim your statement was "antisemitic", which it was not.



Peace and love. 🇵🇸 pic.twitter.com/ffvyQWXKkq — Red Collective (@RedCollectiveUK) June 30, 2025

A 13-year-old child raised the victory sign while being arrested by the German police for taking part in a pro-Palestine rally in Berlin. pic.twitter.com/IAgglu6X6y — Kuffiya (@Kuffiyateam) June 29, 2025

BOB VYLAN’S VISA FOR U.S REVOKED



Zionists definitely don’t control the U.S government — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 30, 2025

Bob Vylan was dropped by his agency, they cancelled his visa ahead of his US tour, the UK and US governments denounced him as an evil violent monster, the BBC apologized for airing his set. Why? Because he said death to the genocidal Israeli rape-army that is mass killing babies pic.twitter.com/2Vh3acq7Q4 — ☀️👀 (@zei_squirrel) June 30, 2025

Anyone who tries to pretend that "Death to the IDF" means "Kill All Jews" is either brazenly insulting your intelligence or is just dumb.



Every day I hear people celebrating the deaths of soldiers at war: Russians, Iranians, Ukrainians, etc.



Israelis chant "Death to Arabs." https://t.co/d87t8YvVYa — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 30, 2025

🚨BREAKING :The Israeli army killed renowned Palestinian visual artist Frans Al-Salmi in the latest massacre on Gaza’s coast.



Frans was widely known for her powerful and expressive artwork that captured the soul of Palestinian life and struggle. pic.twitter.com/5OQZithdGv — Gaza Notifications (@gazanotice) June 30, 2025

0

64

Overtonovo okno ohledně sionismu a Izraele se zcela posunuloPoprvé zcela ztratili kontroluPokračujteJeště vícRichard Medhurst@richimedhurstJe mou prací držet vládu pod kontrolou.Ne naopak.Pokud se jim nelíbí moje reportáže a komentáře, mohou změnit svou politiku. Jinak nemají právo si stěžovat.Matt Zarb-Cousin@mattzarbBritánie vstoupila do temného, cenzurního období své historie, aby ochránila své establishment před vyšetřováním genocidy. Naštěstí nám historie ukazuje, že když politické hnutí dosáhne bodu, kdy musí lidem diktovat, co smí myslet nebo říkat, je v podstatě u konce.Bill Cruickshank@BjCruickshankRe. Glastonbury, pokrytectví britského establishmentu nikdy nepřestane udivovat.Matt Ó Branáin #PardonAssange@MattOBranainProto se snažili zakázat TikTok!Ztratili kontrolu.BBC cenzurovala vystoupení Kneecap v Glastonbury, ale žena jménem Helen celé vystoupení streamovala ze svého telefonu pro 1,7 milionu lidí.Loni sledovalo vysílání BBC s headlinerem Dua Lipou v průměru jen 1,4 milionu diváků.Ztratili kontrolu. Mainstreamová média už nedokážou kontrolovat narativ. Teď jsme média my. Všichni máme v kapse televizní studio.POUŽÍVEJTE HO. Šiřte pravdu. @KNEECAPCEOLNatalie Bennett@nataliebenRealita života v Gaze. To, že Velká Británie stále prodává zbraně Izraeli, je neomluvitelné.CitátSave the Children UK@savechildrenuk„Můj život má větší cenu než pytel mouky.“V článku v deníku @DailyMirror náš tým v Gaze vysvětluje, jak se sbírání pomoci stalo dystopickou hororovou show.Red Collective@RedCollectiveUKAhoj, @BobbyVylanNejprve ti vyjadřuji svou absolutní solidaritu a plně souhlasím s tvými komentáři na Glasto. Nicméně ti upřímně doporučuji, abys @bbc zažaloval za pomluvu, protože nyní falešně tvrdí, že tvé prohlášení bylo „antisemitské“, což nebylo.https://x.com/Kuffiyateam/status/1939271983784440218Kuffiya@Kuffiyateam13leté dítě udělalo vítězné gesto, a bylo zatčeno německou policií za účast na pro-palestinské demonstraci v Berlíně.BOB VYLANOVI BYLO ZRUŠENO VÍZUM DO USASionisté rozhodně neovládají americkou vládu☀️👀@zei_squirrel13Bob Vylan byl propuštěn svou agenturou, zrušili mu vízum před jeho turné po USA, vlády Velké Británie a USA ho označily za zlé násilné monstrum, BBC se omluvila za vysílání jeho vystoupení. Proč? Protože řekl „smrt genocidní izraelské armádě, která znásilňuje a masově zabíjí děti“.https://x.com/ggreenwald/status/1939687100850249948Glenn Greenwald@ggreenwald17Kdokoli se snaží předstírat, že „Smrt IDF“ znamená „Zabijte všechny židy“, buď bezostyšně uráží vaši inteligenci, nebo je prostě hloupý.Každý den slyším lidi oslavovat smrt vojáků ve válce: Rusů, Íránců, Ukrajinců atd.Izraelci skandují „Smrt Arabům“.AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Izraelská armáda zabila renomovanou palestinskou výtvarnou umělkyni Frans Al-Salmi při nejnovějším masakru na pobřeží Gazy.Frans byla široce známá svými silnými a expresivními uměleckými díly, která zachycovala duši palestinského života a boje.