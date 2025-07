USA zastavují dodávky zbraní na Ukrajinu kvůli "obavám, že americké zásoby zbraní jsou příliš nízké"

2. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

Pozn. JČ: Amerika zrazuje jak Ukrajinu, tak Evropu. A nekompetentní čeští politikové a česká média pořád předstírají, že USA jsou pro ČR spojencem. Je to nebezpečné. Evropa se musí vojensky postarat o Ukrajinu i sama o sebe. Je toho ale vůbec schopna?



Některé dodávky byly zastaveny, „aby byly upřednostněny zájmy Ameriky“, uvedla Bílý dům



USA zastavují některé dodávky zbraní na Ukrajinu kvůli obavám, že jejich vlastní zásoby příliš poklesly, uvedli v úterý představitelé. Jedná se o překážku pro zemi, která se snaží odrazit eskalující útoky Ruska.



Určitá munice byla Ukrajině slíbena již dříve za vlády prezidenta Bidena na podporu její obrany během více než tříleté války. Pozastavení dodávek odráží nové priority prezidenta Donalda Trumpa a bylo přijato poté, co představitelé ministerstva obrany prověřili zásoby USA a vyjádřili obavy.



„Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem upřednostnit zájmy Ameriky po přezkoumání vojenské podpory a pomoci naší země jiným zemím po celém světě,“ uvedla ve svém prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kelly. „Síla ozbrojených sil Spojených států zůstává nezpochybnitelná – zeptejte se Íránu.“ USA zastavují některé dodávky zbraní na Ukrajinu kvůli obavám, že jejich vlastní zásoby příliš poklesly, uvedli v úterý představitelé. Jedná se o překážku pro zemi, která se snaží odrazit eskalující útoky Ruska.Určitá munice byla Ukrajině slíbena již dříve za vlády prezidenta Bidena na podporu její obrany během více než tříleté války. Pozastavení dodávek odráží nové priority prezidenta Donalda Trumpa a bylo přijato poté, co představitelé ministerstva obrany prověřili zásoby USA a vyjádřili obavy.„Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem upřednostnit zájmy Ameriky po přezkoumání vojenské podpory a pomoci naší země jiným zemím po celém světě,“ uvedla ve svém prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kelly. „Síla ozbrojených sil Spojených států zůstává nezpochybnitelná – zeptejte se Íránu.“



To byla narážka na nedávný Trumpův rozkaz k raketovým úderům proti jaderným zařízením v Íránu.



Pentagon po přezkoumání zjistil, že zásoby některých zbraní, které byly dříve přislíbeny, jsou příliš nízké, takže některé dodávky nebudou odeslány, uvedl americký úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl poskytnout informace, které dosud nebyly zveřejněny.



Ministerstvo obrany neposkytlo podrobnosti o tom, o jaké konkrétní zbraně se jedná.



„Americká armáda nikdy nebyla tak připravená a schopná,“ řekl mluvčí Sean Parnell a dodal, že rozsáhlé snížení daní a balík výdajů, který prochází Kongresem, „zajistí modernizaci našich zbraní a obranných systémů, aby chránily budoucí generace před hrozbami 21. století“.



Zastavení dodávek některých zbraní z USA je pro Ukrajinu ranou, protože Rusko nedávno zahájilo některé ze svých největších leteckých útoků války v rámci eskalující bombardovací kampaně, která dále zmařila naděje na průlom v mírových snahách prosazovaných Trumpem. Rozhovory mezi oběma stranami se zastavily.



O zastavení dodávek ze strany USA jako první informoval server Politico.



Od února 2022, kdy Rusko napadlo svého souseda, poskytly USA Ukrajině zbraně a vojenskou pomoc v hodnotě více než 66 miliard dolarů.



V průběhu války USA pravidelně naléhaly na spojence, aby Ukrajině poskytly systémy protivzdušné obrany. Mnozí však nejsou ochotni se vzdát těchto high-tech systémů, zejména země východní Evropy, které se rovněž cítí ohroženy Ruskem.



Trump se minulý týden setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci summitu NATO a ponechal otevřenou možnost dodání dalších amerických protiletadlových raketových systémů Patriot do Kyjeva, přičemž uznal, že by pomohly ukrajinské věci.



„Chtějí protiraketové střely, jak jim říkají, Patrioty,“ řekl tehdy Trump. „A my uvidíme, jestli nějaké můžeme poskytnout. My je také potřebujeme. Dodáváme je Izraeli a jsou velmi účinné, stoprocentně účinné. Je těžké uvěřit, jak jsou účinné. Chtějí je víc než cokoli jiného.“



Tyto komentáře odrážejí změnu názoru na dodávky zbraní Ukrajině, ke které v posledních měsících došlo v celé administrativě.



V červnovém vystoupení před zákonodárci ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že rychle zrušil neefektivní programy a přesměroval finanční prostředky na priority prezidenta Trumpa.



Hegseth uvedl, že mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou Trump již měsíce prosazuje, posiluje pozici Ameriky, i když agresorem v tomto konfliktu je Moskva. Rovněž uvedl, že rozpočet na obranu zahrnuje těžká rozhodnutí a „odráží realitu, že Evropa musí více přispět k obraně svého kontinentu. A za to si zaslouží uznání prezident Trump.“





Ministr obrany minulý měsíc zákonodárcům sdělil, že některé výdaje USA na bezpečnost Ukrajiny jsou stále v přípravě, aniž by poskytl podrobnosti. Uvedl však, že tato pomoc, která byla v posledních dvou letech značná, bude snížena.





Zdroj v angličtině ZDE

0